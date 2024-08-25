كواليس مدرب الفيصلي في التدريب الأول.. اجتماع عاصف للجزيرة مع الحسنات.. الرمثا يسأل رحموني

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

نتواصل مع القراء في زاوية“أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.



كواليس أول تدريب لمدرب الفيصلي

شهد التدريب الأول للمدرب الجديد لفريق الفيصلي السوري رأفت محمد، العديد من التفاصيل والكواليس، التي كشفت عن علم المدرب ببعض التفاصيل، وجهله بتفاصيل أخرى بدأ بالتقصي عنها.



المدرب الذي قاد أول تدريب لفريق الفيصلي أول من أمس، كشف عن معرفته الجيدة بالفيصلي، حيث أشار خلال لقائه مع اللاعبين عن معرفتهم بالغالبية العظمى منهم مثل براء مرعي وعمر هاني ومنذر أبو عمارة والسوري أحمد ريحانية وغيرهم من النجوم، كما كشف عن اطلاعه على جماهيرية النادي الكبيرة.



رأفت كشف أمام اللاعبين، معرفته الجيدة بفريق النادي الفيصلي وجماهيره الكبيرة والعريضة، والتي لا تقبل بغير اعتلاء منصات التتويج، الأمر الذي يزيد من حجم المسؤولية الملقاة عليه وعلى اللاعبين، مشيدا بتاريخ الفيصلي وبعشق جماهيره لهذا الصرح الكبير.



رأفت وفي أول تدريب، بدأ يستفسر عن تراجع مستوى عدد من اللاعبين أمثال السوري ريحانية، حيث توجه بالسؤال للجهاز الفني المعاون عن سبب تراجع مستوى اللاعب، كما سال بالذات مدرب اللياقة البدنية.



رأفت سأل أيضا عن صحة الأنباء التي وصلته عن رغبة المحترف الفلسطيني مصعب البطاط بفسخ العقد، ليأتي الرد الإداري بالنفي.



المدرب السوري الذي سيخضع لاعبين لتدريبات فردية إضافية، تساءل عن المطلوب من الفريق في بطولة الدرع، وما هي أهداف الإدارة من هذه البطولة، سواء بالبحث عن اللقب، أو اتخاذها فرصة لإعداد الفريق وتجهيز اللاعبين، بانتظار ترتيب لقاء مع الإدارة لتحديد أهداف المشاركة في بطولة الدرع.



الحسنات والجزيرة في اجتماع عاصف

شهد أول من أمس، اجتماعا وصف بالعاصف بين إدارة نادي الجزيرة والمدير الفني لفريق الكرة عثمان الحسنات، بسبب نتائج الفريق المتواضعة في الجولات الثلاث الأولى بدوري المحترفين.



الاجتماع الذي خصص لمناقشة أوضاع الفريق ومستقبله، وتأثير النتائج على الفريق، شهد انفعالات متقطعة بين المدرب وأحد أعضاء الإدارة، خاصة بعد أن شرح الحسنات أوضاع الفريق والاحتياجات التي طلبها من اللاعبين المحليين والأجانب، والتي لم يتم تلبيتها، لتأتي النتائج مخيبة.



كما شرح الحسنات الحالة البدنية والفنية للاعبين، خاصة الذين لم يمض على انخراطهم في التدريبات إلا أياما معدودة، مشيرا إلى أن مستوى الفريق مرشح للتصاعد، بعد أن يستفيد من بطولة الدرع، وأيضا من فترة توقف الدوري.









الحكم أدهم مخادمة بعد فوزه بجائرة حكم الأسبوع في الدوري الإندونيسي - (من المصدر)



الاجتماع لم يخرج بقرارات واضحة بشأن استمرار المدرب أو رحيله، حيث أبلغهم المدرب أنه سيواصل عمله إلا إذا قررت الإدارة إبعاده رسميا، عندها سيكون النادي ملزما بدفع رواتبه الشهرية لمدة عام، علما أن قيمة الراتب الشهري للحسنات تبلغ حوالي 3 آلاف دينار.



يشار إلى أن أعضاء ومشجعين لفريق الجزيرة، يرون أن الفريق قدم مستوى جيدا أمام فريق الرمثا، في مؤشر على إمكانية مواصلة التقدم في الفترة المقبلة، خاصة وأن الكثير من الفنيين يرون أن المستوى الفني للدوري سيتصاعد، بعد أن تستفيد الفرق من توقف الدوري وانطلاق بطولة الدرع، ومشاركة اللاعبين مع المنتخب في تصفيات الدور الحاسم المؤهلة لمونديال 2026.



الرمثا يسأل عن المبلغ المطلوب لإغلاق ملف رحموني

خاطب نادي الرمثا، وكيل أعمال المدرب الجزائري السابق لفريق الكرة مراد رحموني، لمعرفة المبلغ المطلوب لإغلاق ملف القضية المرفوعة ضد النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".



وكان الرمثا دفع أغلب القيمة المطلوبة، قبل أن يتوقف عن السداد.



وكيل أعمال المدرب، وفي تصريح لـ"الغد"، أكد أنه رد على خطاب الرمثا، بالإشارة إلى أن المبلغ المتبقي هو 10 آلاف يورو، ولا بد للرمثا من تسديد المبلغ حتى يتم إغلاق القضية.



وكان رحموني قدم شكوى ضد الرمثا في الاتحاد الدولي، حيث حصل على حكم يلزم النادي بدفع أكثر من 80 ألف يورو، تم تسديد معظمها، وتبقى للمدرب 10 آلاف يورو فقط.



مدرب يكشف عن محترفين أجانب بسعر "البلاش"

كشف مدرب أحد أندية المحترفين لكرة القدم، أن ناديه وأندية أخرى، تعاقدوا مع محترفين أجانب بسعر "البلاش"، وبمبالغ مالية ضئيلة جدا، ربما لا يقبل بها لاعب محلي متوسط المستوى.



وأشار المدرب في تصريح لـ"الغد" أن الأندية همها فقط التعاقد مع أجنبي، حتى تظهر أمام جمهورها أنها تعمل وتبحث عن تعزيز صفوف الفريق بلاعبين أجانب، رغم أن عددا من هؤلاء المحترفين الأجانب، لا يفقهون كثيرا بكرة القدم.



وأضاف: هناك محترف أجنبي تم التعاقد معه في ناد محترف، براتب شهري فقط مقداره 600 دينار، من دون مقدم عقد أو أي امتيازات أخرى، كما أن هناك محترفا أجنبيا وافق على اللعب في صفوف الفريق مقابل 12 ألف دينار طيلة الموسم الكروي، شاملة كل التفاصيل.



المدرب أشار إلى وجود كوارث في ملف المحترفين الأجانب، مفضلا عدم الحديث عنه في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن ضعف القدرات المالية للأندية وغياب اللجان الفنية، هو الذي تسبب في إيصال الأمر إلى هذه الدرجة من السوء.



اتحاد الكرة يتراجع خطوة أمام أندية الأولى

تراجع اتحاد كرة القدم خطوة واحدة أمام مطالب أندية الدرجة الأولى، عندما أعلن أنه سينظر في تقديم دعم مالي إضافي، بعد إجراء قرعة الدوري.



ويخشى اتحاد الكرة من إصرار أندية الدرجة الأولى على موقفها بتعليق المشاركة، وبالتالي التغيب بشكل جماعي عن قرعة الدوري، الأمر الذي دفعه لمخاطبة الأندية، وإبلاغها بمشاركة فريقين فقط من أندية المحترفين تحت سن 23 في دوري الأولى وهما الحسين إربد والوحدات، مع دراسة تقديم دعم إضافي بعد القرعة.



وقال اتحاد الكرة في كتاب بعثه لأندية الدرجة الأولى: نرفق لكم تعليمات دوري الدرجة الأولى الذي سيشارك فيه الوحدات والحسين إربد لفئة تحت سن 23، بحثا عن الفوائد الفنية.



وقال الاتحاد في خطابه للأندية : بعد إجراء القرعة وتحديد مدة البطولة، سيدرس الاتحاد إمكانية تقديم دعم إضافي لأندية الدرجة الأولى.



وكان مسؤولون في أندية الدرجة الأولى، حذروا زملاء لهم من نجاح الاتحاد في اختراق جبهة الدرجة الأولى، خاصة وأن هناك موظفين في الاتحاد (وفق حديث المسؤولين في الأندية) يقومون بالاتصال مع أصدقاء لهم في أندية الأولى، لإقناعهم بالعودة للتدريبات واللعب، مشيرين إلى أن هناك أندية تتدرب ولم تتوقف، وبالتالي فإن الأندية التي لا تتدرب ستكون الخاسر الأكبر في حال انطلاق الدوري.



وتحاول أندية الدرجتين الأولى والثانية الشد من أزر بعضهم البعض، خوفا من تراجع بعض الأندية عن موقفها، بانتظار ما ستسفر عنه الأيام القليلة المقبلة، سواء بانتصار جبهة اتحاد الكرة أو الأندية.



بطولة منفصلة لفئة سن 23 الموسم المقبل

اعلن اتحاد الكرة، أنه سيقوم واعتبارا من الموسم الكروي المقبل، بتنظيم بطولة لفئة تحت سن 23، بحيث تكون إلزامية لأندية المحترفين، واختيارية لباقي الدرجات، مع إبقاء مشاركة فريقين من أندية المحترفين تحت سن 23 في دوري الدرجة الأولى.



السلط يعيد النظر بمحترفيه

تفيد المعلومات أن فريق السلط لكرة القدم، بدأ بإعادة النظر بمحترفيه الاثنين، في ظل تواضع مردودهما الفني خلال الأسابيع الأولى من الدوري.



ووفق المعلومات فإن السلط يتوقع أن يستغني عن محترف أو اثنين، قبل أن يبحث عن محترفين جدد، لتعزيز صفوف الفريق في المرحلة المقبلة.



المخادمة أفضل حكم في الدوري الإندونيسي

فاز الحكم الأردني أدهم المخادمة، بجائزة أفضل حكم في الأسبوع الثاني من الدوري الأندونيسي لكرة القدم، بعد الأداء الجيد الذي قدمه خلال إدارته للمباريات.

وكان الاتحاد الأندونيسي لكرة القدم، استعار المخادمة لإدارة مباريات لعدة أسابيع في الدوري، لينال أدهم جائزة أفضل حكم في الجولة الثانية.



ويواصل المخادمة حاليا المشاركة في إدارة مباريات الدوري الأندونيسي، بانتظار ظهوره في مباريات مقبلة.



الوحدات يطالب بـ"الفار" وإبعاد السوالمة عن مبارياته

طالب نادي الوحدات اتحاد كرة القدم، بسرعة استقدام تقنية الفيديو "الفار" إلى الملاعب الأردنية، في ظل الأخطاء التحكيمية المؤثرة التي تعرض لها الفريق في مباراته الأخيرة أمام معان، خاصة فيما يتعلق بعدم احتساب أكثر من ركلة جزاء، وفق البيان الذي نشره النادي على موقعه الرسمي.



وطالب الوحدات بضرورة إبعاد الحكم محمود السوالمة عن أي مباراة للفريق في الدوري، معتبرا أن الحكم ظلم الوحدات كثيرا في المباراة الأخيرة، مؤكدا ضرورة اتخاذ عقوبات بحق الحكم.



وكان الوحدات احتج بشدة على قرارات حكم مباراته أمام معان، من خلال خطاب رسمي للاتحاد يوضح فيه الأخطاء التي حصلت في المباراة التي انتهت بفوز الوحدات 2-1.



21 دقيقة زمن اللعب الفعلي في الشوط الثاني

كشفت الإحصائيات أن زمن اللعب الفعلي في الشوط الثاني من مباراة الصريح والحسين إربد التي جرت أخيرة بدوري المحترفين، بلغ حوالي 21 دقيقة فقط، ما يشير إلى ضياع دقائق كثيرة من الوقت الأصلي، وهو ما دفع الحكم لاحتساب دقائق كثيرة كوقت بدل ضائع.



المعلومات تشير إلى أنه وفي ظل هذا الوقت الكبير والضائع، فإن التوجه لدى الحكام بعدم السماح للمعالجين بالدخول إلى أرض الملعب إلا في حالات الإصابات الأكيدة، كما لن يسمح لحراس المرمى بالمبالغة في إضاعة الوقت.

إلى ذلك يتوقع أن تصدر دائرة الحكام اليوم، الحالات التحكيمية في مباريات الأسبوع الثالث بدوري المحترفين، خاصة فيما يتعلق بمباراة الوحدات ومعان.

المعلومات ترجح أن تقر دائرة الحكام بوجوب حالة طرد للاعب معان في الدقيقة 85، لارتكابه خطأ يستحق البطاقة الحمراء خارج منطقة الجزاء.



دائرة الحكام ترى أن هناك حالة غير واضحة للمسة يد على لاعب معان، بسبب صعوبة الجزم فيها، بانتظار التقرير الرسمي الصادر من اتحاد الكرة بشأن الحالات التحكيمية.



مباريات الدوري مرحلة إعداد

وصف أكثر من مدرب في أندية المحترفين، أن الأسابيع الثلاث الأولى بدوري المحترفين، كانت بمثابة مرحلة إعداد للأندية، وهو أمر غير صحي ولا يخدم الكرة الأردنية.



وقال أحد المدربين، أن الأسابيع الثلاث الأولى بالدوري، كانت مرحلة إعداد، بسبب اقتحام الفرق لبطولة الدوري من دون جاهزية فنية وبدنية، لافتا إلى أن مباريات الدوري الأولى، كان يفترض أن تكون في بطولة الدرع.



وأضاف: في السنوات الماضية، كانت الفرق تبدأ المنافسات ببطولة الدرع، حيث تقوم باختبار لاعبين محليين وأجانب، قبل أن تقوم بنهاية الدرع بإبعاد لاعبين واستقطاب آخرين، ولكن هذه العملية الأن تحدث في الدوري، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد تغييرات ملحوظة في صفوف الأندية، من خلال إبعاد محترفين أجانب واستقطاب آخرين.



أندية تدفع ثمن إرهاق لاعبيها في العمل

كشفت أندية في المحترفين، عن معاناتها خلال مباريات في الدوري، من إرهاق لاعبيها الذين يأتون من العمل مباشرة إلى المباراة، ما يتسبب في انخفاض مردودهم الفني بشكل واضح.



وقال أحد الأندية أنه وبناء على تقرير المدرب، فإن أحد نجوم الفريق، جاء في إحدى المباريات من مكان عمله إلى الملعب لخوض مباراة بالدوري، ما تسبب في تدني مستواه الفني، مشيرا أيضا إلى أن أكثر من لاعب يأتي للمباريات والتدريبات من مكان العمل مباشرة، وهذا ينفي صفة الاحتراف عن اللاعب وعن الدوري بشكل عام.



كواليس النجوم

. المدير الفني السابق للمنتخب الوطني لكرة القدم المغربي الحسين عموتة، فشل في أول مباراة له مع فريقه الجديد الجزيرة الإماراتي، عندما خسر أمام فريق بني ياس أول من أمس، في أولى مباريات الفريق بالدوري الإماراتي.

. نادي شباب الأردن أعلن تعاقده مع المحترف الجزائري عبدالمالك مفتاحي، لتمثيل الفريق خلال المرحلة المقبلة من منافسات الموسم الكروي المقبل.

. المدرب السوري نزار محروس المعروف في الشارع الرياضي المحلي، انتقل للتدريب في سورية، من خلال التعاقد مع نادي الوحدة السوري لتدريب فريقه لكرة القدم.

. نادي الصريح خاطب اتحاد كرة القدم، للاحتجاج على استثنائه من مشاركة فريقه تحت سن 23 في دوري الدرجة الأولى.. اتحاد الكرة وافق على مشاركة الوحدات والحسين تحت سن 23، فيما استثنى فريقي الصريح والفيصلي.

عدد كبير من أندية المحترفين، يتوقع أن تحدث تغييرات على تشكيلة فرقها التي ظهرت في الأسابيع الأولى من الدوري، من خلال إبعاد لاعبين واستقطاب آخرين.

. شهد يوم أمس، اجتماعا للمشاركين في دورة "البرو" عبر "الزوم".. الاجتماع شهد إشراف المحاضرين على الاجتماع الذي خصص للوقوف على كيفية تنظيم الواجبات.







