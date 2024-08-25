الإمارات تدعم أوكرانيا بـ1015 طناً من المساعدات

قدمت دولة الإمارات 1015 طناً من المساعدات الطبية والغذائية والإغاثية إلى أوكرانيا، وأرسلت 14 طائرة تحمل المساعدات، وقامت بتسيير باخرتين عبر رومانيا، في الوقت الذي حرصت الإمارات على تقديم مساعدات للاجئين الأوكرانيين في كل من مولدوفا وبولندا وبلغاريا.

جهود دولة الإمارات لم تقتصر على تقديم المواد الغذائية، بل طالت جميع مجالات الحياة، حيث تم تقديم دعم للعملية التعليمية في أوكرانيا اشتمل على 7 آلاف و500 جهاز كمبيوتر محمول، و10 آلاف حقيبة مدرسية، في الوقت الذي تم فيه إرسال 50 سيارة إسعاف مجهزة بالكامل لدعم القطاع الصحي في أوكرانيا، بالإضافة إلى قيام الدولة بإرسال 4520 مولداً كهربائياً لمواجهة ظروف الشتاء القاسي وانقطاعات التيار الكهربائي.

وساطة



ومؤخراً أعلنت دولة الإمارات عن نجاح جهود وساطة قامت بها بين جمهوريتي روسيا الاتحادية وأوكرانيا في إنجاز عملية تبادل أسرى حرب جديدة، شملت 230 أسيراً من الجانبين، ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تمّ تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى 1788 شخص.

ويعكس نجاح الوساطة التي تعتبر السابعة، الدور المهم والكبير الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة، كوسيط موثوق به لدى الطرفين في دعم المسار الدبلوماسي لحل الأزمة بين البلدين، وحرصها على ترسيخ جهودها في إيجاد أرضية مشتركة مع الدول الصديقة لحل التحديات والنزاعات الإقليمية والدولية، وهو الأمر الذي ساهم في مواصلة نجاح الجهود الدبلوماسية، واتمام الوساطة الجديدة.

كما يجسد نجاح الوساطة الجديدة علاقات الصداقة والشراكة التي تجمع دولة الإمارات بجمهوريتي روسيا الاتحادية وأوكرانيا، فضلاً عن استمرار مساعي دولة الإمارات في دعم كافة الجهود والمبادرات التي تهدف إلى الوصول لحل سلمي للنزاع بين البلدين، مؤكدة على أن الحوار وخفض التصعيد السبيل الوحيد لحل الأزمة، ما سيسهم في التخفيف من الآثار الإنسانية الناجمة عنها.