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الذهب يواصل الارتفاع وعيار 21 يقترب من 51 دينارا

8/25/2024 2:59:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد أبو الغنم عمان- أكد نقيب تجار الذهب والمجوهرات ربحي علان أن أسعار الذهب ارتفعت محليا بمقدار 80 قرشا للغرام خلال تعاملات الأسبوع الماضي.
وقال علان "سجل الذهب محليا أعلى سعر على الاطلاق يوم الجمعة إذ بلغ سعر الغرام 21 مستوى 50.8 دينار".
وأوضح علان أن هذا السعر يعكس السعر العالمي الذي بلغ 2511 دولارا يوم الجمعة، علما بأنه سجل مستوى 2531 دولارا للأونصة الأسبوع الماضي لكن الأسعار لم تنعكس على السوق المحلية بسبب سرعة تحركات الأسعار في ذلك الوقت".
واكد علان ان الزيادة التي شهدها الذهب كانت لعدة أسباب منها تصريحات البنك الفدرالي الاميركي حول تخفيض اسعار الفائدة اضافة الى الازمة السياسية الروسية الاوكرانية واستمرار العدوان الصهيوني الغاشم.
وعن مستويات الطلب والعرض أكد علان ضعف الطلب والعرض رغم اهمية وجود العرض في ظل ارتفاع الاسعار الا انها ضمن مستويات ضعيفة، مبينا أنه ما يزال الطلب ضعيفا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ويشهد تراجعا كبيرا يصل الى نسبة 50 %.
وحول مستويات الأسعار، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 للمواطنين نحو 50.80 دينار وسعر الشراء من المواطنين 48.9 دينار، وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 24 للمواطن نحو 58.5 دينار وسعر الشراء نحو 55.7 دينار، وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 18 للمواطن نحو 45.1 دينار وسعر الشراء 41.6 دينار، وبلغ سعر بيع الليرة الإنجليزي التي تزن 8 غرامات نحو 408 دنانير، وبلغ سعر بيع الليرة الرشادي التي تزن 7 غرامات نحو 357 دينارا.
وبحسب تقارير دولية ارتفعت أسعار الذهب 1 % مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية عقب تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول التي أشار فيها إلى خفض أسعار الفائدة في أيلول (سبتمبر).
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1 % إلى 2508.88 دولار للأونصة في تعاملات يوم الجمعة الماضية لكنه ظل أقل من مستوى مرتفع غير مسبوق عند 2531.60 دولار سجله يوم الثلاثاء الماضي.
كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.2 % إلى 2546.20 دولار.
وقال باول إن "الوقت قد حان" ليخفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة وإن التضخم أصبح قريبا من هدف البنك البالغ 2 %، في دعم صريح لتيسير السياسة النقدية في وقت قريب.
وهبط مؤشر الدولار 0.6 % كما نزلت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات عقب خطاب باول، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 2.1 % إلى 29.60 دولار للأونصة، وارتفعت 2.1 % تقريبا خلال الأسبوع الماضي.
وصعد البلاتين 1.5 % إلى 958.35 دولار، كما ارتفع البلاديوم 1.6 % إلى 947.50 دولار.

MENAFN25082024000072011014ID1108598662

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