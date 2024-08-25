بورصة عمّان تغلق تداولاتها الأحد على انخفاض



وبلغت الأسهم المتداولة نحو 1.9 مليون، بقيمة إجمالية بلغت نحو 2.4 مليون دينار، نتيجة عقد 1424 صفقة.



وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، تبين أن 34 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار 33 شركة، واستقرت أسهم 30 شركة أخرى.