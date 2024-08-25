«مصرف التنمية الدولي» يقدم حلولاً مصرفية تدعم التجارة بين الإمارات والعراق

يواصل مصرف التنمية الدولي خططه في توفير حلول مالية شاملة، ومخصصة للشركات لدعم الأعمال التجارية بين الإمارات والعراق، ملتزماً بتقديم حلول مالية مبتكرة، تلبي احتياجات العملاء المتنوعة، وذلك منذ تأسيسه في عام 2011، ويوفر مصرف التنمية الدولي حلول صرف مخصصة لإدارة مخاطر العملة بفعالية، بما في ذلك المعاملات الفورية والآجلة والخيارات، واستراتيجيات التحوط من مخاطر العملات، كما يتيح المصرف في فرعه بدبي تسهيل تبادل العملات بين الدينار العراقي والدرهم الإماراتي.

وأعرب الدكتور ذياد خلف، رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي، وعضو مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، عن فخره بكون مصرف التنمية الدولي أكبر مصرف خاص في العراق، مشيراً إلى سعيه الدائم لتعزيز البنية التحتية المالية في المنطقة العربية. وقال: «نحن ملتزمون بتقديم حلول مالية تتناسب مع احتياجات الأفراد، والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة، مع التركيز على تحقيق النجاح على المدى الطويل».

وأكد زياد خلف أن المصرف يتبنى نهجاً يركز على العميل، حيث يتم فهم احتياجات الأعمال وأهدافها، لتقديم حلول مصرفية مخصصة، تسهم في تحقيق النجاح المستدام. وأضاف: «نعطي الأولوية لفهم احتياجات عملائنا، لتقديم حلول تدفع نحو النجاح على المدى الطويل».

ويقدم المصرف حلول تمويل مرنة، تشمل القروض متوسطة وقصيرة الأجل، وتسهيلات الائتمان الدوارة، وتمويل المشاريع لدعم الاستثمارات الرأسمالية واحتياجات رأس المال العامل، وخطط التوسع، ومعلقاً قال عبد: «هدفنا هو مساعدة الشركات على تحقيق طموحاتها التجارية والاستثمارية».

وأشار زياد خلف إلى أن المصرف يسهم في تسهيل المعاملات التجارية الدولية، من خلال خبرته في خطابات الاعتماد، وتسهيلات تمويل التجارة وحلول التخفيف من المخاطر، مما يوسع نطاق أعمال العملاء عالمياً.

كما يوفر المصرف حلول خزينة شاملة، تشمل إدارة أسعار الفائدة ومنتجات الاستثمار وخدمات الاستشارات الخزينية، لتحقيق أقصى عائد وتقليل المخاطر، بالإضافة إلى أن خدمات المصرف الاستشارية تشمل عمليات الدمج والاستحواذ وجمع رأس المال، من خلال الديون أو الأسهم والتخطيط المالي الاستراتيجي لدعم أهداف التمويل المؤسسي.

ومنذ توليه القيادة حقق الدكتور ذياد خلف نجاحات كبيرة للمصرف، من خلال الابتكار التكنولوجي والالتزام بالشمول المالي. وقال «نهدف إلى تعزيز البنية التحتية المالية في المنطقة العربية، وتعزيز التعاون لبناء مستقبل مزدهر. نحن ملتزمون بالشفافية ورضاء العملاء، والالتزام بأعلى معايير السلوك المهني والامتثال التنظيمي».

ويذكر أن الدكتور زياد خلف قد حقق نجاحاً باهراً في إدارته لمجموعة زياد خلف القابضة في أبوظبي، والتي تضم 22 شركة إماراتية وعراقية، تنشط في مجالات مختلفة منها، الاستثمار والصناعة والتجارة والعقارات والدفع الإلكتروني.