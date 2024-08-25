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الجعفري يظفر بذهبية آسيا للكراتيه

8/25/2024 2:59:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - ظفر لاعب المنتخب الوطني للكراتيه محمد الجعفري اليوم بالميدالية الذهبية لوزن تحت 84 كغم، ضمن منافسات بطولة آسيا تحت 21 عاما ، المقامة في العاصمة الفلبينية مانيلا، بعد فوزه في المباراة النهائية على اللاعب السعودي أنس الزهراني بالافضلية 7-7.

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