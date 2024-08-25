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اتفاق على استيراد الاردن للبطاطا من كردستان

8/25/2024 3:00:06 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 25 آب (أغسطس) 2024، وزير الزراعة في المملكة الأردنية الهاشمية خالد الحنيفات.


وجرت مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي زراعة إقليم كوردستان والمملكة الأردنية الهاشمية في مجال تطوير التنسيق والتعاون في الزراعة والصناعة الغذائية، حيث تشمل استيراد الأردن للبطاطا كخطوة أولية، وغيرها من محاصيل ومنتجات الإقليم الزراعية.


وجرى خلال الاجتماع، بحث سبل تعزيز التنسيق والتعاون المشترك في مجالات التبادل التجاري والزراعي والصناعات الغذائية وتسويق المحاصيل الزراعية.


ونقل وزير الزراعة الأردني تحيات الملك عبدالله الثاني إلى رئيس الحكومة، لافتاً إلى عمق العلاقات والروابط المتينة التي تجمع بين إقليم كوردستان والأردن، كما أشاد بالنمو والازدهار الملحوظين في مدينة أربيل وإقليم كوردستان بشكل عام.


وأعرب رئيس الحكومة عن شكره وتقديره للدعم والمساندة المستمرة المقدمة من المملكة الأردنية الهاشمية، ملكاً وحكومةً وشعباً، لإقليم كوردستان في مختلف المراحل، كذلك أكد استعداد حكومة الإقليم لمواصلة توطيد العلاقات الثنائية بين الجانبين.


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