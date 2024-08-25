بورصة عمّان تغلق تداولاتها الأحد على انخفاض

بورصة عمّان تغلق تداولاتها الأحد على انخفاض
التاريخ
8/25/2024 2:59:30 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أغلقت بورصة عمّان، الأحد، تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.08% إلى مستوى 2402 نقطة.
وبلغت الأسهم المتداولة نحو 1.9 مليون، بقيمة إجمالية بلغت نحو 2.4 مليون دينار، نتيجة عقد 1424 صفقة.
وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، تبين أن 34 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار 33 شركة، واستقرت أسهم 30 شركة أخرى.
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