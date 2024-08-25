كواليس مدرب الفيصلي في التدريب الأول.. اجتماع عاصف للجزيرة مع الحسنات.. الرمثا يسأل رحموني

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد الخطاطبة
نتواصل مع القراء في زاوية“أخبار
النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم
المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.
كواليس أول تدريب لمدرب الفيصلي
شهد التدريب الأول للمدرب الجديد لفريق الفيصلي لكرة القدم السوري رأفت
محمد، العديد من التفاصيل والكواليس، التي كشفت عن علم المدرب ببعض
التفاصيل، وجهله بتفاصيل أخرى بدأ بالتقصي عنها.
المدرب الذي قاد أول تدريب لفريق الفيصلي أول من أمس، كشف عن معرفته الجيدة
بالفيصلي، حيث أشار خلال لقائه مع اللاعبين عن معرفتهم بالغالبية العظمى
منهم مثل براء مرعي وعمر هاني ومنذر أبو عمارة والسوري أحمد ريحانية وغيرهم
من النجوم، كما كشف عن اطلاعه على جماهيرية النادي الكبيرة.
رأفت كشف أمام اللاعبين، معرفته الجيدة بفريق النادي الفيصلي وجماهيره
الكبيرة والعريضة، والتي لا تقبل بغير اعتلاء منصات التتويج، الأمر الذي
يزيد من حجم المسؤولية الملقاة عليه وعلى اللاعبين، مشيدا بتاريخ الفيصلي
وبعشق جماهيره لهذا الصرح الكبير.
رأفت وفي أول تدريب، بدأ يستفسر عن تراجع مستوى عدد من اللاعبين أمثال
السوري ريحانية، حيث توجه بالسؤال للجهاز الفني المعاون عن سبب تراجع مستوى
اللاعب، كما سال بالذات مدرب اللياقة البدنية.
رأفت سأل أيضا عن صحة الأنباء التي وصلته عن رغبة المحترف الفلسطيني مصعب البطاط بفسخ العقد، ليأتي الرد الإداري بالنفي.
المدرب السوري الذي سيخضع لاعبين لتدريبات فردية إضافية، تساءل عن المطلوب
من الفريق في بطولة الدرع، وما هي أهداف الإدارة من هذه البطولة، سواء
بالبحث عن اللقب، أو اتخاذها فرصة لإعداد الفريق وتجهيز اللاعبين، بانتظار
ترتيب لقاء مع الإدارة لتحديد أهداف المشاركة في بطولة الدرع.
الحسنات والجزيرة في اجتماع عاصف
شهد أول من أمس، اجتماعا وصف بالعاصف بين إدارة نادي الجزيرة والمدير الفني
لفريق الكرة عثمان الحسنات، بسبب نتائج الفريق المتواضعة في الجولات
الثلاث الأولى بدوري المحترفين.
الاجتماع الذي خصص لمناقشة أوضاع الفريق ومستقبله، وتأثير النتائج على
الفريق، شهد انفعالات متقطعة بين المدرب وأحد أعضاء الإدارة، خاصة بعد أن
شرح الحسنات أوضاع الفريق والاحتياجات التي طلبها من اللاعبين المحليين
والأجانب، والتي لم يتم تلبيتها، لتأتي النتائج مخيبة.
كما شرح الحسنات الحالة البدنية والفنية للاعبين، خاصة الذين لم يمض على
انخراطهم في التدريبات إلا أياما معدودة، مشيرا إلى أن مستوى الفريق مرشح
للتصاعد، بعد أن يستفيد من بطولة الدرع، وأيضا من فترة توقف الدوري.
الحكم أدهم مخادمة بعد فوزه بجائرة حكم الأسبوع في الدوري الإندونيسي - (من المصدر)
الاجتماع لم يخرج بقرارات واضحة بشأن استمرار المدرب أو رحيله، حيث أبلغهم
المدرب أنه سيواصل عمله إلا إذا قررت الإدارة إبعاده رسميا، عندها سيكون
النادي ملزما بدفع رواتبه الشهرية لمدة عام، علما أن قيمة الراتب الشهري
للحسنات تبلغ حوالي 3 آلاف دينار.
يشار إلى أن أعضاء ومشجعين لفريق الجزيرة، يرون أن الفريق قدم مستوى جيدا
أمام فريق الرمثا، في مؤشر على إمكانية مواصلة التقدم في الفترة المقبلة،
خاصة وأن الكثير من الفنيين يرون أن المستوى الفني للدوري سيتصاعد، بعد أن
تستفيد الفرق من توقف الدوري وانطلاق بطولة الدرع، ومشاركة اللاعبين مع
المنتخب في تصفيات الدور الحاسم المؤهلة لمونديال 2026.
الرمثا يسأل عن المبلغ المطلوب لإغلاق ملف رحموني
خاطب نادي الرمثا، وكيل أعمال المدرب الجزائري السابق لفريق الكرة مراد
رحموني، لمعرفة المبلغ المطلوب لإغلاق ملف القضية المرفوعة ضد النادي في
الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وكان الرمثا دفع أغلب القيمة المطلوبة، قبل أن يتوقف عن السداد.
وكيل أعمال المدرب، وفي تصريح لـ"الغد"، أكد أنه رد على خطاب الرمثا،
بالإشارة إلى أن المبلغ المتبقي هو 10 آلاف يورو، ولا بد للرمثا من تسديد
المبلغ حتى يتم إغلاق القضية.
وكان رحموني قدم شكوى ضد الرمثا في الاتحاد الدولي، حيث حصل على حكم يلزم
النادي بدفع أكثر من 80 ألف يورو، تم تسديد معظمها، وتبقى للمدرب 10 آلاف
يورو فقط.
مدرب يكشف عن محترفين أجانب بسعر "البلاش"
كشف مدرب أحد أندية المحترفين لكرة القدم، أن ناديه وأندية أخرى، تعاقدوا
مع محترفين أجانب بسعر "البلاش"، وبمبالغ مالية ضئيلة جدا، ربما لا يقبل
بها لاعب محلي متوسط المستوى.
وأشار المدرب في تصريح لـ"الغد" أن الأندية همها فقط التعاقد مع أجنبي، حتى
تظهر أمام جمهورها أنها تعمل وتبحث عن تعزيز صفوف الفريق بلاعبين أجانب،
رغم أن عددا من هؤلاء المحترفين الأجانب، لا يفقهون كثيرا بكرة القدم.
وأضاف: هناك محترف أجنبي تم التعاقد معه في ناد محترف، براتب شهري فقط
مقداره 600 دينار، من دون مقدم عقد أو أي امتيازات أخرى، كما أن هناك
محترفا أجنبيا وافق على اللعب في صفوف الفريق مقابل 12 ألف دينار طيلة
الموسم الكروي، شاملة كل التفاصيل.
المدرب أشار إلى وجود كوارث في ملف المحترفين الأجانب، مفضلا عدم الحديث
عنه في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن ضعف القدرات المالية للأندية وغياب
اللجان الفنية، هو الذي تسبب في إيصال الأمر إلى هذه الدرجة من السوء.
اتحاد الكرة يتراجع خطوة أمام أندية الأولى
تراجع اتحاد كرة القدم خطوة واحدة أمام مطالب أندية الدرجة الأولى، عندما
أعلن أنه سينظر في تقديم دعم مالي إضافي، بعد إجراء قرعة الدوري.
ويخشى اتحاد الكرة من إصرار أندية الدرجة الأولى على موقفها بتعليق
المشاركة، وبالتالي التغيب بشكل جماعي عن قرعة الدوري، الأمر الذي دفعه
لمخاطبة الأندية، وإبلاغها بمشاركة فريقين فقط من أندية المحترفين تحت سن
23 في دوري الأولى وهما الحسين إربد والوحدات، مع دراسة تقديم دعم إضافي
بعد القرعة.
وقال اتحاد الكرة في كتاب بعثه لأندية الدرجة الأولى: نرفق لكم تعليمات
دوري الدرجة الأولى الذي سيشارك فيه الوحدات والحسين إربد لفئة تحت سن 23،
بحثا عن الفوائد الفنية.
وقال الاتحاد في خطابه للأندية : بعد إجراء القرعة وتحديد مدة البطولة، سيدرس الاتحاد إمكانية تقديم دعم إضافي لأندية الدرجة الأولى.
وكان مسؤولون في أندية الدرجة الأولى، حذروا زملاء لهم من نجاح الاتحاد في
اختراق جبهة الدرجة الأولى، خاصة وأن هناك موظفين في الاتحاد (وفق حديث
المسؤولين في الأندية) يقومون بالاتصال مع أصدقاء لهم في أندية الأولى،
لإقناعهم بالعودة للتدريبات واللعب، مشيرين إلى أن هناك أندية تتدرب ولم
تتوقف، وبالتالي فإن الأندية التي لا تتدرب ستكون الخاسر الأكبر في حال
انطلاق الدوري.
وتحاول أندية الدرجتين الأولى والثانية الشد من أزر بعضهم البعض، خوفا من
تراجع بعض الأندية عن موقفها، بانتظار ما ستسفر عنه الأيام القليلة
المقبلة، سواء بانتصار جبهة اتحاد الكرة أو الأندية.
بطولة منفصلة لفئة سن 23 الموسم المقبل
اعلن اتحاد الكرة، أنه سيقوم واعتبارا من الموسم الكروي المقبل، بتنظيم
بطولة لفئة تحت سن 23، بحيث تكون إلزامية لأندية المحترفين، واختيارية
لباقي الدرجات، مع إبقاء مشاركة فريقين من أندية المحترفين تحت سن 23 في
دوري الدرجة الأولى.
السلط يعيد النظر بمحترفيه
تفيد المعلومات أن فريق السلط لكرة القدم، بدأ بإعادة النظر بمحترفيه
الاثنين، في ظل تواضع مردودهما الفني خلال الأسابيع الأولى من الدوري.
ووفق المعلومات فإن السلط يتوقع أن يستغني عن محترف أو اثنين، قبل أن يبحث عن محترفين جدد، لتعزيز صفوف الفريق في المرحلة المقبلة.
المخادمة أفضل حكم في الدوري الإندونيسي
فاز الحكم الأردني أدهم المخادمة، بجائزة أفضل حكم في الأسبوع الثاني من
الدوري الأندونيسي لكرة القدم، بعد الأداء الجيد الذي قدمه خلال إدارته
للمباريات.
وكان الاتحاد الأندونيسي لكرة القدم، استعار المخادمة لإدارة مباريات لعدة
أسابيع في الدوري، لينال أدهم جائزة أفضل حكم في الجولة الثانية.
ويواصل المخادمة حاليا المشاركة في إدارة مباريات الدوري الأندونيسي، بانتظار ظهوره في مباريات مقبلة.
الوحدات يطالب بـ"الفار" وإبعاد السوالمة عن مبارياته
طالب نادي الوحدات اتحاد كرة القدم، بسرعة استقدام تقنية الفيديو "الفار"
إلى الملاعب الأردنية، في ظل الأخطاء التحكيمية المؤثرة التي تعرض لها
الفريق في مباراته الأخيرة أمام معان، خاصة فيما يتعلق بعدم احتساب أكثر من
ركلة جزاء، وفق البيان الذي نشره النادي على موقعه الرسمي.
وطالب الوحدات بضرورة إبعاد الحكم محمود السوالمة عن أي مباراة للفريق في
الدوري، معتبرا أن الحكم ظلم الوحدات كثيرا في المباراة الأخيرة، مؤكدا
ضرورة اتخاذ عقوبات بحق الحكم.
وكان الوحدات احتج بشدة على قرارات حكم
مباراته أمام معان، من خلال خطاب رسمي للاتحاد يوضح فيه الأخطاء التي حصلت
في المباراة التي انتهت بفوز الوحدات 2-1.
21 دقيقة زمن اللعب الفعلي في الشوط الثاني
كشفت الإحصائيات أن زمن اللعب الفعلي في الشوط الثاني من مباراة الصريح
والحسين إربد التي جرت أخيرة بدوري المحترفين، بلغ حوالي 21 دقيقة فقط، ما
يشير إلى ضياع دقائق كثيرة من الوقت الأصلي، وهو ما دفع الحكم لاحتساب
دقائق كثيرة كوقت بدل ضائع.
المعلومات تشير إلى أنه وفي ظل هذا الوقت الكبير والضائع، فإن التوجه لدى
الحكام بعدم السماح للمعالجين بالدخول إلى أرض الملعب إلا في حالات
الإصابات الأكيدة، كما لن يسمح لحراس المرمى بالمبالغة في إضاعة الوقت.
إلى ذلك يتوقع أن تصدر دائرة الحكام اليوم، الحالات التحكيمية في مباريات
الأسبوع الثالث بدوري المحترفين، خاصة فيما يتعلق بمباراة الوحدات ومعان.
المعلومات ترجح أن تقر دائرة الحكام بوجوب حالة طرد للاعب معان في الدقيقة
85، لارتكابه خطأ يستحق البطاقة الحمراء خارج منطقة الجزاء.
دائرة الحكام ترى أن هناك حالة غير واضحة للمسة يد على لاعب معان، بسبب
صعوبة الجزم فيها، بانتظار التقرير الرسمي الصادر من اتحاد الكرة بشأن
الحالات التحكيمية.
مباريات الدوري مرحلة إعداد
وصف أكثر من مدرب في أندية المحترفين، أن الأسابيع الثلاث الأولى بدوري
المحترفين، كانت بمثابة مرحلة إعداد للأندية، وهو أمر غير صحي ولا يخدم
الكرة الأردنية.
وقال أحد المدربين، أن الأسابيع الثلاث الأولى بالدوري، كانت مرحلة إعداد،
بسبب اقتحام الفرق لبطولة الدوري من دون جاهزية فنية وبدنية، لافتا إلى أن
مباريات الدوري الأولى، كان يفترض أن تكون في بطولة الدرع.
وأضاف: في السنوات الماضية، كانت الفرق تبدأ المنافسات ببطولة الدرع، حيث
تقوم باختبار لاعبين محليين وأجانب، قبل أن تقوم بنهاية الدرع بإبعاد
لاعبين واستقطاب آخرين، ولكن هذه العملية الأن تحدث في الدوري، مشيرا إلى
أن الأيام المقبلة ستشهد تغييرات ملحوظة في صفوف الأندية، من خلال إبعاد
محترفين أجانب واستقطاب آخرين.
أندية تدفع ثمن إرهاق لاعبيها في العمل
كشفت أندية في المحترفين، عن معاناتها خلال مباريات في الدوري، من إرهاق
لاعبيها الذين يأتون من العمل مباشرة إلى المباراة، ما يتسبب في انخفاض
مردودهم الفني بشكل واضح.
وقال أحد الأندية أنه وبناء على تقرير المدرب، فإن أحد نجوم الفريق، جاء في
إحدى المباريات من مكان عمله إلى الملعب لخوض مباراة بالدوري، ما تسبب في
تدني مستواه الفني، مشيرا أيضا إلى أن أكثر من لاعب يأتي للمباريات
والتدريبات من مكان العمل مباشرة، وهذا ينفي صفة الاحتراف عن اللاعب وعن
الدوري بشكل عام.
كواليس النجوم
. المدير الفني السابق للمنتخب الوطني
لكرة القدم المغربي الحسين عموتة، فشل في أول مباراة له مع فريقه الجديد
الجزيرة الإماراتي، عندما خسر أمام فريق بني ياس أول من أمس، في أولى
مباريات الفريق بالدوري الإماراتي.
. نادي شباب الأردن أعلن تعاقده مع المحترف الجزائري عبدالمالك مفتاحي،
لتمثيل الفريق خلال المرحلة المقبلة من منافسات الموسم الكروي المقبل.
. المدرب السوري نزار محروس المعروف في الشارع الرياضي المحلي، انتقل
للتدريب في سورية، من خلال التعاقد مع نادي الوحدة السوري لتدريب فريقه
لكرة القدم.
. نادي الصريح خاطب اتحاد كرة القدم، للاحتجاج على استثنائه من مشاركة
فريقه تحت سن 23 في دوري الدرجة الأولى.. اتحاد الكرة وافق على مشاركة
الوحدات والحسين تحت سن 23، فيما استثنى فريقي الصريح والفيصلي.
عدد كبير من أندية المحترفين، يتوقع أن تحدث تغييرات على تشكيلة فرقها التي
ظهرت في الأسابيع الأولى من الدوري، من خلال إبعاد لاعبين واستقطاب آخرين.
. شهد يوم أمس، اجتماعا للمشاركين في دورة "البرو" عبر "الزوم".. الاجتماع
شهد إشراف المحاضرين على الاجتماع الذي خصص للوقوف على كيفية تنظيم
الواجبات.
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