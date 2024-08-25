مع التفاعل الكبير.. ما الهدف من لجوء رونالدو إلى يوتيوب؟



مليار متابع

ويطمح النجم البرتغالي بلوغ المليار متابع على مختلف منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتمتع بمتابعة هائلة بلغت نحو 950 مليون متابع في إجمالي المنصات.



ففي وقت كتابة هذا النص، بلغ عدد متابعي حساب رونالدو على منصة إكس 112.5 مليون متابع و170 مليون متابع على فيسبوك، ويعد كريستيانو رونالدو أيضًا أكثر شخص يتم متابعته على "إنستغرام"، حيث يملك عددًا هائلًا من المتابعين يصل إلى 636 مليون متابع فضلًا عن 30 مليون مشترك على يوتيوب.

الهدف رقم 1000

طموحات رونالدو في تحقيق رقم قياسي في العالم الافتراضي تقابلها طموحات في الواقع الفعلي، وفي عالم الرياضة، إذ يسعى رونالدو لبلوغه هدفه الألف بقميص نادي النصر.



وكان النجم البرتغالي قد وصل إلى 50 هدفا بقميص النصر في الدوري السعودي بعد تسجيله في مرمى الرائد، بمستهل مشوار الفريق بدوري روشن للموسم الحالي.



وحقق رونالدو هذا الإنجاز في 48 مباراة، ليصبح ثالث لاعب أجنبي في تاريخ النصر يسجل 50 هدفاً في دوري المحترفين، بعد المغربي عبد الرزاق حمد الله والبرازيلي تاليسكا.



رونالدو هو ثاني أسرع لاعب يسجل 50 هدفاً مع النصر، خلف حمد الله الذي سجلها خلال 42 مباراة فقط، كما أصبح ثالث أسرع لاعب في تاريخ دوري المحترفين السعودي يسجل 50 هدفاً، بعد حمد الله والسوري عمر السومة.



ويحتاج "الدون" إلى هدفين للوصول إلى 900 هدف على الأصعدة كافة، بعد تسجيله الهدف رقم 898 في شباك الرائد.



وقبل ارتداء قميص النصر، سبق أن لعب رونالدو لأندية سبورتنغ لشبونة البرتغالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي (في حقبتين) وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.



وسجل الهداف التاريخي لكرة القدم 5 أهداف مع سبورتنغ لشبونة و145 هدفا مع مانشستر يونايتد و450 مع ريال مدريد و101 هدف مع يوفنتوس، فيما رفع رصيده مع النصر إلى 67 هدفا حتى الآن.



وعلى المستوى الدولي، سجل قائد المنتخب البرتغالي 130 هدفا.



وقال رونالدو في تصريحات سابقة له: "أنا فخور بأنني في هذه السن، وما زلت أقاتل وأنافس على أعلى مستوى احترافي، إنه شيء رائع أن أجد نفسي في هذه المكانة، ما يدفعني للاستمرار".

اليوتيوبر رونالدو

وكان النجم البرتغالي واصل حصاد المشتركين على قناته على يوتيوب بمعدل قياسي محطّم للأرقام، حيث أصبح يملك عددَ معجبين أكبر من قناتي نادي مانشستر يونايتد والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مجتمعين بمعدل قياسي محطّم للأرقام.



يأتي ذلك بعد قرار رونالدو خوض تجربة إنشاء محتوى على يوتيوب في وقت سابق من هذا الأسبوع، وأثبت فورًا أنه أحد أشهر الأشخاص على هذا الكوكب، فبعد ساعات قليلة من إطلاق قناته، تجاوزت قناة اللاعب البالغ من العمر 39 عامًا حاجز المليون مشترك.



منذ ذلك الحين، أظهرت قناة رونالدو نموًّا هائلًا مع أكثر من 42 مليون مشترك في وقت كتابة هذه السطور، وهو رقم من المؤكد أنه سيستمر في الارتفاع.

أرقام قياسية

نتيجة لذلك، جذب رونالدو بالفعل عددًا من المشتركين أكثر مما حصدت قناة أي فريق لعب له خلال مسيرته، فلم يتجاوز عدد مشتركي سبورتينغ لشبونة (322,000)، ومانشستر يونايتد (9.31 مليون)، ريال مدريد (14.9 مليون)، ويوفنتوس (8.41 مليون)، حتى إنه تجاوز برشلونة الفريق الأكثر متابعة على يوتيوب والذي يملك 17.9 مليون مشترك.



ويمتلك النجم الحائز على جائزة الكرة الذهبية خمس مرات عدد مشتركين أكبر من قناة الدوري الإنجليزي الممتاز (7.35 مليون)، ودوري كرة القدم الأمريكية (13 مليونًا)، و"UFC" الذين يملكون 18.6 مليون مشترك.



كما تجاوز رونالدو أيضًا أرقام المشتركين الضخمة التي تملكها كل من FIFA (21.5 مليون) وNBA (22 مليونًا)، ومع ذلك، فقد تجاوز بالفعل عددًا من المؤثرين البارزين الذين يكرسون حياتهم المهنية في صناعة المحتوى على يوتيوب.