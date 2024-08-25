ناسا تقرر إبقاء رائدين عالقين في الفضاء حتى فبراير



وما كان من المفترض أن تكون رحلة تجريبية مدتها أسبوع للثنائي ستستغرق الآن أكثر من ثمانية أشهر.

والطياران المخضرمان عالقان في محطة الفضاء الدولية منذ بداية يونيو.



وشهدت رحلتهما إلى محطة الفضاء سلسلة من أعطال المحركات وتسريبات الهيليوم في الكبسولة الجديدة، وانتهى بهما الأمر في وضع الانتظار، بينما كان المهندسون يجرون الاختبارات ويناقشون ما يجب فعله بشأن رحلة العودة.



بعد مرور 3 أشهر تقريبا، صدر القرار في نهاية الأمر من أعلى المستويات في ناسا، السبت.



وسوف يعود بوتش ويلمور وسوني ويليامز في مركبة فضاء تابعة لشركة سبيس إكس في فبراير.



ومن المقرر أن تنفصل كبسولة ستارلاينر الفارغة في غضون أسبوع أو أسبوعين وتحاول العودة إلى الأرض بطريقة آلية.



وباعتبارهما طيارين تجريبيين لستارلاينر، كان من المفترض أن يشرف الثنائي على هذه المرحلة الأخيرة الحاسمة من الرحلة، بالهبوط في الصحراء الأميركية.



ومثل هذا الأمر ضربة موجعة لشركة بوينغ، لتضاف إلى مخاوف السلامة التي تعاني منها الشركة في الجانب المتعلق بالطائرات.



كانت بوينغ تعتمد على الرحلة الأولى لطاقم ستارلاينر، لإنعاش البرنامج المتعثر بعد سنوات من التأخير وارتفاع التكاليف.



كانت بوينغ قد أكدت أن ستارلاينر آمنة اعتمادا على اختبارات المحرك الحديثة سواء في الفضاء أو على الأرض.- وكالات

