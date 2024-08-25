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رجال الأعمال تعزز آفاق العلاقات الاقتصادية مع تايوان

8/25/2024 2:59:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استقبل رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع وأعضاء مجلس الإدارة الممثل المقيم في المكتب الاقتصادي والثقافي لتايبيه (تايوان) لدى المملكة السيد علي ينج، والملحق الثقافي والاقتصادي في المكتب الاقتصادي والثقافي لتايبيه (تايوان) السيد آدم يو لن، في مقر الجمعية، لبحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين على المستوى الاقتصادي والاستثماري والتجاري بما يساهم في تعزيز العلاقات الثنائية.
وفي بيان صادر عن الجمعية، أكد الطباع على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين الأردن وتايوان، وأشار إلى أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين مجتمعي الأعمال في كلا الجانبين لرفد المشاريع الاستثمارية بما يصب في مصلحة البلدين، وتعزيز الاستثمارات التايوانية المحدودة في الاردن في العديد من القطاعات الاقتصادية، حيث تتمتع المملكة ببيئة استثمارية متطورة وآمنة تتيح فرص للمستثمرين التايوانيين للاستثمار في مشاريع تنموية كبرى، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين والعمل على زيادة الصادرات الأردنية إلى السوق التايواني.

من جانبه، أكد ينج أن العلاقات الأردنية التايوانية تشهد تطوراً ملحوظا في الفترة الأخيرة، وأكد أن بلاده على استعداد أن تقدم الدعم اللازم لتحقيق نجاح المشاريع المشتركة بين البلدين والعمل على تشجيع الاستثمار في الأردن، حيث أن الاستثمارات التايوانية في منطقة شرق آسيا من الاستثمارات الهامة ويتطلع إلى زيادة الاستثمارات التايوانية في الأردن ، وأشار على أهمية الصناعات التي يتطلع لها في الأردن خاصة الصناعات الذكية والمدن الذكية والطاقة المتجددة والتي تحتاج إلى إدخال الذكاء الاصطناعي، كما لفت أن الأردن يمتلك مواردة بشرية مؤهلة خاصة في قطاع الهندسة والذكاء الاصطناعي بما يعزز المشاريع الاستثمارية في هذا المجال ، وأشار ينج على أهمية زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين والعمل على تذليل التحديات التي تواجه التجارة بين البلدين.

وبحث أعضاء مجلس الإدارة عدداً من القضايا التي تهم مجتمع الأعمال الأردني من أهمها التأكيد على أهمية تفعيل دور اللجان القطاعية المشتركة وتكثيف لقاءات القطاع الخاص بين كلا الجانبين، إضافة إلى تعزيز الفرص الاستثمارية التايوانية في المملكة خاصة في قطاع الصناعة والرعاية الطبية والسياحة وتكنولوجيا المعلومات، والاستفادة من الخبرات التايوانية في رفد المشاريع وتطويرها، وأكد الأعضاء على أهمية دور الجمعية في تعزيز العلاقات الاقتصادية الاستثمارية بين الأردن وتايوان، كما وثمنوا دور المكتب الاقتصادي والثقافي لتايبيه (تايوان) في المملكة لتعزيزها العلاقات المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات.

ومن الجدير ذكره أن حجم التبادل التجاري بين الأردن وتايوان بلغ ما يقارب 275 مليون دولار خلال عام 2023 ، حيث شكلت الصادرات ما يقارب 33.3 مليون دولار،بينما شكلت المستوردات ما يقارب 242 مليون دولار.

وقد حضر اللقاء من أعضاء مجلس الإدراة جمعية رجال الأعمال الأردنيين، المهندس عبدالرحيم البقاعي، ميشيل نزال، صلاح البيطار، أيمن علاونة، المهندس عبدالرحمن أبو طير والمدير العام للجمعية طارق حجازي

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