وجهات دبي تختتم موسمها الصيفي الرابع مستقطبة مشاركة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي

أعلن "براند دبي"، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، اختتام الموسم الصيفي الرابع لحملة "وجهات دبي"، وذلك بعد ثمانية أسابيع واصلت خلالها الحملة الترويج لمقومات الجذب التي تتمتع بها الإمارة خلال فصل الصيف وما توفره من خيارات ترفيهية ورياضية وعائلية متنوعة، تدعمها باقات خدمية عديدة تعزز من جاذبية المدينة كوجهة مفضلة لقضاء فترة العطلة الصيفية، وتسهم كذلك في ترسيخ مكانة دبي كأفضل مدينة في العالم للعيش والزيارة.

وتدعم حملة #وجهات_دبي، منذ انطلاقها في العام 2021 بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، الجهود الترويجية لإمارة دبي، حيث تركز الحملة في نسخها المتعاقبة على أوجه التميز التي تجعل من هذه المدينة النابضة بالحياة الخيار المُفضّل لإمضاء عطلة صيفية حافلة بالأنشطة، من خلال ما تتيحه الحملة من كم كبير من المعلومات حول الأماكن والوجهات التي ترجح كفة دبي مقصداً سياحياً عالمي المستوى، ونشر تلك المعلومات على نطاق واسع من خلال الاستفادة من الانتشار السريع الذي تكفله منصات التواصل الاجتماعي بما لها من قدرة على الوصول إلى شريحة ضخمة من المتابعين سواء داخل الدولة أو خارجها.

ويأتي نجاح حملة "وجهات دبي الصيفية" هذا الموسم امتداداً للنجاحات السابقة للحملة في نسخها الماضية، بمحتوى على قدر كبير من التميز حيث بلغ عدد الأعمال الإبداعية التي تضمنتها الحملة الرقمية هذا الصيف، وتم تداولها على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي ما يزيد على 3000 عمل مبدع، أغلبها من مقاطع الفيديو التي وثقت أهم الوجهات الجديدة والمميزة في دبي هذا الموسم.



وقد وصل عدد المشاهدات للمحتوى الذي قدمته الحملة على مدار شهرين كاملين إلى نحو 20 مليون مشاهدة، عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة بما في ذلك منصة X، وفيسبوك، وتيك توك، وانستغرام، ويوتيوب، فيما وجدت الحملة أصداء إيجابية واسعة تجسدت في ما يزيد على نصف مليون تفاعل على مختلف المنصات الرقمية.

وتنوّعت مصادر التفاعل مع محتوى الحملة والمشاهدات لما قدمته من أعمال روعي فيها عنصر الإبداع، وجاء التفاعل من داخل دولة الإمارات وكذلك مناطق متفرقة حول العالم، حيث أسهم المحتوى المبتكر المقدم على مدار شهرين في التعريف بأفضل التجارب التي يمكن اختبارها في دبي خلال الصيف، وإلقاء الضوء على وجهاتها العديدة التي تتيح فرصة الاستمتاع بعطلة صيفية مميزة من أبرزها الشواطئ وحدائق الألعاب المائية التي تناسب كافة الأعمار وأحواض السباحة ذات الإطلالة الفريدة وغيرها الكثير من الأنشطة والفعاليات التي يتم تنظيمها في الأماكن المغطاة في مختلف أنحاء دبي.

وجهة مفضلة

وفي هذه المناسبة، أكدت شيماء السويدي، مديرة براند دبي أن تنامي مكانة دبي كمقصد سياحي عالمي هو نتاج رؤية القيادة الرشيدة الرامية لجعلها أفضل وجهة للعيش والزيارة في العالم، حيث تتكاتف الجهود من أجل ترجمة هذه الرؤية إلى إنجازات تتكامل معها ملامح الصورة لترسيخ مكانتها مقصداً لكل من يسعى لتحقيق طموحاته وأحلامه، وكذلك وجهة مفضلة يسارع إليها من ينشد الاسترخاء وإمضاء عطلة سعيدة وممتعة".



وعن أهداف "#وجهات_دبي"، أضافت السويدي: "حرصنا من خلال الحملة على نشر معلومات تعنى بمواقع عديدة ومتنوعة في دبي، وعلى أوسع نطاق ممكن وبأسلوب متطور ومبدع يكفل الوصول إلى المزيد من التفاصيل الخاصة بما تقدمه تلك الوجهات من عوامل جذب وما تتسم به من مقومات التميز"، مشيرةً إلى أن الوسائل المختلفة التي اعتمدتها الحملة على مدار موسمها الصيفي وكذلك على مدار العام عموماً، تفتح أمام جميع أفراد المجتمع وكذلك الزوار من حول العالم، نوافذ مهمة للإطلاع على كل ما يودون الوصول إليه من معلومات حول تلك الوجهات لتساعدهم على الاستمتاع بما تقدمه من خدمات ومميزات عديدة.

وأوضحت مديرة براند دبي أن المحتوى الإبداعي يشكل أهم الأدوات التي تعتمد عليها الحملة في إبراز الجوانب العديدة لتميز دبي كمدينة تقدّم للعائلات والأسر وكذلك الأفراد كل ما يتطلعون إليه من مرافق سياحية وترفيهية وخدمات على قدر رفيع من الجودة، وخيارات غير محدودة للاستمتاع بأشهى المأكولات والمشروبات من أشهر المطابخ العالمية والتي يقدمها نخبة من أمهر الطهاة، كذلك من خلال طيف واسع من المطاعم والكافيهات ومنافذ البيع المنتشرة في ربوع دبي لاسيما في المناطق السياحية الأكثر جذبا للسائح على مدار العام.

وأعربت شيماء السويدي عن شكرها وتقديرها لنخبة من المبدعين الشباب من صناع المحتوى والمؤثرين من أصحاب القاعدة الجماهيرية الكبيرة في عالم التواصل الاجتماعي، والذين تجمعهم بـ "براند دبي" علاقة شراكة نموذجية وفعالة، معربة عن امتنانها لكل من شارك في إلقاء الضوء على عناصر تميز دبي كوجهة أولى لإمضاء عطلة صيفية ممتعة، مع تنوّع المحتوى المُقدَّم من خلال الحملة ما بين المحتوى التفاعلي، والصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو التي ترصد بالصوت والصورة السبل التي تترك مع نهاية العطلة الصيفية ذكريات جميلة لكل أفراد الأسرة من مختلف الفئات العمرية.

إلى ذلك عبّر صُنّاع المحتوى المشاركون في الحملة عن اعتزازهم بمشاركتهم وأن يكون لهم دور في التعريف بالمقاصد السياحية والترفيهية والعائلية العديدة المنتشرة على امتداد المدينة، مؤكدين أن دبي ستظل على الدوام مصدر إلهام لكل مبدع، تحفّز لديه ملكاته الإبداعية، بكل ما تحتشد به من ملامح فريدة تجعلها المدينة التي تستحق بجدارة أن تكون الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة في كافة الأوقات، في حين أعربوا عن سعادتهم بأن يكون المحتوى الذي يقدمونه وسيلة تسهم في نقل صورة إلى العالم من ملامح روعة هذه المدينة وما تقدمه لكل من يعيش على أرضها أو يقصدها زائر من مقومات الرفاهية والسعادة.



وعلى مدار حملة "#وجهات_دبي" للموسم الصيفي هذا العام، أصدر براند دبي أربعة أدلة تفاعلية تم توزيعها كذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتضمنت معلومات وافية حول المرافق والأنشطة الترفيهية والرياضية والإبداعية المتنوعة التي حفلت بها أجندة دبي خلال الشهرين الماضيين.

ترفيه عائلي

ولاشك في أن الفنادق المميزة التي تتمتع بها دبي، وما تتسم به من تنوّع واسع من حيث تصنيف النجوم بدءاً من الفنادق ذات النجوم السبع وصولاً إلى الفنادق الاقتصادية، مروراً بعدد ضخم من الفنادق عالمية المستوى، تُعدُّ كذلك من مقومات الجذب القوية التي تتمتع بها الإمارة، حيث استعرضت حملة #وجهات_دبي، ومن خلال أدلتها التفاعلية لموسمها الصيفي 2024 ، مجموعة كبيرة من الفنادق والمنتجعات مع انتقاء ما هو أكثر ملائمة للعائلات بما تقدمه من عناصر الترفيه والاسترخاء، من مسابح ذات إطلالات مميزة وشواطئ رائعة ورياضات مائية وأنشطة ترفيهية للأطفال من جميع الأعمار. كذلك، لم تغفل الحملة تقديم معلومات حول الخيارات المتنوعة من المطاعم والمقاهي التي تنتشر في ربوع دبي وتقدم تجارب لا تُنسى للمواطنين والمقيمين والزوار.

وتُعد الأنشطة الشاطئية والرياضات البحرية من الأكثر استقطاباً للاهتمام خلال فصل الصيف، في ضوء ما تتمتع به دبي من شواطئ على قدر رفيع من التميز، من حيث توفُّر المرافق الخدمية التي تقدم للزائر كل ما يتطلع إليه من خدمات بدءاً من منافذ المأكولات والمشروبات المتنوعة، وصولاً إلى التجهيزات المخصصة لأصحاب الهمم والتي تضمن استمتاعهم بشواطئ دبي، التي تكفل لزوارها أعلى مستويات الأمان والراحة، فيما تم تخصيص عدد من شواطئ دبي للسباحة الليلية وتجهيزها لاستقبال محبي ارتياد البحر ليلاً خلال فصل الصيف.

"بكل فخر من دبي"

رواد الأعمال في دبي كان لهم أيضاً حضورهم الواضح ضمن حملة "#وجهات_دبي" هذا الصيف، حيث حرصت الحملة على إلقاء الضوء على مجموعة متميزة من مشاريع رواد الأعمال الأعضاء في مبادرة "بكل فخر من دبي" التابعة لبراند دبي، وذلك التزاماً بالرسالة التي انطلقت المبادرة من أجلها وهي دعم أعضائها من رواد الأعمال والتعريف بمشاريعهم التي انطلقت من دبي، وتمكينهم من اكتشاف مزيد من فرص النمو، اتساقاً مع نهج دبي الدائم في إتاحة الفرصة لأصحاب الطموحات الكبيرة لتحويلها إلى نجاحات. وفي هذا الإطار، أصدرت الحملة دليلاً تفاعلياً عرض المشاريع التي تقدم كل كافة الاحتياجات التي تسهم في جعل العطلة الصيفية مناسبة تدخل السعادة على نفوس الجميع، بدءاً من المأكولات والمشروبات المتنوعة وصولاً إلى أساسيات واحتياجات الشاطئ والأزياء الصيفية.

انتشار واسع

والانتشار الواسع لمحتوى الحملة على نطاق جغرافي كبير يظهر الاهتمام التي تحظى به دبي كواحدة من أبرز الوجهات السياحية على مستوى العالم، وهي الحقيقة التي يؤكدها اختيارها من قبل العديد من وكلاء السفر والمواقع الإلكترونية العالمية الرائدة المتخصصة في مجال السياحة والسفر ، كوجهة سياحية أولى عالمياً، ومن أبرزها موقع "تريب أدفايزر" الذي اختار دبي مطلع العام الجاري كأفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين 2024 لتكون بذلك المدينة الأولى في العالم التي تحقق هذا الإنجاز للعام الثالث على التوالي.

كما تمت تسمية دبي "الوجهة الرائدة في الشرق الأوسط" من قبل جوائز السفر العالمية، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري، في حين حققت المدينة رقماً قياسياً من ناحية عدد الزوار الدوليين، إذ استقبلت 9.31 مليون زائر بين شهري يناير ويونيو من العام 2024، بزيادة نسبتها 9% مقارنة مع 8.55 مليون زائر خلال النصف الأول من العام 2023.

ويُعد التنوّع الكبير في الخيارات المتاحة أمام مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها وكذلك زوار الإمارة من مختلف أنحاء العالم من أهم أسباب تنامي موقع دبي وجاذبيتها أمام الزوار سواء من داخل الدولة أو خارجها، إذ يمتد هذا التنوع ليشمل قطاعات السياحة والترفيه والرياضة، علاوة على الأنشطة الثقافية والفنية، كذلك التنوع الكبير للأنشطة العائلية، مع الاهتمام بما هو مخصص للطفل، لتكون بذلك دبي ملبية لتطلعات الجميع سواء الكبار أو الصغار، وعلى مدار العام.