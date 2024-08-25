ختام فعاليات المعسكر التدريبي للباركور بمشاركة واسعة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري
عمان – اختتمت فعاليات المعسكر التدريبي الذي نظمه الاتحاد الآسيوي للجمباز مؤخرا، بالتعاون مع اتحاد اللعبة المحلي، وذلك في مقر الاتحاد بمدينة الحسين للشباب.
وشهد المعسكر مشاركة 9 دول، وهي: الأردن، الهند، باكستان، السعودية، اليمن، فلسطين، سورية، لبنان والكويت، والذي حاضر فيه الخبير الدولي ورئيس لجنة الباركور في الاتحاد الدولي، الفرنسي تشارلز بيرير.
وترأس عضو مجلس إدارة اتحاد الجمباز عادل عودة لجنة تنظيم المعسكر، والتي ضمت إلى جانبه، مدرب المنتخب الوطني للباركور معتصم الغويري والمدير الإداري زهير حماد والحكم الدولي منبير صقر، حيث تم إجراء جولات سياحية للوفود المشاركة لإطلاعهم على مدينة البترا وسحرها الوردي.
وقام الخبير الدولي تشارلز بيرير وأعضاء لجنة التنظيم، بتوزيع الشهادات الدولية على المشاركين، وهم: اجاي وشارما وديف (الهند)، زاهرة وحفيظ (باكستان)، تركي الدوسري، هادي الصفار وعبد الرحمن الشلهوب (السعودية)، زاهر زيادة، حمزة شرف وأحمد نعمان (لبنان)، كريم القصير ومحمد البرغش (سورية)، عدي العجرمي ومحمد الهندي (فلسطين)، محمد العطار وسلمان المسلم (الكويت)، عماد الحدادين (اليمن)، أسامة السرحاني، مالك أبو شندي، فاطمة الطراونة، سعد بدير، نور أبو صالح، رايا أبو جاموس، وصهيب بدوان (الأردن).
إلى ذلك، عقدت اللجنة الفنية للباركور في الاتحاد الآسيوي، اجتماعا عاديا على هامش البطولة، وترأسه الياباني هاريا كازيوشي رئيس اللجنة الفنية للباركور، وبحضور الأعضاء، الكويتي محمد العطار والإيراني علي رضا والأردني معتصم الغويري، إلى جانب حضور الكوري الجنوبي جيهو الاجتماع عبر منصة "زووم".
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