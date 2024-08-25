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نوفل ينال ذهبية آسيا للكراتيه

8/25/2024 2:59:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد- نال لاعب المنتخب الوطني للكراتيه يوسف نوفل اليوم الميدالية الذهبية ضمن منافسات بطولة آسيا تحت 21 عاما ، لوزن فوق 84 كغم، المقامة في العاصمة الفلبينية مانيلا ، بعد فوزه في المباراة النهائية على اللاعب الكويتي جاسم بافقير 4-0.

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