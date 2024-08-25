برشلونة يعلن رسميا بيع نجمه إلى رين الفرنسي



وكان اللاعب، الذي يبلغ من العمر 20 عاماً، يرتبط بعقد مع إدارة البارسا حتى يونيو 2027.



ولكن الإدارة الكتالونية قررت بيعه للاستفادة المالية في الوقت الحالي، وتخفيف كتلة الرواتب بالفريق.

ووفقا لما ذكره النادي عبر بيان رسمي، فإن ميكا فاي أصبح لاعباً لنادي رين مُقابل 10.3 مليون يورو، كما يحتفظ نادي برشلونة بنسبة 30% من بيعه مستقبلاً.



كما يستطيع برشلونة شراء ميكا فاي مرة أخرى مقابل 25 مليون يورو.



ويملك فاي في جعبته الدولية مباراة واحدة مع منتخب السنغال، كانت أمام الجابون في مارس الماضي، في اللقاء الذي عرف تسجيله هدفاً في الانتصار بثلاثية دون رد لكتيبة أسود التيرانغا.



ولم يشارك فاي في أي مباراة رسمية مع الفريق الأول لبرشلونة، بل أنه لعب إجمالي 35 مباراة مع فريق الشباب، سجل خلالها 4 أهداف.