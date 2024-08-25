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الصناعة والتجارة تعقد الاجتماع الدوري للاستراتيجية الوطنية للتصدير للعام 2024

8/25/2024 2:59:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ترأست أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي الاجتماع الدوري الثاني للعام 2024 للجنة الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتصدير، بحضور أعضاء اللجنة، بهدف متابعة سير تنفيذ أنشطة الخطة التنفيذية للاستراتيجية للنصف الأول من العام الجاري.
شكرت الزعبي أعضاء اللجنة وفرق العمل المنبثقة عنها مؤكدة على أهمية البرامج والأنشطة في تعزيز نمو الصادرات وتنويعها كأحد الأدوات الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي.

واشارت الى ضرورة متابعة إنجاز المشاريع والأنشطة الواردة في الخطة التنفيذية والتي تم اعتمادها خلال اجتماع اللجنة الاول المنعقد في شهر شباط 2024، كما اكدت خلال الاجتماع على اهمية مشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني كأعضاء في فرق العمل ودورهم في متابعة وتنفيذ الأنشطة.

وخلال الاجتماع قدم رؤساء الفرق الفنية تقارير العمل الخاصة بكل فريق على حدة، حيث تم تنفيذ عدد من الأنشطة منها عقد (12) ورش توعوية ودورات تدريبية استهدفت زيادة وعي الشركات حول تقييم المطابقة والجودة وكذلك حول اتفاقيات التجارة الحرة.

كما تم اعداد (5) دراسات لعدد من الأسواق العالمية، بالإضافة الى (40) ورقة تحليلية تستهدف عدد من المنتجات، وتم الانتهاء من المسودة الأولية لدراسة تستهدف تحسين عمليات البُنية التحتية ومُناولة البضائع سريعة التلف في مركز الشحن الجوي في مطار الملكة علياء الدولي ومن المتوقع اطلاقها خلال شهر 10 من العام الحالي، إلى جانب الانتهاء من التقييم الأولي لأهم المعيقات غير الجمركية التي تواجه الصادرات الأردنية ليصار الى إطلاق التقرير قريباً.

وتم إعداد 93 دراسة سوقية في إطار برنامج تسريع الصادرات وإعداد 30 دراسة سوقية للمنشآت المستهدفة في برنامج تنشيط الصادرات لقطاع الخدمات الاستشارية (استشارة).

وأشادت الزعبي بنسب انجاز الانشطة للأفرقة المنبثقة عن الاستراتيجية خلال العام الحالي والتي بلغت في المجمل نسبة تزيد عن (60%) حتى النصف الأول من العام الحالي، ودعت فرق العمل الفنيّة على تكثيف العمل وتعزيز التواصل الفعال لتنفيذ الأنشطة الواردة في الخطة، مشيرة الى ضرورة التركيز في المرحلة القادمة على اعداد منهجية تتضمن المعلومات المطلوبة للدراسات التي يجري إعدادها للأسواق أو المنتجات المستهدفة في الاستراتيجية، والعمل على برامج لدعم الجودة في قطاع التجارة في الخدمات.

تجدر الإشارة أن الاستراتيجية الوطنية للتصدير (2023 – 2025) والتي تم إقرارها في العام 2023 كجزء من رؤية التحديث الاقتصادي، والتي تعتبر ثمرة جهد تشاركي لتعزيز تنافسية الصادرات، وذلك من خلال خمسة محاور أساسية وهي: معلومات الأسواق، والتسويق والترويج، وإدارة الجودة وتعزيز التنافسية، والتمويل، والإطار القانوني والتنظيمي، ويشرف على تنفيذها فريق وطني برئاسة الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين.

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