الطاقة: انخفاض توليد الكهرباء من الغاز 11.9%

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- Khaberni) خبرني -أكد التقرير السنوي لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، الذي صدر اليوم الأحد، أن المملكة شهدت انخفاضا ملحوظا في نسبة توليد الطاقة الكهربائية من الغاز الطبيعي بنسبة 11.9 بالمئة خلال عام 2023، مقارنة بالعام 2022.
ووفق التقرير فإن نسبة توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي تراجعت من 73 بالمئة عام 2022 إلى 61.1 بالمئة في العام الماضي 2023، في حين بلغت مساهمة الطاقة المتجددة 26.28 بالمئة مقارنة مع 27 بالمئة عام 2022، فيما بلغت نسبة التوليد من الصخر الزيتي 12.62 بالمئة العام الماضي و1 بالمئة نسبة التوليد من مصادر أخرى عام 2022.
وبلغت كمية الطاقة المولدة من مختلف أنواع الوقود في محطات الكهرباء حوالي 24182 ج.و.س، والتي تشمل (غاز الشمال، الغاز المصري، الغاز الطبيعي المسال، غاز الريشة، الصخر الزيتي من مشروع العطارات، الطاقة المتجددة، والربط المصري).
وبحسب التقرير، بلغت كميات الغاز الطبيعي المستهلكة من مصادرها (المستوردة والمحلية) في محطات توليد الكهرباء حوالي 115000 مليون قدم مكعب بمعدل 315 مليون قدم مكعب يوميا, فيما بلغت الاستطاعة الكلية المركبة لمشاريع توليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة حوالي 2681 ميجاواط.
وفي مجال الهيدروجين الأخضر قامت وزارة الطاقة والثروة المعدنية بإنجاز العديد من الإجراءات بهدف تأسيس الإطار التنظيمي للتعامل مع مشاريع الهيدروجين الأخضر وتشجيع الاستثمار في هذا المجال.
وقامت الوزارة خلال العام الماضي بإعداد دراسة تضمنت خارطة طريق لإمكانية استخدام الهيدروجين الأخضر في الأردن، وإعداد وثيقة مرجعية للهيدروجين الأخضر في الأردن, وتجري الوزارة دراسة لتحليل التشريعات القائمة وتحديد التشريعات المطلوبة بالخصوص.
كما تم تشكيل اللجنة الوطنية للهيدروجين الأخضر من كافة الجهات المعنية بهدف متابعة إعداد التشريعات الناظمة للهيدروجين الأخضر واستكمال الإجراءات حسب الأصول، ومتابعة أي دراسات جديدة مطلوبة لقطاع الهيدروجين الأخضر.
وقامت كذلك بتقييم الفرص الاستثمارية في قطاع الهيدروجين الأخضر أو أي مواد أخرى يدخل الهيدروجين في تركيبها، وإقرار إجراءات، وتخصيص مواقع الاستثمار والبنية التحتية لإنتاج الهيدروجين ونقله وتخزينه.
وتم خلال عام 2023 توقيع 11 مذكرة تفاهم مع شركات عالمية ومحلية الدراسة جدوى الاستثمار في إنتاج الهيدروجين الأخضر الأمونيا الخضراء في الأردن، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم واتفاقية إطارية وقعت سابقاً لتمكين هذه الشركات من إجراء الدراسات اللازمة لأخذ قرار الاستثمار في مشاريعها.
وبخصوص توليد الكهرباء باستخدام الحرق المباشر للصخر الزيتي تم تشغيل الوحدة الثانية لمحطة توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الحرق المباشر للصخر الزيتي باستطاعة 235 ميجا واط والذي تنفذه شركة العطارات للطاقة، والوصول الى التشغيل التجاري الكامل للمحطة باستطاعة 470 ميجا واط خلال عام 2023.
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