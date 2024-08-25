أمراض مستعصية يمكن علاجها بالتأمل

والعلاج بالتأمل عبارة عن ممارسة قديمة كانت موجودة منذ قرون ولكنها اكتسبت انتعاشًا في السنوات الأخيرة، حيث يدرسها الباحثون لتحديد آثارها على الصحة.

فقد أثبتت عدة دراسات الفوائد العديدة للتأمل، بما في ذلك استخدامه كأداة في إدارة الأمراض المزمنة.



التأمل والصحة العقلية

نظرًا لأن التأمل يركز على تهدئة العقل، فقد يكون من الطبيعي أن نفترض أن الممارسة يمكن أن تساعد في تقليل أعراض الاكتئاب والقلق.



وبينما لا يعد علاجًا عالميًا، فإن العديد من الأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض يجدون بعض الراحة في ممارسة العلاج بالتأمل، وهناك أدلة علمية تدعم الفوائد.



إذ وجد تحليل تلوي أن برامج التأمل الواعي على مدى فترة ثمانية أسابيع قد تساعد في تخفيف أعراض الاكتئاب والقلق.



فيما وجدت دراسة أخرى أن العلاج القائم على اليقظة الذهنية قد يكون فعالاً في منع انتكاس الاكتئاب مثل مضادات الاكتئاب لأولئك الذين يعانون من الاكتئاب المتكرر، لكن المؤلفين لاحظوا أن النتائج كانت تستند إلى عدد صغير من التجارب ويجب تكرارها.



علاوة على ذلك، لا توجد طريقة لمعرفة أي المرضى قد يستفيدون من العلاج بالتأمل اليقظ وأيهم قد يستجيب بشكل أفضل للأدوية.



العلاج بالتأمل وصحة القلب

في السنوات الأخيرة، كان هناك اهتمام متزايد بتأثير التأمل على صحة القلب، إذ يمكن أن يساعد خفض مستويات التوتر، والحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة، وبالتالي هذا ما يعود بالفائدة على القلب.



وقد وجدت دراسة أن الأشخاص الذين مارسوا اليوجا، التي تتضمن جوانب من التأمل، لمدة ثمانية أسابيع شهدوا انخفاضًا طفيفًا في ضغط الدم مقارنة بأولئك الذين لم يمارسوها.



ومع ذلك، في حين يُشتبه في أن الفوائد كانت بسبب كل من النشاط البدني وتقليل التوتر، لم تكن هناك طريقة لفصل الاثنين لقياس تأثير كل منهما.



ويشير الدكتور ملادن جولوبيك، المدير الطبي في مركز أوشر للصحة المتكاملة في جامعة سينسيناتي الأمريكية، إلى المزيد من الأبحاث التي وجدت أن التأمل التجاوزي قد يكون له القدرة على خفض ضغط الدم.



حتى في المرضى الذين يعانون من ضغط دم يصعب السيطرة عليه والذين قد يتناولون دواءين أو ثلاثة أدوية، أظهرت التجارب السريرية العشوائية أنه بمجرد تعلمهم وممارسة التأمل التجاوزي يمكنهم تحسين ضغط الدم لديهم وفي الواقع يمكن لبعضهم التوقف عن تناول الأدوية في بعض الأحيان.



في عام 2017، أصدرت جمعية القلب الأمريكية (AHA) أول بيان لها على الإطلاق حول العلاج بالتأمل، قائلة إن الممارسة قد تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وقبل إصدار البيان، قامت لجنة من الخبراء بتحليل 57 دراسة حول أشكال مختلفة من "التأملات الجالسة"، مثل التأمل اليقظ والتأمل التجاوزي، و لم تنظر المجموعة إلى التأمل الذي يتضمن نشاطًا بدنيًا، مثل اليوجا، حيث ثبت أن التمرين نفسه مفيد للقلب.



بينما اقترح البحث أن هناك صلة بين التأمل وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب، تؤكد جمعية القلب الأمريكية على ضرورة إجراء المزيد من الأبحاث، ويجب على الناس التركيز على تعديلات نمط الحياة المثبتة للحد من خطر الإصابة بأمراض القلب، بما في ذلك اتباع نظام غذائي صحي، والنشاط البدني، والإقلاع عن التدخين، والتحكم في ضغط الدم، وإدارة مستويات الكوليسترول.



في هذه المرحلة، يجب النظر إلى التأمل على أنه دفعة إضافية نحو صحة القلب والأوعية الدموية، كما تقول جمعية القلب الأمريكية.



التأمل لعلاج الألم المزمن

مع استمرار معاناة الناس من وباء المواد الأفيونية، يحاول الباحثون إيجاد طرق بديلة لمساعدة المرضى على إيجاد الراحة من الألم المزمن، وإحدى التقنيات التي لجأوا إليها هي التأمل الذهني، وهناك بعض الأبحاث التي تشير إلى أنه قد يساعد.



فقد وجدت إحدى الدراسات أن العلاج بتقليل التوتر القائم على اليقظة الذهنية ساعد في تحسين الأعراض لدى البالغين الذين يعانون من آلام أسفل الظهر المزمنة.



ووجدت دراسة أخرى أن العلاج بالتأمل الذهني يمكن أن يساعد في تخفيف الألم المزمن باستخدام آلية مختلفة في الجسم عن تلك التي تستخدمها مسكنات الألم الأفيونية المسببة للإدمان.



إذ أنه كلما زاد الالتهاب لديك، زاد الألم الذي تشعر به، والطريقة التي تعمل بها الأسبرين والإيبوبروفين وجميع مضادات الالتهاب غير الستيرويدية الأخرى هي أنها تمنع وسطاء الألم الذين يسببون الالتهاب، وإذا كان التأمل يقلل الالتهاب، فمن المحتمل أن تكون هذه هي الآلية التي تقلل الألم.



العلاج بالتأمل والسرطان

هناك سبب للاعتقاد بأن التأمل يمكن أن يساعد مرضى السرطان أيضًا، إذ تشير بعض الأبحاث إلى أن التأمل يمكن أن يغير جسمك على المستوى الخلوي.



فقد وجدت دراسة أجريت عام 2014 أن التيلوميرات، وهي الأغطية البروتينية في نهاية خيوط الحمض النووي التي تحمي الكروموسومات، لمرضى سرطان الثدي الذين مارسوا التأمل الذهني بقيت بنفس الطول على مدار فترة الدراسة التي استمرت ثلاثة أشهر.



في المقابل، كان لدى المشاركين الذين لم يتأملوا تيلوميرات أقصر خلال هذا الوقت، وقد تم دعم هذا الاكتشاف من خلال تحليل تلوي عام 2020.



بينما لا يزال العلماء يعملون على فهم التأثير الصحي لطول التيلومير، فإنهم يعتقدون أن التيلوميرات الأطول لها فوائد وقائية ضد المرض.



كما يمكن أن يساعد العلاج بالتأمل أيضًا الناجين من السرطان على التعامل مع الضائقة العاطفية التي غالبًا ما تصاحب المرض.



فقد وجدت إحدى الدراسات أن التأمل الذهني يقلل بشكل كبير من التوتر ويقلل قليلاً من أعراض الاكتئاب لدى مرضى سرطان الثدي.



التأمل وتحسين النوم

يعزز التأمل الاسترخاء، لذا يبدو من المنطقي أن ممارسته من شأنها أن تعزز النوم الجيد، وهناك بحث علمي يدعم هذا الادعاء أيضًا.



إذ وجدت دراسة أن المشاركين الذين مارسوا التأمل الذهني كانوا يعانون من الأرق والتعب وأعراض الاكتئاب بشكل أقل في نهاية برنامج مدته ستة أسابيع مقارنة بأولئك الذين لم يمارسوا التأمل الذهني.



ووفقًا لمؤسسة النوم الأمريكية، فقد ثبت أن التأمل يقلل من استخدام حبوب النوم، علاوة على ذلك، وجد أن الجمع بين التأمل والعلاج السلوكي المعرفي للأرق يحسن النوم بشكل أفضل من العلاج السلوكي المعرفي للأرق وحده.



التأمل وعلاج أمراض الأمعاء

بينما لا يزال الباحثون يعملون على فهم العلاقة بين العقل والأمعاء بشكل أفضل، لديهم سبب للاعتقاد بوجود صلة حيث يؤثر أحدهما على الآخر.



إذ يبدو أن الإجهاد يؤدي إلى تفاقم أعراض متلازمة القولون العصبي وأمراض القولون العصبي مثل مرض كرون والتهاب القولون التقرحي.



يمكن أن يؤدي الإسهال وآلام البطن والتعب التي يمكن أن تأتي مع كلتا الحالتين أيضًا إلى الإجهاد، لذلك يعمل العلماء على إيجاد طرق للمساعدة في كسر هذه الحلقة المفرغة، و إحدى هذه الطرق هي العلاج بالتأمل.



فقد وجدت دراسة أجريت عام 2015 أن استجابة الاسترخاء التي تأتي من المشاركة في أنشطة مثل التأمل واليوغا والصلاة المتكررة تحسن بشكل كبير أعراض كل من أمراض القولون العصبي، وتقلل من القلق، وتحسن نوعية الحياة بشكل عام.



ثم أفادت دراسة أجريت عام 2020 بنتائج قوية مماثلة لمرضى القولون العصبي الذين شاركوا في دورة تدريبية لتقليل التوتر تعتمد على اليقظة الذهنية.



كما وجدت دراسة أخرى أن الأشخاص المصابين بالتهاب القولون التقرحي الذين مارسوا التأمل باليوغا أفادوا بزيادة في جودة الحياة وانخفاض في نشاط المرض. (عربي بوست)

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