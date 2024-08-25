نوفل ينال ذهبية آسيا للكراتيه

نوفل ينال ذهبية آسيا للكراتيه
التاريخ
8/25/2024 2:59:13 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- الغد- نال لاعب
المنتخب الوطني
للكراتيه يوسف نوفل اليوم الميدالية
الذهبية ضمن منافسات بطولة آسيا تحت 21 عاما ، لوزن فوق 84 كغم، المقامة في العاصمة الفلبينية مانيلا ، بعد فوزه في
المباراة النهائية على اللاعب الكويتي جاسم بافقير 4-0.
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