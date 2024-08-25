عودة الأسطورة: هيونداي سوناتا 2025 تتألق من جديد في الأردن



تتمتع سوناتا 2025 بتصميم خارجي انسيابي يعكس طابعاً رياضياً جريئاً، يجذب الأنظار ويعبر عن القوة والأداء المتفرد. وتم تعزيز هذه الروعة بمجموعة من الميزات العصرية مثل المصابيح الأمامية والخلفية بتقنية LED، التي توفر إضاءة متميزة وتضفي على السيارة مظهراً عصرياً لا مثيل له.



وفي الداخل، تبرز سوناتا 2025 بمقصورتها الفسيحة التي تستوعب خمسة أفراد براحة تامة.

المقاعد المغطاة بكسوة قماشية أو جلدية، يمكن التحكم بها يدوياً أو كهربائياً، مع توفير ميزة التدفئة والتهوية لضمان راحة الركاب في جميع الظروف. كما أن السيارة مجهزة بنظام ترفيهي حديث مع شاشة عرض بقياس 12.3 بوصة، يدعمه نظام صوتي فاخر من "Bose"، ليخلق تجربة سمعية استثنائية تضيف بعداً جديداً للأجواء المثالية داخل السيارة.



وفي تعليقه على هذا الإطلاق، قال السيد زيد العبداللات، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الوحدة للتجارة - هيونداي الأردن: "نحن متحمسون للغاية لعودة سوناتا 2025 إلى السوق الأردني. هذه السيارة تجمع بين الأناقة والتكنولوجيا المتطورة، مما يجعلها الخيار الأمثل لمحبي السيارات الذين يبحثون عن التميز والابتكار."



توفر هيونداي الأردن فرصة لعشاق السيارات لمشاهدة أو تجربة السيارة من خلال زيارة معرضها في شارع المدينة الطبية، بجانب مؤسسة المواصفات والمقاييس، من السبت إلى الخميس من الساعة8:30 صباحاً حتى 9:00 مساءً. وللمزيد من المعلومات أو لحجز تجربة قيادة، يمكن التواصل عبر الهاتف: 065821320.



هيونداي سوناتا 2025 ليست مجرد سيارة؛ إنها تجربة قيادة متكاملة تجمع بين الأداء الفائق والتصميم الأنيق، مع الحفاظ على أعلى معايير الأمان والراحة. إنها عودة الأسطورة التي طالما انتظرها عشاق هيونداي في الأردن، وها هي الآن تعود لتضيء الطرقات من جديد.