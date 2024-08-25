الجعفري يظفر بذهبية آسيا للكراتيه

الجعفري يظفر بذهبية آسيا للكراتيه
التاريخ
8/25/2024 2:59:13 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد -
ظفر لاعب
المنتخب الوطني للكراتيه محمد
الجعفري اليوم بالميدالية الذهبية لوزن تحت 84 كغم، ضمن
منافسات بطولة آسيا تحت 21 عاما ، المقامة في العاصمة الفلبينية مانيلا، بعد فوزه في المباراة النهائية
على اللاعب السعودي أنس الزهراني بالافضلية 7-7.
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