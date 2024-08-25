رجال الأعمال تعزز آفاق العلاقات الاقتصادية مع تايوان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استقبل رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع وأعضاء مجلس الإدارة الممثل المقيم في المكتب الاقتصادي والثقافي لتايبيه (تايوان) لدى المملكة السيد علي ينج، والملحق الثقافي والاقتصادي في المكتب الاقتصادي والثقافي لتايبيه (تايوان) السيد آدم يو لن، في مقر الجمعية، لبحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين على المستوى الاقتصادي والاستثماري والتجاري بما يساهم في تعزيز العلاقات الثنائية.
وفي بيان صادر عن الجمعية، أكد الطباع على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين الأردن وتايوان، وأشار إلى أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين مجتمعي الأعمال في كلا الجانبين لرفد المشاريع الاستثمارية بما يصب في مصلحة البلدين، وتعزيز الاستثمارات التايوانية المحدودة في الاردن في العديد من القطاعات الاقتصادية، حيث تتمتع المملكة ببيئة استثمارية متطورة وآمنة تتيح فرص للمستثمرين التايوانيين للاستثمار في مشاريع تنموية كبرى، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين والعمل على زيادة الصادرات الأردنية إلى السوق التايواني.
من جانبه، أكد ينج أن العلاقات الأردنية التايوانية تشهد تطوراً ملحوظا في الفترة الأخيرة، وأكد أن بلاده على استعداد أن تقدم الدعم اللازم لتحقيق نجاح المشاريع المشتركة بين البلدين والعمل على تشجيع الاستثمار في الأردن، حيث أن الاستثمارات التايوانية في منطقة شرق آسيا من الاستثمارات الهامة ويتطلع إلى زيادة الاستثمارات التايوانية في الأردن ، وأشار على أهمية الصناعات التي يتطلع لها في الأردن خاصة الصناعات الذكية والمدن الذكية والطاقة المتجددة والتي تحتاج إلى إدخال الذكاء الاصطناعي، كما لفت أن الأردن يمتلك مواردة بشرية مؤهلة خاصة في قطاع الهندسة والذكاء الاصطناعي بما يعزز المشاريع الاستثمارية في هذا المجال ، وأشار ينج على أهمية زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين والعمل على تذليل التحديات التي تواجه التجارة بين البلدين.
وبحث أعضاء مجلس الإدارة عدداً من القضايا التي تهم مجتمع الأعمال الأردني من أهمها التأكيد على أهمية تفعيل دور اللجان القطاعية المشتركة وتكثيف لقاءات القطاع الخاص بين كلا الجانبين، إضافة إلى تعزيز الفرص الاستثمارية التايوانية في المملكة خاصة في قطاع الصناعة والرعاية الطبية والسياحة وتكنولوجيا المعلومات، والاستفادة من الخبرات التايوانية في رفد المشاريع وتطويرها، وأكد الأعضاء على أهمية دور الجمعية في تعزيز العلاقات الاقتصادية الاستثمارية بين الأردن وتايوان، كما وثمنوا دور المكتب الاقتصادي والثقافي لتايبيه (تايوان) في المملكة لتعزيزها العلاقات المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات.
ومن الجدير ذكره أن حجم التبادل التجاري بين الأردن وتايوان بلغ ما يقارب 275 مليون دولار خلال عام 2023 ، حيث شكلت الصادرات ما يقارب 33.3 مليون دولار،بينما شكلت المستوردات ما يقارب 242 مليون دولار.
وقد حضر اللقاء من أعضاء مجلس الإدراة جمعية رجال الأعمال الأردنيين، المهندس عبدالرحيم البقاعي، ميشيل نزال، صلاح البيطار، أيمن علاونة، المهندس عبدالرحمن أبو طير والمدير العام للجمعية طارق حجازي
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