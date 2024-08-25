تباين أداء الأسهم الخليجية في أولى جلسات الأسبوع

تباين أداء مؤشرات الأسهم الخليجية، في أولى جلسات الأسبوع.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسية في السعودية «تاسي» 0.56% إلى 12262.64 نقطة، وبتداولات 7.95 مليارات ريال، وارتفع سهم أرامكو السعودية، بنسبة 1 % عند 27.85 ريالاً.

وصعد سهم إس تي سي، اليوم بنسبة 10 % عند 43.70 ريالاً، وسط تداولات كثيفة على السهم بلغت نحو 31 مليون سهم، هي الأعلى منذ أكثر من عام، وبقيمة تجاوزت 1.3 مليار ريال. وأقرت الشركة سياسة توزيع الأرباح لفترة الثلاث سنوات القادمة متضمنة توزيع 0.55 ريال للسهم عن كل ربع.

في المقابل، تراجع سهم مصرف الراجحي، بنسبة 1 % عند 88.70 ريالاً.

وفي الكويت، تراجع مؤشر السوق العام في بورصة الكويت 0.4% إلى 7135.31 نقطة، من خلال تداول 115.46 مليون سهم بقيمة 36.35 مليون دينار.

وفي البحرين، تراجع مؤشر البحرين العام 0.45% إلى 1929.72 نقطة، وبتداولات 1.71 مليون دينار.

وتراجع مؤشر بورصة قطر 0.17% إلى 10105 نقاط وبلغ حجم التداول في السوق تقريباً 252 مليون ريال، وتراجع مؤشر بورصة قطر بأكثر من 6.5% منذ بداية 2024، وفي سلطنة عُمان ارتفع مؤشر بورصة مسقط 0.29% إلى 4687.69 نقطة، وبلغت التداولات 1.075 مليون ريال.