رصد ومخالفة مركبات شاركت في مواكب معيقة للسير في حملات انتخابية

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -بيّن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن إدارتي السير والدوريات الخارجية قامتا برصد ومخالفة عدد من المركبات التي شاركت في مواكب معيقة للسير، تم ارتكابها من قبل أشخاص في مواكب مؤيدة لحملات انتخابية.
ولفت إلى أنه سيتم إنفاذ القانون على جميع هذه المركبات التي تم ضبطها في الميدان من قبل الدوريات العاملة، أو تم رصدها إلكترونياً أو وردت لإدارة السير، وتم التحقيق فيها والتأكد منها، موضحاً
أنه تم حجز عدد منها كما جرى التعميم على عدد آخر، تمهيداً لضبطها وحجزها واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق مرتكبيها.
وكانت مديرية الأمن العام أكّدت تفعيل رقابتها، لضمان إنفاذ القانون ومنع جميع المظاهر والممارسات الخاطئة، مثل المواكب التي قد تهدد سلامة مستخدمي الطريق وتهدد حياتهم، ومنها ما قد يعطل مرور مواطنين أو مركبات إسعاف أو حالات طارئة، فضلاً عن جريمة إطلاق العيارات النارية، مهيبة بالجميع الالتزام، والابتعاد عن مثل تلك الممارسات المخالفة للقانون والتي تهدد أمن المجتمع وسلامة أفراده.
وأشارت إدارة السير إلى أنها تستقبل الملاحظات والمشاهدات كافّة التي تظهر التجاوزات على تطبيق الواتس آب على الرقم (0770999030) وتتعامل معها بعد التحقق منها.
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