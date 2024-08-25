شهادات عالمية بحسن التنظيم في ختام بطولة العالم للمصارعة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اختتمت يوم أمس في عمان، بطولة العالم للمصارعة الرومانية والحره تحت 17 عاما، التي استضافها ونظمها اتحاد اللعبة في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب على مدار 7 أيام متواصلة وعلى فترتين صباحية ومسائية، حيث حظيت البطولة بمتابعة عالمية نظرا لأهميتها كحدث رياضي
كبير.
وانتهت مشاركة لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية، بعد خوضهم منافسات المصارعة الحره التي أقيمت يوم السبت، بينما شهدت الفترة المسائية أمس، إقامة مجموعة من النزالات النهائية التي ستحدد بطل المجموع العام للمصارعة الحرة.
وأقام الاتحاد الأردني للمصارعة حفلا خاصا كرم فيه اللجان العاملة والمتطوعين والداعمين وكل من ساهم في إنجاح هذا الحدث، حيث تم تبادل الدروع التذكارية مع رؤساء الوفود المشاركة ومندوبي الاتحاد الدولي للمصارعة.
وعبر المشاركون عن سعادتهم بحسن التنظيم والإدارة لمثل هذه البطولات العالمية في المملكة الأردنية الهاشمية التي تستضيف للعام الثاني على التوالي بطولة عالمية في رياضة المصارعة، بتميز ونجاح يشهد له الجميع.
وشهدت منافسات البطولة حضورا مميزا لشخصيات عالمية في لعبة المصارعة، وفي مقدمتهم البطل الأولمبي المصري كرم جابر الذي حرص على متابعة نزالات البطولة باهتمام كبير، إلى جانب حضور العديد من الشخصيات العالمية ورؤساء الاتحادات والوفود المشاركة في البطولة.
ومن الجدير بالذكر، أن بطولة العالم للمصارعة، حظيت بمشاركة 571 لاعبا ولاعبة يمثلون 59 دولة، إلى جانب 231 مدربا و50 حكما و51 من رؤساء الوفود و181 إداريا، بإجمالي 1084 مشاركا في البطولة.
ومثل المنتخبات الوطنية في البطولة اللاعبون: عمر اسحاق وزن 45 كغم، محمد اسحاق وزن 55 كغم، عبدالرحمن المرافي وزن60 كغم، حذيفة أبو بكر وزن71 كغم، كريم الشيخ ياسين وزن 110 كغم (مصارعة حرة)، سند ناغوج وزن 45 كغم، عمرو أبو رميله وزن 48 كغم، آدم وجيه وزن 51 كغم، إبراهيم ناغوج وزن 55 كغم، علي أبو نصير وزن 60 كغم، زيد ناغوج وزن 65 كغم، أحمد حمايدة وزن71 كغم (مصارعة رومانية)، ليال سكر وزن 53 كغم، مايا قطيشات وزن 57 كغم، مايا اسحاقات وزن 61 كغم، تالا أبو خيط وزن 65 كغم، مريم أبو حماد وزن 68 كغم (السيدات)، تحت إشراف المدربين: يحيى أبو طبيخ وإبراهيم عرعر ورمزي المرافي وهاني المرافي ورائد القيسي.
أما قائمة الدول المشاركة فضمت إلى جانب الأردن: الولايات المتحدة، بريطانيا، روسيا، أستراليا، كندا، البرازيل، كولومبيا، التشيك، إسبانيا، ألمانيا، اليونان، إيطاليا، كرواتيا، لاتفيا، أستونيا، فنلندا، المجر، الهند، إيران، إيرلندا، اليابان، كازاخستان، قيرغيزستان، كوريا الجنوبية، كوسوفو، السعودية، ليتوانيا، مولدوفا، منغوليا، مقدونيا، النرويج، بيرو، رومانيا، بورتوريكو، صربيا، سويسرا، سلوفاكيا، طاجيكستان، تايوان، تونس، تركمانستان، تركيا، جنوب السودان، جورجيا، المكسيك، بولندا، أوكرانيا، هولندا، الجزائر، أنغولا، أرمينيا، أذربيجان، بيلاروسيا، بلغاريا، الصين، كوستاريكا، ومصر.
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