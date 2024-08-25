باسم ياخور: لم أكن يوما بوقاً للسلطة

باسم ياخور: بشار الأسد خط أحمر (فيديو)



ياخور الذي حلّ ضيفاً في برنامج "القرار" مع الإعلامية الأردنية ناديا الزعبي، رفض التوصيفات التي تطلق عليه في ما يتعلّق بولائه للنظام السياسي السوري في بلده، وقال: "لست ابن السلطة المدلل ولست بوق السلطة"، مضيفاً: "لم أكن يوماً بوق السلطة، أعبّر عن آرائي المقتضبة جداً في ما يتعلّق بالشقّ السياسي التي ترتبط بسلامة البلد وحالة عامة".



وتابع: "أنا مدلّل ولكن لست ابن السلطة المدلل الذي يحصل على امتيازات. أنا مدلل لأنّ الجمهور يحبّني وليس لأن السلطة تحبّني"، مفسّراً أنّ "السلطة لا تستطيع صناعة شعبية فنان لأنّ الحبّ لا يوجد بطريقة مصنّعة."



تحدّث ياخور خلال الحلقة عن سبب تطرّقه في عدد من الفيديوات إلى الحالة الراهنة للوضع في سوريا، معتبراً أنّ الهجرة الكبيرة من الشعب السوري وانتشاره في عدد من دول العالم تستوجب إحاطته بهذه الأخبار عن بلده. وضرب المثل بالشعب اللبناني المغترب المرتبط ببلده ويزوره في موسم الصيف ويرغب في أن يكون على دراية لما يحصل داخل بلده. وقال: "عندما نرى هذا العدد الهائل من السوريين في الخارج ولهم اهتمام في الاطلاع على الوضع الاقتصادي في بلدهم، أحب من هذا المنطلق أن أترجم هذه المعلومات من خلال فيديوات أنشرها خلال وجودي في سوريا وتجولي في شوارعها. أحب ترجمة أفكار لها رصيد ما في الشارع وهذه ليست جريمة."



توقّع ياخور أن تستمر الهجرة من سوريا في حال استمر تدهور الوضع الاقتصادي، واصفاً إياه بـ"الأسوأ" بسبب استمرار العقوبات والحرب والدمار، معتبراً أنّ المواطنين يعيشون على تجارب من دون أي حلول، وهذا بسبب السياسات الاقتصادية الفاشلة التي لم تفلح في معالجة الأزمات المتلاحقة.





وعن سؤال الزعبي لـ ياخور: "هل أنت مع عودة اللاجئين إلى سوريا أم بقائهم في لبنان؟، أجاب: "أنا مع عودتهم إلى سوريا لكن ضمن شرط منطقي، يكمن في أن تستوعب سوريا عودة العدد الكبير منهم حتى لا يعيشوا في وضع صعب جداً ويتسببوا في أزمة هائلة في الوقت نفسه."



وتابع: "سوريا لا تملك موارد، بالكاد تطعم الناس الموجودة في ظل عدم وجود بنى تحتية."



لتعود الزعبي وتعقّب: "هل البنى التحتية في لبنان قادرة على استيعاب هذا العدد؟"، فيجيب: "لا، هذه المشكلة الكبرى، الحل يبدأ بإيجاد تسوية سياسية في المنطقة".



وأضاف: "السوريون لا يعيشون أجمل حالاتهم في لبنان ويعتمدون على المساعدات الدولية، لذلك أعلم ان هناك عبئ على لبنان رغم المساعدات التي أتت إلى لبنان ودول أخرى تستضيفهم".



ولفت إلى أنّ "الشرط الصحي أن يكون المواطن السوري الذي يحمل جواز سفر سوري موجود في بلده المسؤول عن تأمين حياته، ولست مع اللاجئ الذي يعيش في بلد آخر لا يملك مقومات الصمود وينجب 16 ولداً"، متوجّهاً إلى #اللاجئ السوري بتساؤل جاء فيه: "إذا كنتَ تعيش في خيمة وغير قادر على الأكل والشرب، وبدأت الأزمة لديك بولدين، لماذا أضحى لديك 15 ولداً؟"، معترفاً أنّ تصريحاته هذه لن ترق لكثر وستعرّضه لهجوم متوقّع. وكالات

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باسم ياخور: بشار الأسد خط أحمر (فيديو)