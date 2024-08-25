5 فعاليات استباقية لتعزيز مهارات الشباب والمهنيين في التواصل استعداداً للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2024

MENAFN - Alghad Newspaper)● برنامج الاتصال يسلط الضوء على أحدث التطورات في عالم الاتصال والإعلام.



● 24 جلسة تدريبية بالشراكة مع مجلة فوربس الشرق الأوسط و"جوف كامبوس".

● تحدي يدعو الطلبة إلى تقديم أفكار مبتكرة حول "صناعة المحتوى" في مجال الاتصال الحكومي.

● مخيم مهارات الذكاء الاصطناعي لتمكين المشاركين من اكتشاف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الاتصال الحكومي.



● برنامج "التفكير التصميمي وابتكار الحلول" يناقش العوامل التي تشكل القدرة الإبداعية ودورها في الابتكار.





استعداداً لانطلاق الدورة الـ13 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2024 الذي ينعقد يومي 4 و5 سبتمبر المقبل تحت شعار "حكومات مرنة... اتصال مبتكر" في مركز إكسبو الشارقة، ينظم المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، بالتعاون مع نخبة من الشركاء المحليين والدوليين، 5 برامج تدريبية استباقية مكثفة ومتنوعة، يقدمها أكاديميون وخبراء في مجال الإعلام والاتصال.

ويسعى المنتدى من خلال هذه البرامج التدريبية إلى تمكين الشباب والمهنيين من مواكبة أحدث التطورات في عالم الاتصال والمحتوى الرقمي، واكتساب المهارات اللازمة للنجاح في سوق العمل، وإتاحة تطبيق المعارف النظرية في الاتصال على أرض الواقع.



وتبدأ البرامج التدريبية في 26 أغسطس الجاري، وتستمر حتى 5 سبتمبر المقبل، وتغطي مجموعة واسعة من الموضوعات الحيوية في عالم الاتصال والإعلام، بدءاً من أحدث التطورات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي والميتافيرس، مروراً بالمهارات اللازمة للنجاح في سوق العمل، وصولاً إلى أسرار بناء المشاريع الإعلامية الناجحة وإنتاج محتوى جذاب وموثوق.



7 جلسات تدريبية في برنامج الاتصال COMMS

ويستضيف برنامج الاتصال COMMS سلسلة من الجلسات التدريبية التي تغطي أحدث التطورات في عالم الاتصال والإعلام، في الفترة من 26-29 أغسطس في مسرح المجاز، منها جلسة "كيف تبدأ مشروعك الإعلامي؟" للدكتورة شيرين موسى، و"خماسية الانسحاب من العالم الرقمي وثلاثية العودة" للدكتور أحمد فاروق، و"كيف تتحقق من الأخبار والصور المفبركة؟" التي يقدمها الدكتور السيد درويش بخيت، و"إنتاج البودكاست لمنصات الاتصال الحكومي" للدكتور عمرو عبد الحميد، إضافة إلى جلسات: "صحافة الموبايل" للدكتورة رحيمة عيساني، و"التكنولوجيا المتقدمة (الذكاء الاصطناعي والميتافيرس) والمهارات البشرية الديناميكية لسوق العمل العربي"، التي يقدمها الدكتور محمد عبدالظاهر، وأخيراً "أهمية البيانات في الاتصال الحكومي" للدكتور محمد عايش.



برامج متخصصة لتطوير مهارات الاتصال المستقبلية

ويشهد مركز إكسبو الشارقة انطلاق مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة، وتشمل هذه البرامج "فن التأثير: استراتيجيات التواصل الفعال في العصر الرقمي" بالشراكة لأول مرة مع مجلة فوربس الشرق الأوسط و"جوف كامبوس GovCampus"، ويتضمن البرنامج الذي ينظم من 3-5 سبتمبر، 24 جلسة تدريبية متنوعة ما بين محاضرات تفاعلية، ومناقشات جماعية، وتدريبات عملية وورش عمل يقدمها متخصصون في مجالات مختلفة، لإكساب المشاركين رؤى شاملة حول استراتيجيات المؤثرين، وتقنيات المشاركة، والاعتبارات القانونية والأخلاقية للتأثير الرقمي، واستراتيجيات تطوير الحملات التسويقية.



ويفتح "تحدي الجامعات" بالتعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، آفاقاً للمنافسة الطلابية على "صناعة المحتوى" حيث يدعو التحدي الطلبة إلى تقديم أفكار مبتكرة حول صناعة المحتوى في مجال الاتصال الحكومي، بهدف تشجيعهم على تطوير حلول مبتكرة للتحديات المعاصرة، وتعزيز التعاون بين الجامعات، وتنمية قدرات الشباب في مجال الابتكار والإبداع، لإعداد جيل جديد من القادة في مجال الاتصال الحكومي. ويديره محمد عمران، الإعلامي في هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وينظم من 3-5 سبتمبر.



أما "مخيم مهارات الذكاء الاصطناعي" فيقام بالشراكة مع مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف من 2-4 سبتمبر، تحت إشراف الدكتور محمد عبدالظاهر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي، ويهدف إلى تمكين المشاركين من اكتشاف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الاتصال الحكومي، وإنتاج مشاريع مبتكرة، وإتقان مهارات إنتاج المحتوى الرقمي. ويستضيف نخبة من الخبراء والمدربين مثل الدكتورة شيرين موسى والدكتورة منيرة محمد الرحماني والمهندس فادي راضي.



وتنظم إدارة التدريب في المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة البرنامج التدريبي الخامس، وهو ورشة "التفكير التصميمي وابتكار الحلول" على مدار يومين من 2-3 سبتمبر، والتي يقدمها أحمد شحروج، مستشار ومدرب دولي في الإبداع والابتكار المؤسسي، ومقيم ابتكار معتمد من معهد الابتكار العالمي. ويناقش البرنامج العوامل التي تشكل القدرة الإبداعية، ودورها في الابتكار المؤسسي. كما تعرّف الحضور على أنماط المبتكرين ومهاراتهم. ويستخدم البرنامج مزيجاً من الأدوات النظرية والعملية لتجذير مفهوم التفكير التصميمي من خلال أنشطة تفاعلية، وعرض أفلام ودراسات عن الإبداع والابتكار، وتشكيل مجموعات نقاشية، والتحدي في مسابقات لصناعة الأفكار.



















