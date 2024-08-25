إندريك يصنع التاريخ مع الريال في ظهوره الرسمي الأول في البرنابيو

كان النجم البرازيلي الواعد إندريك على موعد مع صناعة التاريخ، خلال فوز فريقه 3 / صفر على ضيفه بلد الوليد، اليوم الأحد، في المرحلة الثانية لبطولة الإسباني لكرة القدم.

وسجل إندريك ظهوره الأول مع الريال على ملعب (سانتياجو برنابيو) معقل الفريق الملكي، بعدما نزل بدلاً من النجم الفرنسي كيليان مبابي في الدقيقة 88 من عمر اللقاء.

وتلقى إندريك تمريرة رائعة من زميله المغربي إبراهيم دياز، ليسدد قذيفة رائعة من على حدود منطقة الجزاء، واضعاً الكرة داخل الشباك، ويؤمن حصد فريقه أول انتصار في مسيرته بالموسم الجديد للمسابقة، التي توج بلقبها في الموسم الماضي، بعدما استهل مشواره في البطولة خلال الموسم الحالي بتعادل مخيب 1 / 1 مع مضيفه ريال مايوركا الأسبوع الماضي.

بهذا الهدف ضد بلد الوليد، أصبح إندريك

أصغر أجنبي يسجل لريال مدريد في تاريخ الدوري الإسباني، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للنادي الإسباني.

وتمكن إندريك من هز الشباك بعمر 18 عاماً و35 يوماً، متفوقاً على الفرنسي رافاييل فاران، لاعب الفريق السابق، الذي تمكن من التسجيل في البطولة بعمر 18 عاماً و152 يوماً.

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