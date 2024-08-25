منتخب شباب الكراتيه يودع بطولة آسيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب
عمان- ودع لاعبو المنتخب الوطني للشباب يوم أمس منافسات البطولة الآسيوية الـ22 المقامة في العاصمة الفلبينية مانيلا، بعد إخفاقهم في تحقيق الانتصارات التي توصلهم إلى منصات التتويج.
ومثل المنتخب الوطني في منافسات أمس، كل من: هاني رشيد في وزن تحت 55 كغم ، عبد الرحمن حيمور وزن تحت 61 كغم، أوس سيف في وزن تحت 68 كغم وليد قطامش في وزن تحت 76 كغم، وعمر الدويك في وزن فوق 76 كغم.
وخاض لاعبو المنتخب الوطني نزالات أوزانهم، حيث فاز اللاعب هاني رشيد في مباراته الأولى على لاعب
ايران سبحان اخلاقي 2-0، وخسر أمام السعودي علي الريحاني 0-8 ، وفاز عبد الرحمن حيمور على لاعب الهند هيمبو بونجانغ 4-2 وخسر أمام لاعب قيرغستات كوتمان ستلموكلوف 4-5، وفاز أوس سيف على لاعب الفلبين لينر سول 8-0 على لاعب مقدونيا كروز ديلا 8-0 وخسر أمام لاعب كازاخستان بيبرس بالأفضلية، بعد أن تعادل معه.
وفاز عمر الدويك على لاعب الفلبين جون كريستوفر 4-2 وخسر أمام لاعب السعودية عبد الله القطواني 0-7.
ويخوض المنتخب الوطني تحت 21 عاما اليوم، منافسات البطولة التي تختتم اليوم ويمثل المنتخب في هذه الفئة اللاعبون ريان العموري في وزن تحت 55 كغم، ويشارك في وزنه 15 لاعبا، ووسيم سلامة في وزن تحت 60 كغم، ويشارك في وزنه 14 لاعبا، وأحمد أبو هزيم في وزن تحت 67 كغم، ويشارك في وزنه 20 لاعبا، ومحمد الجعفري في وزن تحت 84 كغم، ويشارك في وزنه 16 لاعبا، ويوسف نوفل في وزن فوق 84 كغم، ويشارك في وزنه 9 لاعبين.
وكان المنتخب الوطني للناشئين، نال ميدالية ذهبية عن طريق حاتم الحراسيس في وزن تحت 57 كغم، وأخرى فضية عن طريق أحمد السعود في وزن تحت 52 كغم.
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