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ماذا يحدث عند التنفس من خلال الحجاب الحاجز ؟

8/25/2024 2:58:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) في حياتنا المزدحمة، غالبًا ما ننسى أن نتنفس بعمق، ونكتفي بالتنفس السطحي السريع لمجرد الحصول على قسط من الراحة. ومع ذلك، يمكننا الاستفادة من ثروة من الفوائد لجسمنا وعقلنا من خلال الممارسة الواعية للتنفس البطني العميق والمريح.
وسلطت صحيفة (زي دي أف) الألمانية الضوء على ورشة عمل عقدتها الدكتورة جوزفين ورسيك، تم من خلالها التركيز على أهمية التنفس من خلال الحجاب الحاجز، هذا الفعل البسيط، الذي غالباً ما يتم تجاهله بسبب الضغوطات والعادات اليومية، يمكن أن يؤدي إلى تحسين تبادل الغازات وتقليل توتر العضلات والصداع واضطرابات النوم ومشكلات الدورة الدموية.


يعمل النفس الواحد على تزويد الجسم بالطاقة المتجددة، فمن خلال التنفس بعمق في الصدر والجانبين والمعدة، يمكننا تعزيز كمية الأكسجين التي نتنفسها وتحسين صحتنا بشكل عام. ومع ذلك، تختلف الطريقة التي نتنفس بها من شخص لآخر، مع وجود أنماط تنفس فردية يجب فهمها والتحكم فيها.

التنفس الحجابي العميق

(التنفس بالاعتماد على عضلات البطن والجزء العلوي من الجسم)
يعتبر الحجاب الحاجز العضلة الرئيسية المستخدمة للتنفس، إذ أنه مصمم لتأدية معظم أجزاء هذه المهمة. وعند الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن، لا يتمكن الحجاب الحاجز من أداء وظيفته بالشكل المطلوب، فيستعين الجسم بعضلات الرقبة والأكتاف والظهر. وحيث أن هذه العضلات "الثانوية" ليست بالمستوى المطلوب من الفعالية في إخراج وإدخال الهواء، يتوجب تدريب الحجاب الحاجز على معاودة تأدية وظيفته من جديد للشعور براحة أكبر.


وتجدر الإشارة إلى أن ممارسة تمرين التنفس الحجابي العميق أكثر صعوبة مقارنةً بتمرين التنفس مع زم الشفاه، لذا يتوجب التأكد من الحصول على تعليمات ممارسة هذا التمرين من أخصائي رعاية صحية مؤهل.


يُفضل اتباع هذه الطريقة في حالة الراحة والاسترخاء، حيث الاستلقاء على الظهر أو الجلوس بوضعية مريحة.


تعليمات التنفس الحجابي العميق:
أرخِ كتفيك.
ضع يداً على صدرك والأخرى على بطنك.
تنفس عبر أنفك مع إغلاق الفم لمدة ثانيتين.
أثناء الشهيق، يجب أن يندفع بطنك إلى الأمام وأن ينتفخ بطنك أكثر من صدرك.
إخراج النفس بزفرة واحدة طويلة بوتيرة بطيئة عبر شفاهك المزمومة. أثناء الزفير، اضغط بلطف على بطنك واسمح له بالنزول، فهذا يضغط على الحجاب الحاجز لمساعدتك على إخراج الهواء.
كرر الخطوات السابقة لحوالي خمس مرات. (وكالات)

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