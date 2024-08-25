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البدء بإقامة جسر بديل لجسر غور حديثة خلال ايام

8/25/2024 3:00:06 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تبدأ وزارة الاشغال العامة والإسكان الأيام المقبلة أعمال إنشاء جسر خرساني بديلا للجسر رقم (9) القائم في منطقة غور حديثة على الطريق الممتد من البحر الميت بإتجاه مدينة العقبة.

ويبلغ طول الجسر المزمع إنشاءه 75 مترا وهو أحد مشاريع المرحلة الثانية من خطة صيانة وإعادة تأهيل الجسور والحمايات على طريق البحر الميت، سويمة، الزارة، غور حديثة.

ووفقا لمخططات المشروع سيتم هدم الجسر القائم رقم (9) واعادة انشاء جسر خرساني جديد بطول 75 مترا وعرض 13 متر، شاملا مسربين لكل اتجاه مع الأكتاف الخارجية.

ويشتمل المشروع على أعمال الحفريات الإنشائية والأعمال الإنشائية للجسر من قواعد وجدران وعوارض خرسانية والبلاطة أعلى الجسر، إضافة لأعمال الجابيون والحمايات أسفل الجسر وأعمال الاسفلت والدهان الساخن وأعمال تصريف مياه الأمطار أعلى وأسفل الجسر.

ويأتي هذا المشروع استكمالا لمشاريع نفذتها الوزارة خلال السنوات الخمس الماضية بهدف حماية الجسور على طريق البحرالميت ومنع تآكل التربة تحت قواعد الجسور وتحسين الوضع الإنشائي لها لتأمين السلامة المرورية والحفاظ على أرواح المواطنين.

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