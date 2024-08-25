الطاقة: انخفاض توليد الكهرباء من الغاز 11.9%

MENAFN - Khaberni) خبرني -أكد التقرير السنوي لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، الذي صدر اليوم الأحد، أن المملكة شهدت انخفاضا ملحوظا في نسبة توليد الطاقة الكهربائية من الغاز الطبيعي بنسبة 11.9 بالمئة خلال عام 2023، مقارنة بالعام 2022.





ووفق التقرير فإن نسبة توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي تراجعت من 73 بالمئة عام 2022 إلى 61.1 بالمئة في العام الماضي 2023، في حين بلغت مساهمة الطاقة المتجددة 26.28 بالمئة مقارنة مع 27 بالمئة عام 2022، فيما بلغت نسبة التوليد من الصخر الزيتي 12.62 بالمئة العام الماضي و1 بالمئة نسبة التوليد من مصادر أخرى عام 2022.





وبلغت كمية الطاقة المولدة من مختلف أنواع الوقود في محطات الكهرباء حوالي 24182 ج.و.س، والتي تشمل (غاز الشمال، الغاز المصري، الغاز الطبيعي المسال، غاز الريشة، الصخر الزيتي من مشروع العطارات، الطاقة المتجددة، والربط المصري).





وبحسب التقرير، بلغت كميات الغاز الطبيعي المستهلكة من مصادرها (المستوردة والمحلية) في محطات توليد الكهرباء حوالي 115000 مليون قدم مكعب بمعدل 315 مليون قدم مكعب يوميا, فيما بلغت الاستطاعة الكلية المركبة لمشاريع توليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة حوالي 2681 ميجاواط.





وفي مجال الهيدروجين الأخضر قامت وزارة الطاقة والثروة المعدنية بإنجاز العديد من الإجراءات بهدف تأسيس الإطار التنظيمي للتعامل مع مشاريع الهيدروجين الأخضر وتشجيع الاستثمار في هذا المجال.





وقامت الوزارة خلال العام الماضي بإعداد دراسة تضمنت خارطة طريق لإمكانية استخدام الهيدروجين الأخضر في الأردن، وإعداد وثيقة مرجعية للهيدروجين الأخضر في الأردن, وتجري الوزارة دراسة لتحليل التشريعات القائمة وتحديد التشريعات المطلوبة بالخصوص.





كما تم تشكيل اللجنة الوطنية للهيدروجين الأخضر من كافة الجهات المعنية بهدف متابعة إعداد التشريعات الناظمة للهيدروجين الأخضر واستكمال الإجراءات حسب الأصول، ومتابعة أي دراسات جديدة مطلوبة لقطاع الهيدروجين الأخضر.





وقامت كذلك بتقييم الفرص الاستثمارية في قطاع الهيدروجين الأخضر أو أي مواد أخرى يدخل الهيدروجين في تركيبها، وإقرار إجراءات، وتخصيص مواقع الاستثمار والبنية التحتية لإنتاج الهيدروجين ونقله وتخزينه.





وتم خلال عام 2023 توقيع 11 مذكرة تفاهم مع شركات عالمية ومحلية الدراسة جدوى الاستثمار في إنتاج الهيدروجين الأخضر الأمونيا الخضراء في الأردن، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم واتفاقية إطارية وقعت سابقاً لتمكين هذه الشركات من إجراء الدراسات اللازمة لأخذ قرار الاستثمار في مشاريعها.





وبخصوص توليد الكهرباء باستخدام الحرق المباشر للصخر الزيتي تم تشغيل الوحدة الثانية لمحطة توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الحرق المباشر للصخر الزيتي باستطاعة 235 ميجا واط والذي تنفذه شركة العطارات للطاقة، والوصول الى التشغيل التجاري الكامل للمحطة باستطاعة 470 ميجا واط خلال عام 2023.