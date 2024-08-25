رصد ومخالفة مركبات شاركت في مواكب معيقة للسير في حملات انتخابية

MENAFN - Khaberni) خبرني -بيّن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن إدارتي السير والدوريات الخارجية قامتا برصد ومخالفة عدد من المركبات التي شاركت في مواكب معيقة للسير، تم ارتكابها من قبل أشخاص في مواكب مؤيدة لحملات انتخابية.





ولفت إلى أنه سيتم إنفاذ القانون على جميع هذه المركبات التي تم ضبطها في الميدان من قبل الدوريات العاملة، أو تم رصدها إلكترونياً أو وردت لإدارة السير، وتم التحقيق فيها والتأكد منها، موضحاً

أنه تم حجز عدد منها كما جرى التعميم على عدد آخر، تمهيداً لضبطها وحجزها واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق مرتكبيها.





وكانت مديرية الأمن العام أكّدت تفعيل رقابتها، لضمان إنفاذ القانون ومنع جميع المظاهر والممارسات الخاطئة، مثل المواكب التي قد تهدد سلامة مستخدمي الطريق وتهدد حياتهم، ومنها ما قد يعطل مرور مواطنين أو مركبات إسعاف أو حالات طارئة، فضلاً عن جريمة إطلاق العيارات النارية، مهيبة بالجميع الالتزام، والابتعاد عن مثل تلك الممارسات المخالفة للقانون والتي تهدد أمن المجتمع وسلامة أفراده.







وأشارت إدارة السير إلى أنها تستقبل الملاحظات والمشاهدات كافّة التي تظهر التجاوزات على تطبيق الواتس آب على الرقم (0770999030) وتتعامل معها بعد التحقق منها.