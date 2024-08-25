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ليفربول ينضم لركب المتصدرين.. وريال مدريد ينتصر بثلاثية على بلد الوليد

8/25/2024 2:59:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) البطولات الأوروبية المحلية مدن- حقق ليفربول فوزه الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بتخطيه ضيفه برينتفورد بهدفين نظيفين أمس، ضمن الجولة الثانية.
وأحرز الكولومبي لويس دياز (13) والمصري محمد صلاح (70) هدفي اللقاء.
وارتفع رصيد ليفربول بهذا الفوز إلى 6 نقاط من مباراتين، محتلا المركز الرابع بفارق الأهداف وراء مانشستر سيتي وبرايتون وآرسنال، فيما تجمد رصيد برينتفورد عند 3 نقاط في المركز العاشر.
ولم تشهد الدقائق العشر الأولى أي خطورة على مرميي الفريقين، وسط تراجع كبير للاعبي برينتفورد إلى مناطق العمق لمنع ليفربول من توجيه الكرات نحو منطقة الجزاء.
لكن دياز كسر الجمود في الدقيقة الثالثة عشرة، وافتتح التسجيل عندما انطلق زميله البرتغالي ديوجو جوتا بالكرة فيي هجمة مرتدة، قبل أن يمرر للدولي الكولومبي في الناحية اليسرى، فأطلق الأخيرة تسديدة عانقت شباك الحارس فليكن.
واقترب ليفربول من تعزيز تقدمه في الدقيقة التاسعة عشرة، عندما أثمر تعاونا بين دياز وأندي روبرتسون، عن تسديد الأخير كرة أخرجها الحارس إلى ركنية.
واحتسب الحكم ركلة كرة لصالح ليفربول، نفذها المتخصص ترينت ألكسندر أرنولد، فوق المرمى في الدقيقة 29.
وسنحت لبرينتفورد فرصة لمعادلة النتيجة في الدقيقة 32، عندما أرسل المهاجم مبويمو كرة عرضية، ارتقى لها لاعب الوسط كريستيان نورجارد وتابعها برأسه بجانب القائم الأيمن.
وجرب ماثياس ينسن لاعب برينتفورد حظه بتسديدة ابتعدت عن مرمى ليفربول في الدقيقة 34، وكاد ليفربول يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 41، بيد ان تسديدته ارتدت من رأس مدافع وعلت العارضة.
وافتتح ليفربول الشوط الثاني مهاجما، وتابع روبرتسون برأسه مقصية من جوتا، بيد أن الحارس فليكن أنقذ مرماه في الدقيقة 47.
وحرم أليسون الفريق الضيف من تحقيق التعادل في الدقيقة 55، عندما تصدى على دفعتين لرأسية كولينز القوية.
ومرر لاعب وسط ليفربول أليكسيس ماك أليستر، كرة بينية متقنة، وصلت إلى ألكسندر أرنولد في الناحية اليمنى، والأخير أرسلها عرضية زاحفة ناحية جوتا الذي ارتدت محاولته من المدافع إلى ركنية في الدقيقة 59.
ومن ركلة حرة، أصاب ألكسندر أرنولد قائم مرمى برينتفورد في الدقيقة 61، واقتحم صلاح منطقة الجزاء، قبل أن يمرر كرة إلى دياز الذي سددها أرضية، تألق فليكن في إبعادها بالدقيقة 64.
وأضاف ليفربول الهدف الثاني في الدقيقة 70، عندما تلقى صلاح تمريرة من دياز، ليضع الكرة بأناقة في المرمى.
ودخل كل من كونور برادلي وكودي جاكبو وداروين نونيز إلى تشكيلة ليفربول، وكاد جاكبو يضع بصمته في الدقيقة 81، لكن تسديدته القوية اصطدمت بالعارضة بعد ارتدادها من رأس مدافع.
ولم تشهد الدقائق المتبقية جديدا، مع إهدار نونيز لرأسية على فوهة المرمى، لينهي الحكم اللقاء بفوز ليفربول بثنائية نظيفة.
وفي مباراة ثانية، قاد المهاجم نوني مادويكي فريقه تشيلسي إلى تحقيق فوزه الأول في الدوري، بتسجيله ثلاثية قاد بها الفريق اللندني إلى فوز كبير على مضيفه وولفرهامبتون 6-2.
سجل لتشيلسي الدولي السنغالي نيكولاس جاكسون (2) وكول بالمر (45) ونوني مادويكي (49 و58 و63)، والوافد الجديد الدولي البرتغالي جواو فيليكس (80)، ولوولفرهامبتون كل من البرازيلي ماتيوس كونيا (27) والنرويجي يورغن ستراند لارسن (45+6).
وعلّق مادويكي على تسجيله ثلاثيته الأولى بقميص بطل الدوري الإنجليزي ست مرات والتي جاءت إثر ثلاث تمريرات حاسمة من بالمر "إنه أمر لا يُصدّق. إنه بارد (بالمر) وأنا ناري، لذا فالأمر يمتزج بشكل جيد. لديه القدرة على تمرير الكرة في الوقت المناسب دائما".
وأضاف: "أحب الحصول على الكرة في المساحة، التغلب على المنافسين وتحقيق الأشياء، ولحسن الحظ نجحت اليوم.. أنا راض عن الثلاثية، ولكن الأهم أننا فزنا بالمباراة".
شهد الشوط الأول إثارة كبيرة، وبدأ بهدف مبكر حمل توقيع مهاجم تشيلسي جاكسون بضربة رأسية من مسافة قريبة وضعها إلى يسار حارس مرمى أصحاب الأرض البرتغالي جوزيه سا إثر ركلة ركنية.
بعد الهدف، تبادل الفريقان الهجمات وكان المرميان عرضة لخطورة كبيرة، فجانبت رأسية الكولومبي يرسون موسكيرا القائم الأيسر لحارس مرمى الضيوف الإسباني روبرت سانشيز (10).
بعدها بست دقائق أحرز كونيا هدفا ألغاه الحكم بداعي التسلل، قبل أن يكافأ البرازيلي على نشاطه، ناجحا بمعادلة الأرقام في الدقيقة 27، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء إلى يسار سانشيز، مستفيدا من تمريرة الدولي المغربي ريان آيت-نوري بعد مجهود فردي.
وكاد كونيا يمنح فريقه التقدم في النتيجة، غير أن تسديدته ردتها العارضة (42).
وعلى عكس المجريات، وفي ظل اندفاع وولفرهامبتون الهجومي، سجل بالمر الهدف الثاني لتشيلسي بعدما انفرد ورفع الكرة فوق حارس مرمى المضيف جوزيه سا، مستفيدا من تمريرة حاسمة لجاكسون.
في الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع، سجل لارسن هدف التعادل من مسافة قريبة، بعدما تابع رأسية البرتغالي توتي، إثر ركلة حرة نفذها آيت-نوري، لينتهي الشوط الأول 2-2.
في الشوط الثاني، انهار أصحاب الأرض بشكل كامل، وتلقوا ثلاثة أهداف سريعة في أقل من ربع ساعة، حملت توقيع نجم المباراة مادويكي، كان أولها في الدقيقة 49 بتسديدة من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة بالمر، ثم في الدقيقتين 58 و63 بالطريقة عينها تماما وبتمريرتين حاسمتين من بالمر أيضا.
وفي الدقيقة 80، أحرز البديل البرتغالي جواو فيليكس الهدف السادس، مستفيدا من تمريرة مواطنه بيدرو نيتو.
وقال مدرب تشيلسي، الإيطالي إنزو ماريسكا "في الدقائق الـ10 الأولى خلقنا فرصتين أو ثلاث وسجّلنا هدفا ثم بدأنا نفقد الكرة، لكن الأداء كان جيدا بشكل عام".
وتابع "بالتأكيد هناك دائما أشياء يمكننا تحسينها. يمكننا تعلّم الكثير من الأشياء".
وفي مباراة أخرى، تعادل بورنموث مع ضيفه نيوكاسل 1-1. افتتح ماركوس ترافيرنيير (37) التسجيل لبورنموث وعادل الجناح الدولي أنتوني جوردون (76) النتيجة لنيوكاسل.
الليجا
اقتنص ريال مدريد حامل اللقب فوزه الأول في الموسم الجديد من الدوري الإسباني لكرة القدم على حساب ضيفه بلد الوليد 3-0 ضمن المرحلة الثانية أمس.
وبعد تعادله في المرحلة الأولى أمام ريال مايوركا 1-1، حصد ريال فوزه الأول بفضل هدفي الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي (50) والمغربي براهيم دياز (88) والشاب البرازيلي أندريك (90+6).
وشهد اللقاء تغييرين في تشكيلة "ميرينجي" الأساسية، حيث غاب الإنجليزي جود بيلينجهام لصالح التركي أردا غولر بسبب إصابة الأول المتوقع غيابه حتى نهاية أيلول (سبتمبر)، فيما بقي الثلاثي الهجومي البرازيليين فينيسيوس جونيور ورودريجو والفرنسي كيليان مبابي ضمن التشكيلة الأساسية. كذلك، غاب الفرنسي فرلان مندي بعد نيله بطاقة حمراء في المباراة السابقة.
ورغم استحواذه على الكرة بنسبة 69.8 في المائة خلال الشوط الأول، إلا أنّ بطل إسبانيا عانى لتهديد مرمى الضيوف بشكل فعّال، فاكتفى بأربع تسديدات فقط منها واحدة مباشرة على المرمى.
وفي مباراة مبابي الأولى على ملعب "سانتياجو برنابيو"، كان الفرنسي أول من حاول اختبار مرمى بلد الوليد لكن تسديدته "على الطاير" تصدى لها الحارس الأستوني كارل هاين (9).
تسديدة مبابي كانت الوحيدة لريال على المرمى طوال الشوط الأول الذي انتهى من دون أهداف.
لكنّ أصحاب الأرض تمكنوا من تنفس الصعداء مبكرا في الشوط الثاني بعد أن افتتح فالفيردي التسجيل من ركلة حرّة من مسافة 23 مترا، فسددها قوية ومنخفضة داخل مرمى بلد الوليد (50).
وحظي بلد الوليد بفرصة كبيرة لمعادلة النتيجة بعد أن اخترق الكرواتي يانكو يوريتش من الجهة اليمنى قبل أن يمرر إلى البديل راوول مورو لكنّ الأخير لم يُحسن التعامل معها (59).
استمرت معاناة ريال الهجومية في ظل مراوحة على أرض الملعب، وأضاع مبابي فرصة جديدة لهزّ شباك الضيوف بعد تمريرة رائعة من فينيسيوس لكنّ كرة الفرنسي جاءت بين يدي هاين (79).
وكاد ريال يدفع الثمن غاليا إثر هجمة مرتدة تقدم فيها السنغالي مامادو سيلا لكن تسديدته وسط مضايقة من البرازيلي إيدر ميليتاو مرّت بجانب المرمى (80).
وواصل مبابي إهدار الفرص بعد أن تقدم في هجمة مرتدة بسرعة أمام المدافعين لكنّ تسديدته جاءت بعيدة (87).
وفيما كان يتوقعها البعض من مبابي، تمكن البديل دياس من تسجيل الهدف الثاني من هجمة مرتدة وسط تراجع دفاعي واضح للضيوف (88).
وبعد دقائق من دخوله، تمكن أندريك (18 عاما) من إظهار حجم موهبته بتسجيله الهدف الثالث بعد أن استلم الكرة على مشارف المنطقة ثم انطلق بها قبل أن يطلق تسديدة قوية على يسار حارس بلد الوليد (90+6).
البوندسليجا
قاد سيرجي جنابري فريقه بايرن ميونيخ لتحقيق فوز صعب في مستهل مشواره بالدوري الألماني لكرة القدم بنتيجة 3-2 على مضيفه فولفسبورج أمس، ضمن منافسات الجولة الأولى.
وتقدم بايرن ميونيخ في الدقيقة 19 عن طريق جمال موسيالا، قبل أن يدرك لوفرو ماير التعادل لفريق فولفسبورج من ضربة جزاء في الدقيقة 47.
وفي الدقيقة 55 عاد ماير ليسجل الهدف الثاني، لكن زميله جاكوب كامينسكي سجل هدف التعادل لبايرن بالخطأ في مرمى فريقه بعد عشر دقائق.
ونجح سيرجي جنابري في تسجيل هدف الفوز لبايرن في الدقيقة 81، ليمنح المدرب البلجيكي فنسان كومباني أول ثلاث نقاط في مشواره التدريبي مع الفريق البافاري، بعد توليه المهمة خلفا لتوماس توخيل.
ومع بداية المباراة اندفع بايرن ميونيخ مهاجما في محاولة لتسجيل هدف مبكر في شباك منافسه، والذي بادله الضغط منذ الدقائق الأولى للمباراة.
وبقيادة الإنجليزي هاري كين، هاجم بايرن ميونيخ مرمى كامل جرابارا، حارس فولفسبورج، لكن الأخير تصدى للعديد من المحاولات الخطيرة.
وفي الدقيقة 19 نجح بايرن ميونيخ في تسجيل هدف التقدم عن طريق جمال موسيالا، حيث توغل الظهير الأيمن ساشا بوي ولعب كرة عرضية وصلت للدولي الألماني الذي لم يجد أدنى صعوبة في وضعها في الشباك.
وبعد الهدف هدأ الضغط نسبيا من جانب بايرن ميونيخ، الأمر الذي منح فولفسبورج فرصة الهجوم وتهديد مرمى مانويل نوير، الذي تألق بدوره في إبعاد الفرص الخطيرة عن مرماه.
ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم بايرن ميونيخ بهدف نظيف.
ومع بداية الشوط الثاني، نجح فولفسبورج في الحصول على ضربة جزاء في الدقيقة 47 بعد عرقلة تعرض لها تياجو توماس من ساشا بوي داخل منطقة الجزاء.
وتكفل لوفرو ماير بتنفيذ ضربة الجزاء ووضع الكرة على يمين الحارس نوير الذي ذهب إلى الجهة اليسرى.
وسدد سيرجي جنابري كرة داخل منطقة الجزاء، لكن الحارس جرابارا أمسك بها بنجاح ليحولها إلى هجمة مرتدة لفريقه، وصلت إلى لوفرو ماير على حدود منطقة الجزاء، ليسدد كرة اصطدمت بالقائم الأيمن لمرمى نوير، قبل أن تخرج بعيدا في فرصة خطيرة لفولفسبورج في الدقيقة 49.
وفي الدقيقة 55، نجح فولفسبورج في تسجيل الهدف الثاني عن طريق ماير مجددا، حيث أخطأ المدافع الكوري الجنوبي كيم مين جاي في تمرير الكرة للخلف، ليخطفها باتريك ويتقدم بها نحو مرمى نوير، ويمررها إلى ماير الذي وضعها في الشباك.
وتصدت العارضة لفرصة خطيرة من موسيالا في الدقيقة 57، حيث سدد الكرة من الجهة اليمنى لمرمى فولفسبورج، لتضيع فرصة التعادل السريع على الفريق البافاري.
وأجرى كومباني تغييرا بدخول المخضرم توماس مولر بدلا من ساشا بوي في الدقيقة 64، وذلك بعد فرصة خطيرة للفريق البافاري عن طريق جنابري.
ولم يكد مولر يدخل أرضية الملعب، حتى كان حاضرا في هدف التعادل الذي سجله جاكوب كامينسكي لاعب فولفسبورج بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 65.
وجاء الهدف بعد ضربة ركنية تم تنفيذها داخل منطقة الجزاء، ليحاول كين تمريرها بالرأس إلى مولر، لكنها اصطدمت بكامينسكي وتجاوزت خط المرمى.
وفي الدقيقة 81، سجل بايرن هدفه الثالث عن طريق جنابري، حيث تسلم كين الكرة من زميله مولر خارج منطقة الجزاء، ليمررها على الجهة اليمنى لجنابري، الذي سدد كرة أرضية اصطدمت بالقائم الأيمن لمرمى فولفسبورج ثم هزت الشباك.
وتصدى نوير لكرة قوية سددها تياجو توماس في الدقيقة 87، مبعدا بذلك فرصة خطيرة من الفريق المضيف.
ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بفوز بايرن ميونيخ على فولفسبورج 3-2. -(وكالات)

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