البدء بإقامة جسر بديل لجسر غور حديثة خلال ايام

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - تبدأ وزارة الاشغال العامة والإسكان الأيام المقبلة أعمال إنشاء جسر خرساني بديلا للجسر رقم (9) القائم في منطقة غور حديثة على الطريق الممتد من البحر الميت بإتجاه مدينة العقبة.
ويبلغ طول الجسر المزمع إنشاءه 75 مترا وهو أحد مشاريع المرحلة الثانية من خطة صيانة وإعادة تأهيل الجسور والحمايات على طريق البحر الميت، سويمة، الزارة، غور حديثة.
ووفقا لمخططات المشروع سيتم هدم الجسر القائم رقم (9) واعادة انشاء جسر خرساني جديد بطول 75 مترا وعرض 13 متر، شاملا مسربين لكل اتجاه مع الأكتاف الخارجية.
ويشتمل المشروع على أعمال الحفريات الإنشائية والأعمال الإنشائية للجسر من قواعد وجدران وعوارض خرسانية والبلاطة أعلى الجسر، إضافة لأعمال الجابيون والحمايات أسفل الجسر وأعمال الاسفلت والدهان الساخن وأعمال تصريف مياه الأمطار أعلى وأسفل الجسر.
ويأتي هذا المشروع استكمالا لمشاريع نفذتها الوزارة خلال السنوات الخمس الماضية بهدف حماية الجسور على طريق البحرالميت ومنع تآكل التربة تحت قواعد الجسور وتحسين الوضع الإنشائي لها لتأمين السلامة المرورية والحفاظ على أرواح المواطنين.
MENAFN25082024000151011027ID1108598688
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.