مكافحة الفساد تسترد وتمنع هدر 141 مليون دينار في 2023
التاريخ
8/25/2024 2:59:30 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي، أن قيمة الأموال التي استردتها الهيئة أو منعت هدرها عام 2023 تجاوزت 141 مليون دينار.
وأضاف حجازي خلال تسليمه تقرير الهيئة لعام 2023 لجلالة الملك اليوم الأحد، أن الهيئة أحالت العام الماضي 251 ملفا تحقيقيا للادعاء العام، لافتا إلى أن الهيئة تعمل على تحفيز المبادرات الريادية القائمة على إدماج وسائل التكنولوجيا في مكافحة الفساد والوقاية منه.
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