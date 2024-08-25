الذهب يواصل الارتفاع وعيار 21 يقترب من 51 دينارا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
محمد أبو الغنم
عمان- أكد نقيب تجار الذهب والمجوهرات ربحي علان أن أسعار الذهب ارتفعت محليا بمقدار 80 قرشا للغرام خلال تعاملات الأسبوع الماضي.
وقال علان "سجل الذهب محليا أعلى سعر على الاطلاق يوم الجمعة إذ بلغ سعر الغرام 21 مستوى 50.8 دينار".
وأوضح علان أن هذا السعر يعكس السعر العالمي الذي بلغ 2511 دولارا يوم الجمعة، علما بأنه سجل مستوى 2531 دولارا للأونصة الأسبوع الماضي لكن الأسعار لم تنعكس على السوق المحلية بسبب سرعة تحركات الأسعار في ذلك الوقت".
واكد علان ان الزيادة التي شهدها الذهب كانت لعدة أسباب منها تصريحات البنك الفدرالي الاميركي حول تخفيض اسعار الفائدة اضافة الى الازمة السياسية الروسية الاوكرانية واستمرار العدوان الصهيوني الغاشم.
وعن مستويات الطلب والعرض أكد علان ضعف الطلب والعرض رغم اهمية وجود العرض في ظل ارتفاع الاسعار الا انها ضمن مستويات ضعيفة، مبينا أنه ما يزال الطلب ضعيفا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ويشهد تراجعا كبيرا يصل الى نسبة 50 %.
وحول مستويات الأسعار، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 للمواطنين نحو 50.80 دينار وسعر الشراء من المواطنين 48.9 دينار، وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 24 للمواطن نحو 58.5 دينار وسعر الشراء نحو 55.7 دينار، وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 18 للمواطن نحو 45.1 دينار وسعر الشراء 41.6 دينار، وبلغ سعر بيع الليرة الإنجليزي التي تزن 8 غرامات نحو 408 دنانير، وبلغ سعر بيع الليرة الرشادي التي تزن 7 غرامات نحو 357 دينارا.
وبحسب تقارير دولية ارتفعت أسعار الذهب 1 % مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية عقب تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول التي أشار فيها إلى خفض أسعار الفائدة في أيلول (سبتمبر).
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1 % إلى 2508.88 دولار للأونصة في تعاملات يوم الجمعة الماضية لكنه ظل أقل من مستوى مرتفع غير مسبوق عند 2531.60 دولار سجله يوم الثلاثاء الماضي.
كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.2 % إلى 2546.20 دولار.
وقال باول إن "الوقت قد حان" ليخفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة وإن التضخم أصبح قريبا من هدف البنك البالغ 2 %، في دعم صريح لتيسير السياسة النقدية في وقت قريب.
وهبط مؤشر الدولار 0.6 % كما نزلت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات عقب خطاب باول، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 2.1 % إلى 29.60 دولار للأونصة، وارتفعت 2.1 % تقريبا خلال الأسبوع الماضي.
وصعد البلاتين 1.5 % إلى 958.35 دولار، كما ارتفع البلاديوم 1.6 % إلى 947.50 دولار.
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