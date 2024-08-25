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ختام فعاليات المعسكر التدريبي للباركور بمشاركة واسعة

8/25/2024 2:59:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – اختتمت فعاليات المعسكر التدريبي الذي نظمه الاتحاد الآسيوي للجمباز مؤخرا، بالتعاون مع اتحاد اللعبة المحلي، وذلك في مقر الاتحاد بمدينة الحسين للشباب.
وشهد المعسكر مشاركة 9 دول، وهي: الأردن، الهند، باكستان، السعودية، اليمن، فلسطين، سورية، لبنان والكويت، والذي حاضر فيه الخبير الدولي ورئيس لجنة الباركور في الاتحاد الدولي، الفرنسي تشارلز بيرير.
وترأس عضو مجلس إدارة اتحاد الجمباز عادل عودة لجنة تنظيم المعسكر، والتي ضمت إلى جانبه، مدرب المنتخب الوطني للباركور معتصم الغويري والمدير الإداري زهير حماد والحكم الدولي منبير صقر، حيث تم إجراء جولات سياحية للوفود المشاركة لإطلاعهم على مدينة البترا وسحرها الوردي.
وقام الخبير الدولي تشارلز بيرير وأعضاء لجنة التنظيم، بتوزيع الشهادات الدولية على المشاركين، وهم: اجاي وشارما وديف (الهند)، زاهرة وحفيظ (باكستان)، تركي الدوسري، هادي الصفار وعبد الرحمن الشلهوب (السعودية)، زاهر زيادة، حمزة شرف وأحمد نعمان (لبنان)، كريم القصير ومحمد البرغش (سورية)، عدي العجرمي ومحمد الهندي (فلسطين)، محمد العطار وسلمان المسلم (الكويت)، عماد الحدادين (اليمن)، أسامة السرحاني، مالك أبو شندي، فاطمة الطراونة، سعد بدير، نور أبو صالح، رايا أبو جاموس، وصهيب بدوان (الأردن).
إلى ذلك، عقدت اللجنة الفنية للباركور في الاتحاد الآسيوي، اجتماعا عاديا على هامش البطولة، وترأسه الياباني هاريا كازيوشي رئيس اللجنة الفنية للباركور، وبحضور الأعضاء، الكويتي محمد العطار والإيراني علي رضا والأردني معتصم الغويري، إلى جانب حضور الكوري الجنوبي جيهو الاجتماع عبر منصة "زووم".

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