ماذا يحدث عند التنفس من خلال الحجاب الحاجز ؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
في حياتنا المزدحمة، غالبًا ما ننسى أن نتنفس بعمق، ونكتفي بالتنفس السطحي السريع لمجرد الحصول على قسط من الراحة. ومع ذلك، يمكننا الاستفادة من ثروة من الفوائد لجسمنا وعقلنا من خلال الممارسة الواعية للتنفس البطني العميق والمريح.
وسلطت صحيفة (زي دي أف) الألمانية الضوء على ورشة عمل عقدتها الدكتورة جوزفين ورسيك، تم من خلالها التركيز على أهمية التنفس من خلال الحجاب الحاجز، هذا الفعل البسيط، الذي غالباً ما يتم تجاهله بسبب الضغوطات والعادات اليومية، يمكن أن يؤدي إلى تحسين تبادل الغازات وتقليل توتر العضلات والصداع واضطرابات النوم ومشكلات الدورة الدموية.
يعمل النفس الواحد على تزويد الجسم بالطاقة المتجددة، فمن خلال التنفس بعمق في الصدر والجانبين والمعدة، يمكننا تعزيز كمية الأكسجين التي نتنفسها وتحسين صحتنا بشكل عام. ومع ذلك، تختلف الطريقة التي نتنفس بها من شخص لآخر، مع وجود أنماط تنفس فردية يجب فهمها والتحكم فيها.
التنفس الحجابي العميق
(التنفس بالاعتماد على عضلات البطن والجزء العلوي من الجسم)
يعتبر الحجاب الحاجز العضلة الرئيسية المستخدمة للتنفس، إذ أنه مصمم لتأدية معظم أجزاء هذه المهمة. وعند الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن، لا يتمكن الحجاب الحاجز من أداء وظيفته بالشكل المطلوب، فيستعين الجسم بعضلات الرقبة والأكتاف والظهر. وحيث أن هذه العضلات "الثانوية" ليست بالمستوى المطلوب من الفعالية في إخراج وإدخال الهواء، يتوجب تدريب الحجاب الحاجز على معاودة تأدية وظيفته من جديد للشعور براحة أكبر.
وتجدر الإشارة إلى أن ممارسة تمرين التنفس الحجابي العميق أكثر صعوبة مقارنةً بتمرين التنفس مع زم الشفاه، لذا يتوجب التأكد من الحصول على تعليمات ممارسة هذا التمرين من أخصائي رعاية صحية مؤهل.
يُفضل اتباع هذه الطريقة في حالة الراحة والاسترخاء، حيث الاستلقاء على الظهر أو الجلوس بوضعية مريحة.
تعليمات التنفس الحجابي العميق:
أرخِ كتفيك.
ضع يداً على صدرك والأخرى على بطنك.
تنفس عبر أنفك مع إغلاق الفم لمدة ثانيتين.
أثناء الشهيق، يجب أن يندفع بطنك إلى الأمام وأن ينتفخ بطنك أكثر من صدرك.
إخراج النفس بزفرة واحدة طويلة بوتيرة بطيئة عبر شفاهك المزمومة. أثناء الزفير، اضغط بلطف على بطنك واسمح له بالنزول، فهذا يضغط على الحجاب الحاجز لمساعدتك على إخراج الهواء.
كرر الخطوات السابقة لحوالي خمس مرات. (وكالات)
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