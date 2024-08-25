الربطة : مكاتب الاصلاح اعادت 9 آلاف أسرة لحياتهم الطبيعية

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال قاضي القضاة سماحة عبدالحافظ الربطة، الأحد، إن مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري نجحت في إعادة أكثر من 9 آلاف أسرة إلى حياتهم الطبيعية، وتحويل مسار أكثر من 40 ألف قضية من الخصومة القضائية إلى الاتفاقيات الرضائية العام الماضي.

وأشار الربطة إلى أن العدد الإجمالي لبطاقات الأسرة الإلكترونية المصروفة للمحكوم لهم بلغ 130 ألف بطاقة، إذ تم إصدار أكثر من 28 ألف بطاقة خلال العام الماضي.

وأكد جلالة الملك عبدالله الثاني، الأحد، أهمية الاستمرار في مشروع التحول الرقمي في المحاكم الشرعية؛ لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات.

وتحدث الربطة عن الخطة الاستراتيجية لدائرة قاضي القضاة للأعوام 2023 – 2025، التي ركزت على حوكمة ورقمنة الأعمال، وتنمية الموارد المؤسسية، وتحسين النتائج المؤسسية، انسجاما مع خطط الحكومة لتحديث القطاع العام.



