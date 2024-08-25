برشلونة يعلن رسميا بيع نجمه إلى رين الفرنسي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن نادي برشلونة رسميا بيع عقد لاعبه السنغالي، ميكا فاي، إلى نادي رين الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وكان اللاعب، الذي يبلغ من العمر 20 عاماً، يرتبط بعقد مع إدارة البارسا حتى يونيو 2027.
ولكن الإدارة الكتالونية قررت بيعه للاستفادة المالية في الوقت الحالي، وتخفيف كتلة الرواتب بالفريق.
ووفقا لما ذكره النادي عبر بيان رسمي، فإن ميكا فاي أصبح لاعباً لنادي رين مُقابل 10.3 مليون يورو، كما يحتفظ نادي برشلونة بنسبة 30% من بيعه مستقبلاً.
كما يستطيع برشلونة شراء ميكا فاي مرة أخرى مقابل 25 مليون يورو.
ويملك فاي في جعبته الدولية مباراة واحدة مع منتخب السنغال، كانت أمام الجابون في مارس الماضي، في اللقاء الذي عرف تسجيله هدفاً في الانتصار بثلاثية دون رد لكتيبة أسود التيرانغا.
ولم يشارك فاي في أي مباراة رسمية مع الفريق الأول لبرشلونة، بل أنه لعب إجمالي 35 مباراة مع فريق الشباب، سجل خلالها 4 أهداف.
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