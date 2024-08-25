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منتخب شباب الكراتيه يودع بطولة آسيا

8/25/2024 2:59:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان- ودع لاعبو المنتخب الوطني للشباب يوم أمس منافسات البطولة الآسيوية الـ22 المقامة في العاصمة الفلبينية مانيلا، بعد إخفاقهم في تحقيق الانتصارات التي توصلهم إلى منصات التتويج.
ومثل المنتخب الوطني في منافسات أمس، كل من: هاني رشيد في وزن تحت 55 كغم ، عبد الرحمن حيمور وزن تحت 61 كغم، أوس سيف في وزن تحت 68 كغم وليد قطامش في وزن تحت 76 كغم، وعمر الدويك في وزن فوق 76 كغم.
وخاض لاعبو المنتخب الوطني نزالات أوزانهم، حيث فاز اللاعب هاني رشيد في مباراته الأولى على لاعب ايران سبحان اخلاقي 2-0، وخسر أمام السعودي علي الريحاني 0-8 ، وفاز عبد الرحمن حيمور على لاعب الهند هيمبو بونجانغ 4-2 وخسر أمام لاعب قيرغستات كوتمان ستلموكلوف 4-5، وفاز أوس سيف على لاعب الفلبين لينر سول 8-0 على لاعب مقدونيا كروز ديلا 8-0 وخسر أمام لاعب كازاخستان بيبرس بالأفضلية، بعد أن تعادل معه.
وفاز عمر الدويك على لاعب الفلبين جون كريستوفر 4-2 وخسر أمام لاعب السعودية عبد الله القطواني 0-7.
ويخوض المنتخب الوطني تحت 21 عاما اليوم، منافسات البطولة التي تختتم اليوم ويمثل المنتخب في هذه الفئة اللاعبون ريان العموري في وزن تحت 55 كغم، ويشارك في وزنه 15 لاعبا، ووسيم سلامة في وزن تحت 60 كغم، ويشارك في وزنه 14 لاعبا، وأحمد أبو هزيم في وزن تحت 67 كغم، ويشارك في وزنه 20 لاعبا، ومحمد الجعفري في وزن تحت 84 كغم، ويشارك في وزنه 16 لاعبا، ويوسف نوفل في وزن فوق 84 كغم، ويشارك في وزنه 9 لاعبين.
وكان المنتخب الوطني للناشئين، نال ميدالية ذهبية عن طريق حاتم الحراسيس في وزن تحت 57 كغم، وأخرى فضية عن طريق أحمد السعود في وزن تحت 52 كغم.

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