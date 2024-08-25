ليفربول ينضم لركب المتصدرين.. وريال مدريد ينتصر بثلاثية على بلد الوليد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
البطولات الأوروبية المحلية
مدن- حقق ليفربول فوزه الثاني على التوالي في الدوري
الإنجليزي الممتاز، بتخطيه ضيفه برينتفورد بهدفين نظيفين أمس، ضمن الجولة الثانية.
وأحرز الكولومبي لويس دياز (13) والمصري محمد صلاح (70) هدفي اللقاء.
وارتفع رصيد ليفربول بهذا الفوز إلى 6 نقاط من مباراتين، محتلا المركز الرابع بفارق الأهداف وراء مانشستر سيتي وبرايتون وآرسنال، فيما تجمد رصيد برينتفورد عند 3 نقاط في المركز العاشر.
ولم تشهد الدقائق العشر الأولى أي خطورة على مرميي الفريقين، وسط تراجع كبير للاعبي برينتفورد إلى مناطق العمق لمنع ليفربول من توجيه الكرات نحو منطقة الجزاء.
لكن دياز كسر الجمود في الدقيقة الثالثة عشرة، وافتتح التسجيل عندما انطلق زميله البرتغالي ديوجو جوتا بالكرة فيي هجمة مرتدة، قبل أن يمرر للدولي الكولومبي في الناحية اليسرى، فأطلق الأخيرة تسديدة عانقت شباك الحارس فليكن.
واقترب ليفربول من تعزيز تقدمه في الدقيقة التاسعة عشرة، عندما أثمر تعاونا بين دياز وأندي روبرتسون، عن تسديد الأخير كرة أخرجها الحارس إلى ركنية.
واحتسب الحكم ركلة كرة لصالح ليفربول، نفذها المتخصص ترينت ألكسندر أرنولد، فوق المرمى في الدقيقة 29.
وسنحت لبرينتفورد فرصة لمعادلة النتيجة في الدقيقة 32، عندما أرسل المهاجم مبويمو كرة عرضية، ارتقى لها لاعب الوسط كريستيان نورجارد وتابعها برأسه بجانب القائم الأيمن.
وجرب ماثياس ينسن لاعب برينتفورد حظه بتسديدة ابتعدت عن مرمى ليفربول في الدقيقة 34، وكاد ليفربول يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 41، بيد ان تسديدته ارتدت من رأس مدافع وعلت العارضة.
وافتتح ليفربول الشوط الثاني مهاجما، وتابع روبرتسون برأسه مقصية من جوتا، بيد أن الحارس فليكن أنقذ مرماه في الدقيقة 47.
وحرم أليسون الفريق الضيف من تحقيق التعادل في الدقيقة 55، عندما تصدى على دفعتين لرأسية كولينز القوية.
ومرر لاعب وسط ليفربول أليكسيس ماك أليستر، كرة بينية متقنة، وصلت إلى ألكسندر أرنولد في الناحية اليمنى، والأخير أرسلها عرضية زاحفة ناحية جوتا الذي ارتدت محاولته من المدافع إلى ركنية في الدقيقة 59.
ومن ركلة حرة، أصاب ألكسندر أرنولد قائم مرمى برينتفورد في الدقيقة 61، واقتحم صلاح منطقة الجزاء، قبل أن يمرر كرة إلى دياز الذي سددها أرضية، تألق فليكن في إبعادها بالدقيقة 64.
وأضاف ليفربول الهدف الثاني في الدقيقة 70، عندما تلقى صلاح تمريرة من دياز، ليضع الكرة بأناقة في المرمى.
ودخل كل من كونور برادلي وكودي جاكبو وداروين نونيز إلى تشكيلة ليفربول، وكاد جاكبو يضع بصمته في الدقيقة 81، لكن تسديدته القوية اصطدمت بالعارضة بعد ارتدادها من رأس مدافع.
ولم تشهد الدقائق المتبقية جديدا، مع إهدار نونيز لرأسية على فوهة المرمى، لينهي الحكم اللقاء بفوز ليفربول بثنائية نظيفة.
وفي مباراة ثانية، قاد المهاجم نوني مادويكي فريقه تشيلسي إلى تحقيق فوزه الأول في الدوري، بتسجيله ثلاثية قاد بها الفريق اللندني إلى فوز كبير على مضيفه وولفرهامبتون 6-2.
سجل لتشيلسي الدولي السنغالي نيكولاس جاكسون (2) وكول بالمر (45) ونوني مادويكي (49 و58 و63)، والوافد الجديد الدولي البرتغالي جواو فيليكس (80)، ولوولفرهامبتون كل من البرازيلي ماتيوس كونيا (27) والنرويجي يورغن ستراند لارسن (45+6).
وعلّق مادويكي على تسجيله ثلاثيته الأولى بقميص بطل الدوري الإنجليزي ست مرات والتي جاءت إثر ثلاث تمريرات حاسمة من بالمر "إنه أمر لا يُصدّق. إنه بارد (بالمر) وأنا ناري، لذا فالأمر يمتزج بشكل جيد. لديه القدرة على تمرير الكرة في الوقت المناسب دائما".
وأضاف: "أحب الحصول على الكرة في المساحة، التغلب على المنافسين وتحقيق الأشياء، ولحسن الحظ نجحت اليوم.. أنا راض عن الثلاثية، ولكن الأهم أننا فزنا بالمباراة".
شهد الشوط الأول إثارة كبيرة، وبدأ بهدف مبكر حمل توقيع مهاجم تشيلسي جاكسون بضربة رأسية من مسافة قريبة وضعها إلى يسار حارس مرمى أصحاب الأرض البرتغالي جوزيه سا إثر ركلة ركنية.
بعد الهدف، تبادل الفريقان الهجمات وكان المرميان عرضة لخطورة كبيرة، فجانبت رأسية الكولومبي يرسون موسكيرا القائم الأيسر لحارس مرمى الضيوف الإسباني روبرت سانشيز (10).
بعدها بست دقائق أحرز كونيا هدفا ألغاه الحكم بداعي التسلل، قبل أن يكافأ البرازيلي على نشاطه، ناجحا بمعادلة الأرقام في الدقيقة 27، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء إلى يسار سانشيز، مستفيدا من تمريرة الدولي المغربي ريان آيت-نوري بعد مجهود فردي.
وكاد كونيا يمنح فريقه التقدم في النتيجة، غير أن تسديدته ردتها العارضة (42).
وعلى عكس المجريات، وفي ظل اندفاع وولفرهامبتون الهجومي، سجل بالمر الهدف الثاني لتشيلسي بعدما انفرد ورفع الكرة فوق حارس مرمى المضيف جوزيه سا، مستفيدا من تمريرة حاسمة لجاكسون.
في الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع، سجل لارسن هدف التعادل من مسافة قريبة، بعدما تابع رأسية البرتغالي توتي، إثر ركلة حرة نفذها آيت-نوري، لينتهي الشوط الأول 2-2.
في الشوط الثاني، انهار أصحاب الأرض بشكل كامل، وتلقوا ثلاثة أهداف سريعة في أقل من ربع ساعة، حملت توقيع نجم المباراة مادويكي، كان أولها في الدقيقة 49 بتسديدة من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة بالمر، ثم في الدقيقتين 58 و63 بالطريقة عينها تماما وبتمريرتين حاسمتين من بالمر أيضا.
وفي الدقيقة 80، أحرز البديل البرتغالي جواو فيليكس الهدف السادس، مستفيدا من تمريرة مواطنه بيدرو نيتو.
وقال مدرب تشيلسي، الإيطالي إنزو ماريسكا "في الدقائق الـ10 الأولى خلقنا فرصتين أو ثلاث وسجّلنا هدفا ثم بدأنا نفقد الكرة، لكن الأداء كان جيدا بشكل عام".
وتابع "بالتأكيد هناك دائما أشياء يمكننا تحسينها. يمكننا تعلّم الكثير من الأشياء".
وفي مباراة أخرى، تعادل بورنموث مع ضيفه نيوكاسل 1-1. افتتح ماركوس ترافيرنيير (37) التسجيل لبورنموث وعادل الجناح الدولي أنتوني جوردون (76) النتيجة لنيوكاسل.
الليجا
اقتنص ريال مدريد حامل اللقب فوزه الأول في الموسم الجديد من الدوري الإسباني لكرة القدم على حساب ضيفه بلد الوليد 3-0 ضمن المرحلة الثانية أمس.
وبعد تعادله في المرحلة الأولى أمام ريال مايوركا 1-1، حصد ريال فوزه الأول بفضل هدفي الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي (50) والمغربي براهيم دياز (88) والشاب البرازيلي أندريك (90+6).
وشهد اللقاء تغييرين في تشكيلة "ميرينجي" الأساسية، حيث غاب الإنجليزي جود بيلينجهام لصالح التركي أردا غولر بسبب إصابة الأول المتوقع غيابه حتى نهاية أيلول (سبتمبر)، فيما بقي الثلاثي الهجومي البرازيليين فينيسيوس جونيور ورودريجو والفرنسي كيليان مبابي ضمن التشكيلة الأساسية. كذلك، غاب الفرنسي فرلان مندي بعد نيله بطاقة حمراء في المباراة السابقة.
ورغم استحواذه على الكرة بنسبة 69.8 في المائة خلال الشوط الأول، إلا أنّ بطل إسبانيا عانى لتهديد مرمى الضيوف بشكل فعّال، فاكتفى بأربع تسديدات فقط منها واحدة مباشرة على المرمى.
وفي مباراة مبابي الأولى على ملعب "سانتياجو برنابيو"، كان الفرنسي أول من حاول اختبار مرمى بلد الوليد لكن تسديدته "على الطاير" تصدى لها الحارس الأستوني كارل هاين (9).
تسديدة مبابي كانت الوحيدة لريال على المرمى طوال الشوط الأول الذي انتهى من دون أهداف.
لكنّ أصحاب الأرض تمكنوا من تنفس الصعداء مبكرا في الشوط الثاني بعد أن افتتح فالفيردي التسجيل من ركلة حرّة من مسافة 23 مترا، فسددها قوية ومنخفضة داخل مرمى بلد الوليد (50).
وحظي بلد الوليد بفرصة كبيرة لمعادلة النتيجة بعد أن اخترق الكرواتي يانكو يوريتش من الجهة اليمنى قبل أن يمرر إلى البديل راوول مورو لكنّ الأخير لم يُحسن التعامل معها (59).
استمرت معاناة ريال الهجومية في ظل مراوحة على أرض الملعب، وأضاع مبابي فرصة جديدة لهزّ شباك الضيوف بعد تمريرة رائعة من فينيسيوس لكنّ كرة الفرنسي جاءت بين يدي هاين (79).
وكاد ريال يدفع الثمن غاليا إثر هجمة مرتدة تقدم فيها السنغالي مامادو سيلا لكن تسديدته وسط مضايقة من البرازيلي إيدر ميليتاو مرّت بجانب المرمى (80).
وواصل مبابي إهدار الفرص بعد أن تقدم في هجمة مرتدة بسرعة أمام المدافعين لكنّ تسديدته جاءت بعيدة (87).
وفيما كان يتوقعها البعض من مبابي، تمكن البديل دياس من تسجيل الهدف الثاني من هجمة مرتدة وسط تراجع دفاعي واضح للضيوف (88).
وبعد دقائق من دخوله، تمكن أندريك (18 عاما) من إظهار حجم موهبته بتسجيله الهدف الثالث بعد أن استلم الكرة على مشارف المنطقة ثم انطلق بها قبل أن يطلق تسديدة قوية على يسار حارس بلد الوليد (90+6).
البوندسليجا
قاد سيرجي جنابري فريقه بايرن ميونيخ لتحقيق فوز صعب في مستهل مشواره بالدوري الألماني لكرة القدم بنتيجة 3-2 على مضيفه فولفسبورج أمس، ضمن منافسات الجولة الأولى.
وتقدم بايرن ميونيخ في الدقيقة 19 عن طريق جمال موسيالا، قبل أن يدرك لوفرو ماير التعادل لفريق فولفسبورج من ضربة جزاء في الدقيقة 47.
وفي الدقيقة 55 عاد ماير ليسجل الهدف الثاني، لكن زميله جاكوب كامينسكي سجل هدف التعادل لبايرن بالخطأ في مرمى فريقه بعد عشر دقائق.
ونجح سيرجي جنابري في تسجيل هدف الفوز لبايرن في الدقيقة 81، ليمنح المدرب البلجيكي فنسان كومباني أول ثلاث نقاط في مشواره التدريبي مع الفريق البافاري، بعد توليه المهمة خلفا لتوماس توخيل.
ومع بداية المباراة اندفع بايرن ميونيخ مهاجما في محاولة لتسجيل هدف مبكر في شباك منافسه، والذي بادله الضغط منذ الدقائق الأولى للمباراة.
وبقيادة الإنجليزي هاري كين، هاجم بايرن ميونيخ مرمى كامل جرابارا، حارس فولفسبورج، لكن الأخير تصدى للعديد من المحاولات الخطيرة.
وفي الدقيقة 19 نجح بايرن ميونيخ في تسجيل هدف التقدم عن طريق جمال موسيالا، حيث توغل الظهير الأيمن ساشا بوي ولعب كرة عرضية وصلت للدولي الألماني الذي لم يجد أدنى صعوبة في وضعها في الشباك.
وبعد الهدف هدأ الضغط نسبيا من جانب بايرن ميونيخ، الأمر الذي منح فولفسبورج فرصة الهجوم وتهديد مرمى مانويل نوير، الذي تألق بدوره في إبعاد الفرص الخطيرة عن مرماه.
ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم بايرن ميونيخ بهدف نظيف.
ومع بداية الشوط الثاني، نجح فولفسبورج في الحصول على ضربة جزاء في الدقيقة 47 بعد عرقلة تعرض لها تياجو توماس من ساشا بوي داخل منطقة الجزاء.
وتكفل لوفرو ماير بتنفيذ ضربة الجزاء ووضع الكرة على يمين الحارس نوير الذي ذهب إلى الجهة اليسرى.
وسدد سيرجي جنابري كرة داخل منطقة الجزاء، لكن الحارس جرابارا أمسك بها بنجاح ليحولها إلى هجمة مرتدة لفريقه، وصلت إلى لوفرو ماير على حدود منطقة الجزاء، ليسدد كرة اصطدمت بالقائم الأيمن لمرمى نوير، قبل أن تخرج بعيدا في فرصة خطيرة لفولفسبورج في الدقيقة 49.
وفي الدقيقة 55، نجح فولفسبورج في تسجيل الهدف الثاني عن طريق ماير مجددا، حيث أخطأ المدافع الكوري الجنوبي كيم مين جاي في تمرير الكرة للخلف، ليخطفها باتريك ويتقدم بها نحو مرمى نوير، ويمررها إلى ماير الذي وضعها في الشباك.
وتصدت العارضة لفرصة خطيرة من موسيالا في الدقيقة 57، حيث سدد الكرة من الجهة اليمنى لمرمى فولفسبورج، لتضيع فرصة التعادل السريع على الفريق البافاري.
وأجرى كومباني تغييرا بدخول المخضرم توماس مولر بدلا من ساشا بوي في الدقيقة 64، وذلك بعد فرصة خطيرة للفريق البافاري عن طريق جنابري.
ولم يكد مولر يدخل أرضية الملعب، حتى كان حاضرا في هدف التعادل الذي سجله جاكوب كامينسكي لاعب فولفسبورج بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 65.
وجاء الهدف بعد ضربة ركنية تم تنفيذها داخل منطقة الجزاء، ليحاول كين تمريرها بالرأس إلى مولر، لكنها اصطدمت بكامينسكي وتجاوزت خط المرمى.
وفي الدقيقة 81، سجل بايرن هدفه الثالث عن طريق جنابري، حيث تسلم كين الكرة من زميله مولر خارج منطقة الجزاء، ليمررها على الجهة اليمنى لجنابري، الذي سدد كرة أرضية اصطدمت بالقائم الأيمن لمرمى فولفسبورج ثم هزت الشباك.
وتصدى نوير لكرة قوية سددها تياجو توماس في الدقيقة 87، مبعدا بذلك فرصة خطيرة من الفريق المضيف.
ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بفوز بايرن ميونيخ على فولفسبورج 3-2. -(وكالات)
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