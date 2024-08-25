صدور كتاب الحماية القانونية للصحفيين في القانون الدولي



ويتناول الكتاب الذي جاء في بابين يسبقهما فصل تمهيدي، آليات الحماية القانونية للصحفيين، وبيان ماهية هذه الحماية ومشروعية عملهم، بحسب مؤلفه.



وفي الباب الأول تناول الفصل الأول منه ماهية الصحفيين ونشأة مهنة الصحافة، ومفهوم الصحفي وتميزه عن غيره، فيما عرض المبحث الثاني الأساس القانوني لحماية الصحفيين والحماية المقررة للصحفيين في القانون الدولي، وحرية الرأي والتعبير في المجال الصحفي ودورها في تعزيز حقوق الإنسان، باعتبار الصحافة من أهم مظاهر هذه الحرية، وأسس حرية الرأي والتعبير ودورها في تعزيز حقوق الإنسان وبيان مظاهر هذه الحرية في المجال الصحفي وضوابطها في المواثيق الدولية.



وتطرق الفصل الثاني الى الحماية القانونية الدولية للصحفيين، وصورها سواء بالنسبة للصحفي أو للمقرات الصحفية وصور الانتهاكات التي حظرتها الاتفاقيات الدولية.



أما الباب الثاني، فقد تناول المسؤولية الدولية لحماية الصحفيين ومقراتهم الصحفية، حيث أشار الكاتب في الفصل الأول الى مفهوم المسؤولية الدولية عن الأضرار الناتجة عن الاعتداء على الصحفيين ومقراتهم الصحفية وأساس هذه المسؤولية وأنواعها، كما بحث في الأسس التي تقوم عليها هذه المسؤولية.



وعرض الفصل الثاني لموانع ثبوت المسؤولية الدولية وآثارها، وموانع المسؤولية الدولية كحالة الضرورة وحالة الدفاع الشرعي و آثار هذه المسؤولية المترتبة على الأضرار التي تصيب الصحفيين ومقراتهم الصحفية نتيجة انتهاك نصوص الحماية المقررة لهم بموجب المعاهدات والقرارات الدولية، الأمر الذي يتيح للصحفي حق المطالبة بالتعويض المالي أو العيني.