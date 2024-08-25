انخفاض الصادرات الكلية 1 %

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان-الغد- انخفضت قيمة الصادرات الكلية خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 1 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة.
وبلغت قيمة الصادرات الكلية 4.44 مليار دينار، منها الصادرات الوطنية 4.018 مليار وقد تراجعت 3.7 % والمعاد تصديره 426 مليون دينار، وقد ارتفع 35 %.
وأشارت الدائرة إلى أن قيمة المستوردات بلغت 8.88 مليار دينار بتراجع نسبته 0.6 %.
وعليه يكون العجز في الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات، قد بلغ 4.43 مليار دينار مقارنة 4.44 مليار بتراجع نسبته 0.2 %.
أما الصادرات الكلية خلال شهر حزيران(يونيو) من العام الحالي، فقد بلغت ما مقداره 815 مليون دينار، منها الصادرات الوطنية 741 مليون دينار، والمعاد تصديره 74 مليون دينار، فيما بلغت المستوردات 1,391 مليون دينار وعليه يكون العجز في الميزان التجاري قد بلغ 576 مليون دينار خلال شهر حزيران (يونيو)من العام الحالي.
وبهذا فقد انخفضت الصادرات الكلية خلال شهر حزيران(يونيو) من العام الحالي، بنسبة 1.8 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، والصادرات الوطنية بنسبة 5.2 %، فيما ارتفع كل من المعاد تصديره بنسبة 54.2 %، والمستوردات بنسبة 5.7 %، وكذلك العجز في الميزان التجاري ارتفع بنسبة 18.5 %.
أما بالنسبة لتغطية الصادرات الكلية للمستوردات، فقد بلغت 50 % حتى نهاية حزيران(يونيو) من العام الحالي، وهي النسبة نفسها خلال الفتره ذاتها من العام الماضي.
وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 59 % خلال شهر حزيران (يونيو) من العام الحالي، مقارنة بنسبة 63 % خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بانخفاض مقداره 4 نقاط مئوية.
وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة، فقد انخفضت كل من"الأسمدة الأزوتية أو الكيماوية"، "الحلي والمجوهرات الثمينة"، "الفوسفات الخام"، "البوتاس الخام"، لكن ارتفع كل من "الألبسة وتوابعها من مصنرات" "محضرات الصيدلة"، ساهم في الحد من انخفاض الصادرات الوطنية.
أما المستوردات فقد انخفض كل من: "النفط الخام ومشتقاتة" ،"الحلي والمجوهرات الثمينة"، "الأدوات الكهربائية"، فيما ارتفعت قيمة كل من: "العربات والدراجات"، "الأدوات الآلية"، و"محضرات الصيدلة".
أما بالنسبة إلى أبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية الى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا ومن ضمنها الولايات المتحدة، فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها إسبانيا، والدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الهند، أما بالنسبة للمستوردات، فقد ارتفعت قيمة المستوردات من دول منطقه التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية، ودول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها ألمانيا، فيما انخفضت المستوردات من دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا ومن ضمنها الولايات المتحدة الأميركية، والدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الهند.
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