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48 بالمئة نسبة تركيب عدادات الكهرباء الذكية في الأردن

8/25/2024 2:59:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تابع وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الأحد، آخر الإنجازات المُتحققة في الأولويات والمبادرات الواردة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي ( 2023 -2025) لقطاعي الطاقة والتعدين.
واطلع الخرابشة، خلال الاجتماع الدوري مع ضباط ارتباط الجهات المعنية، تقدّم سير العمل، وفقاً للجدول الزمني المُقرر على إجراءات تنفيذ الأولويات، ونسبة التقدم فيها، خلال شهر تموز الماضي.

وتابع الوزير آخر المستجدات حول مشروع تركيب العدادات الذكية في المملكة، ومستجدات مشروع تركيب السخانات الشمسية للأسر الفقيرة، حيث بلغت نسبة تركيب العدادات الذكية في المملكة 48%، و الانتهاء من تركيب 1265 نظام سخان شمسي للاسر الفقيرة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولي (USAID).

ووجه الخرابشة ضباط الارتباط المعنيين، بمتابعة الأولويات وقياس مدى التقدم فيها أولاً بأول، ضمن الفترة المُحددة لكل أولوية ومبادرة، واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل مؤسساتهم.


يذكر أن عدد مبادرات قطاع الطاقة في رؤية التحديث الاقتصادي 50 مبادرة، وفي قطاع التعدين 18 مبادرة.

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