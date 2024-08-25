تشعر برغبة في قرص وجنتي طفل صغير؟ تعرف على العدوانية اللطيفة وأسبابها









لا تقلق من تصرفك الغريب هذا، لأن ما تمر به أمر طبيعي تمامًا، و يُطلق عليه العدوانية اللطيفة أو العنف اللطيف، وباللغة الإنجليزية "cute aggression".



ما هو تعريف العنف اللطيف؟

العنف اللطيف هو نوع من "التعبير ثنائي الشكل"، يحدث هذا عندما لا تتطابق أفعالك أو تعبيراتك الخارجية مع ما تشعر به في الداخل.



مثال آخر على التعبير ثنائي الشكل هو عندما تكون سعيدًا جدا، ولا تجد طريقة مناسبة للتعبير عن هذه المشاعر إلا من خلال البكاء وذرف الدموع بغزارة من شدة الفرح.



إذ في حال التقط شخص ما صورة لك في تلك اللحظة وأظهرها لشخص آخر دون أي سياق أو شرح سبب بكائك، فالشيء الوحيد الذي سيفكر فيه هو أنك حزين أو تعيش شيئًا سيئًا في الوقت الراهن.



تعبيرات الوجه تشرح السياق

تلعب تعبيرات الوجه دورًا كبيرًا في مساعدتنا على التواصل مع الآخرين، فهي توضح للآخرين كيف نشعر وكيف قد نتصرف بعد ذلك.



إذ على سبيل المثال قام شخص بالبكاء والضحك في نفس الوقت بعد حصوله على جائزة ما، سنعرف حينها أنه يريد إظهار مشاعر الفرح والسعادة، لكنه يحتاج إلى دقيقة واحدة لإعادة استجماع نفسه أو استعادة ابتسامته بشكل عادي.

أو إذا قال نعم، وقام بحركة عدوانية لأسنانه، فسيكون لديك انطباع بأن الشخص سعيد للغاية ومتحمس ومستعد للانطلاق".



والسبب يرجع إلى أنه في لحظة مكثفة مثل هذه، لا يمكن لابتسامة بسيطة أن تنقل كل هذه المعلومات العاطفية الكبيرة التي يشعر بها الشخص داخليًا، ولا يجد إلا الطريقة المعاكسة للتعبير عن نفسه.



مع تطورنا، أصبح من المهم للغاية أن يفهم الناس ما سيفعله من حولهم بعد ذلك، إذ أن هذه هي الطريقة التي تساعد على فهم المشاعر بشكل صحيح، وعدم الخلط فيما بينها.



حتى عندما نكون في معارضة لشخص آخر، من المهم حقًا أن نفهم طريقة تفكيره من خلال ما يعبر عنه، إذ أن التعبيرات غير المتجانسة، والتي لا تظهر إلا في تجارب عاطفية مكثفة، ترسل الكثير من المعلومات إلى المتلقي حول الحالة العاطفية والتحفيزية لهذا الشخص.



كيف يمكن أن يعاني البعض من العدوانية اللطيفة؟

قد يعبر شخص ما يرغب في أن يكون حنونًا ولطيفًا للغاية مع كلب أو قط صغير أو طفل ذو شكل جد لطيف، بشكل يمكن أن يُترجم على أنه عنيف بعض الشيء، مع تعابير صوتية أخرى، تكشف أن الشخص في حالة تعبير عن الحب لا العكس.



وحسب ما نشرته شبكة "bbc"، فإنه حوالي 50 إلى 60٪ من الناس يتصرفون بطريقة عدوانية مصطنعة عندما يواجهون شيئًا لطيفًا بشكل لا يطاق وهي التي تسمى "العنف اللّطيف".



لا يعرف علماء النفس بعد ما إذا كان أولئك الذين لا يشعرون بالعدوانية اللّطيفة ببساطة لا يمرون بتجارب عاطفية مكثفة، أو ما إذا كان لديهم طرق أخرى للتعبير عن أنفسهم.



إذا كنت تعاني من العدوانية اللّطيفة، فإن الأبحاث تظهر أنك ربما تكون أيضًا من النوع الذي من التعبيرات ثنائية الشكل.



إذا.. ما هو اللطف؟

عادةً، الأشياء التي نجدها لطيفة لها مجموعة من الخصائص الجسمية، وهذا يشمل الخدود المستديرة والعينين الكبيرتين والجبهة الكبيرة والذقن الصغيرة والأنف الصغير.



وعندما نرى شيئًا يتمتع بهذه الخصائص اللطيفة في الشكل، نشعر برغبة في التصرف بنفس الطريقة التي نتصرف بها مع الأطفال، أي نريد حمايتها والعناية بها والاقتراب منها وتوفير احتياجاتها بشكل خاص.



حتى الأشياء غير الحية التي تفي ببعض هذه الخصائص يمكن اعتبارها لطيفة، إذ وقد أظهرت الأبحاث الحديثة أنه دائماً ما نبحث عن مثل هذه المظاهر اللطيفة في حياتنا، وهنا يمكن التعامل معها بنفس الطريقة العاطفية.



لا يعني العدوان اللطيف أنك تريد الإيذاء حقاً

في الواقع، إن العدوانية اللطيفة عبارة عن شعور دافئ وإيجابي يخالج الشخص الذي يتصرف بتلك الطريقة، وغالباً ما يظهر هذا التعبير على شكل صرير الأسنان والقرص والأصوات ذات النبرة العالية.



كما أن استخدام التعبيرات غير المحددة تجاه الأطفال بشكل خاص يمكن أن يكون مفيدًا بالفعل.



فهذه التعبيرات تعلم الأطفال كيفية التعرف على الفرق بين العنف المرح والعنف الحقيقي، وهذه مهارة مهمة يجب تعلمها لأن العدوان اللّطيف سيظهر بشكل متكرر طوال حياتهم. (عربي بوست)

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