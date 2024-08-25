هاتريك مادويكي يعيد تشيلسي إلى الانتصارات بسداسية

MENAFN - Alghad Newspaper) سجل نوني مادويكي مهاجم تشيلسي ثلاثة أهداف "هاتريك" ليقود فريقه لفوز عريض على مضيفه ولفرهامبتون بنتيجة 2 - 6 ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأحد.



فاجأ تشيلسي منافسه بهدف مبكر بعد مرور 98 ثانية فقط عندما نفذ كول بالمر ركلة ركنية غير مدافع ولفرهامبتون مسارها ليكملها المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون برأسه في الشباك.



وهز ماتيوس كونيا مهاجم ولفرهامبتون شباك تشيلسي في الدقيقة 16، لكن الحكم تدخل بعدم احتساب الهدف لوقوع زميله يورغن لارسن الذي مرر الكرة في مصيدة التسلل.



وعاد كونيا ليهز الشباك مجددا بعد تمريرة من زميله الجزائري ريان آيت نوري، ليتعادل أصحاب الأرض في الدقيقة 27. وكاد كونيا أن يهز الشباك مجددا بتسديدة أبعدتها العارضة في الدقيقة 42.

وتقدم تشيلسي بهدف ثان بعد تمريرة طولية من حارس المرمى روبرت سانشيز مهدها نيكولاس جاكسون إلى كول بالمر الذي وضع الكرة من فوق الحارس البرتغالي جوزيه سا في الدقيقة 45.



وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع نفذ آيت نوري لاعب ولفر هامبتون ركلة حرة بكرة عرضية من على حدود منطقة الجزاء مهدها توتي غوميز برأسه إلى ستراند لارسن ليكملها بقدمه في الشباك، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 2 - 2.

وتقدم الفريق اللندني في النتيجة للمرة الثالثة بهدف سجله نوني مادويكي في الدقيقة 49 بتسديدة غيرت اتجاهها بجسد أحد مدافعي وولفرهامبتون.



واصل مادويكي توهجه بتسجيل الهدف الثاني له والرابع لتشيلسي في الدقيقة 58 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من كول بالمر.



وبعد خمس دقائق تجدد التعاون بين ثنائي تشيلسي حيث مرر بالمر كرة إلى مادويكي الذي سدد بقوة في الشباك ليكمل الهاتريك مسجلا الهدف الخامس لتشيلسي.



وسجل تشيلسي هدفه السادس في الدقيقة 80 مستفيدا من تعاون البديلين بيدرو نيتو الذي مرر كرة إلى جواو فيلكس ليسدد بقوة في الشباك ليسجل المهاجم البرتغالي هدفه الأول بعد الانضمام من أتلتيكو مدريد الإسباني.



وحقق تشيلسي أول ثلاث نقاط ليحتل المركز السابع مؤقتا ويعوض الخسارة بهدفين على ملعبه في الجولة الأولى أمام مانشستر سيتي حامل اللقب.

أما ولفرهامبتون خسر مباراته الثانية على التوالي ليبقى بلا رصيد في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).



وفي مباراة أخرى بنفس التوقيت تعادل بورنموث مع ضيفه نيوكاسل يونايتد بنتيجة 1 - 1.



تقدم بورنموث بهدف ماركوس تافيرنييه في الدقيقة 37، بينما أحرز أنتوني غوردون هدف نيوكاسل الوحيد في الدقيقة 76.



ورفع نيوكاسل رصيده إلى أربع نقاط في المركز الخامس، بينما تراجع بورنموث للمركز الرابع عشر برصيد نقطتين بعد التعادل في أول جولتين، انتظارا لما ستسفر عنه باقي لقاءات الجولة.