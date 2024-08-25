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مكافحة الفساد تسترد وتمنع هدر 141 مليون دينار في 2023

8/25/2024 2:59:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي، أن قيمة الأموال التي استردتها الهيئة أو منعت هدرها عام 2023 تجاوزت 141 مليون دينار.
وأضاف حجازي خلال تسليمه تقرير الهيئة لعام 2023 لجلالة الملك اليوم الأحد، أن الهيئة أحالت العام الماضي 251 ملفا تحقيقيا للادعاء العام، لافتا إلى أن الهيئة تعمل على تحفيز المبادرات الريادية القائمة على إدماج وسائل التكنولوجيا في مكافحة الفساد والوقاية منه.

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