حارس مرمى ليفربول يكشف موقفه من عروض الدوري السعودي



كان أليسون هدفًا للدوري السعودي خلال الصيف، بعد ست سنوات قضاها مع ليفربول منذ انضامه للفريق قادمًا من روما.



ويتبقى لأليسون عامان على عقده مع ليفربول.

اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا أشار إلى أن الوقت ليس مناسبًا لمغادرة ليفربول، ويريد البقاء حتى نهاية عقده حتى عام 2027، وهو منفتح على مناقشة تمديده.



وقال أليسون في تصريحات نقلتها صحيفة "telegraph": "لدي عقد وأريد أن أكمله وأنهيه هنا أو أبرم عقدًا جديدًا".



وأضاف: "أنا سعيد للغاية هنا، عائلتي سعيدة. لم أصل إلى النقطة التي كنت أتحدث فيها عن الأجور وأشياء من هذا القبيل بشأن العروض السعودية، كان مجرد اهتمام. ولكن عندما تسمع عن الأرقام التي يحصل عليها اللاعبون الآخرون، تشعر بشيء من الجذب، هذا طبيعي".



وتابع: "في نهاية المطاف، تلعب كرة القدم من أجل الحب، إنه الشيء الذي تحب القيام به، لكنها مهنتنا ونريد استخدام السنوات التي لدينا لتحقيق أقصى استفادة منها، أعتقد أنني منفتح على ذلك شخصيًا ولكن ليس الآن".



وأشار: "الآن ليس الوقت المناسب، أنا أركز حقًا على الأشياء التي لدينا هنا في ليفربول وبينما لا يزال لدي عقد هنا، سأركز هنا".

وأردف: "عندما جاء الاهتمام من السعودية، لم أستطع إغلاق الباب أمام صفقة كبيرة، لكن قراري كان دائمًا البقاء والتركيز على الأشياء التي يمكننا تحقيقها، إذا كان من مصلحة النادي التفاوض، فستكون محادثة مختلفة، في هذا الوقت، وفي انتقالات الصيف الحالية، أركز على عملي هنا وحياتي في ليفربول".



وشدد: "لقد قررت دائمًا البقاء، لدي عامان وخيار التمديد لعام إضافي، للبقاء هنا في ليفربول، لذلك لن أرحل الآن ولم أفكر في ذلك أبدًا".



وأتم: "إنها بداية جديدة وأنا متحمس للغاية لذلك، لقد بدأنا من جديد بطاقة جديدة ونتطلع إلى ما سيجلبه لنا هذا الموسم".



وانضم الحارس إلى ليفربول قادما من روما في 2018.



وكان أليسون أحد أبرز أفراد المجموعة المتوجة بدوري أبطال أوروبا 2019، ثم الدوري الإنجليزي في 2020 وهو اللقب الغائب لـ 30 عاما عن الريدز، تحت قيادة المدرب السابق يورغن كلوب.