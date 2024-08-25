الربطة : مكاتب الاصلاح اعادت 9 آلاف أسرة لحياتهم الطبيعية

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- Khaberni) خبرني - قال قاضي القضاة سماحة عبدالحافظ الربطة، الأحد، إن مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري نجحت في إعادة أكثر من 9 آلاف أسرة إلى حياتهم الطبيعية، وتحويل مسار أكثر من 40 ألف قضية من الخصومة القضائية إلى الاتفاقيات الرضائية العام الماضي.
وأشار الربطة إلى أن العدد الإجمالي لبطاقات الأسرة الإلكترونية المصروفة للمحكوم لهم بلغ 130 ألف بطاقة، إذ تم إصدار أكثر من 28 ألف بطاقة خلال العام الماضي.
وأكد جلالة الملك عبدالله الثاني، الأحد، أهمية الاستمرار في مشروع التحول الرقمي في المحاكم الشرعية؛ لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات.
وتحدث الربطة عن الخطة الاستراتيجية لدائرة قاضي القضاة للأعوام 2023 – 2025، التي ركزت على حوكمة ورقمنة الأعمال، وتنمية الموارد المؤسسية، وتحسين النتائج المؤسسية، انسجاما مع خطط الحكومة لتحديث القطاع العام.
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