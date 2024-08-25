تحذير طبي من اتباع الحميات الغذائية السريعة لفقدان الوزن



وتشمل الطرق الشائعة اتباع حمية غذائية منخفضة السعرات الحرارية للغاية VLCD؛ حيث يقتصر تناول الطعام اليومي على 800 سعر حراري أو أقل، مما يؤدي غالبا إلى نقص العناصر الغذائية، بحسب ما نشره موقع "Money Control"، كما تقدم الحميات الغذائية العصرية مثل الكيتو أو تطهير الجسم بالعصائر أو حمية إزالة السموم وعودا بنتائج سريعة من خلال التخلص من مجموعات غذائية كاملة أو تقييد تناول الطعام بشكل كبير.

فيما يلجأ بعض الأشخاص إلى حبوب الحمية أو المكملات الغذائية التي لا تستلزم وصفة طبية، والتي يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر بسبب المكونات غير المنظمة. وفي الوقت نفسه، تستخدم روتينات التمرين المكثفة، بما يشمل التدريب المتقطع عالي الكثافة HIIT أو جلسات الكارديو المطولة، لحرق السعرات الحرارية بسرعة. كما أن هناك نهجا شائعا آخر هو برامج الصيام المتقطع، التي تقتصر على تناول الطعام على ساعات أو أيام معينة. وعلى الرغم من أن هذه الطرق يمكن أن تؤدي إلى فقدان الوزن بسرعة، إلا أنها غالبا ما تكون مصحوبة بمخاطر صحية كبيرة، وعادة ما تكون غير مستدامة على المدى الطويل. إن هناك عواقب كبيرة مرتبطة بفقدان الوزن بسرعة كبيرة، بحسب ما ذكرته اختصاصية التغذية إيشيكا سينغ، تتلخص فيما يلي:



- نقص العناصر الغذائية: ينطوي فقدان الوزن السريع على تقييد شديد للسعرات الحرارية، مما يمكن أن يؤدي إلى عدم تناول كمية كافية من الفيتامينات والمعادن الأساسية، مما يسفر عن نقص يؤثر على الصحة العامة.



- فقدان العضلات: يمكن أن يؤدي فقدان الوزن السريع إلى فقدان كتلة العضلات، وليس فقط الدهون. يمكن أن يقلل فقدان العضلات من قوة الشخص والصحة الأيضية والوظائف البدنية العامة.



- حصوات المرارة: من المحتمل أن يجعل فقدان الوزن بسرعة الشخص أكثر عرضة لخطر الإصابة بحصوات المرارة، وهي مؤلمة وربما يتطلب الأمر إجراء عملية جراحية لإزالتها.



- تباطؤ التمثيل الغذائي: يتباطأ التمثيل الغذائي بشكل كبير، حيث يحاول الجسم الحفاظ على الطاقة، مما يجعل من الصعب فقدان الوزن ويسهل استعادته بمجرد استئناف الأكل الطبيعي.



- ترهل الجلد: لا يمنح فقدان الوزن السريع البشرة الوقت الكافي للتكيف مع حجم الجسم الجديد، مما يؤدي إلى ترهل الجلد الزائد.



- الجفاف: يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي قاسٍ أو فقدان الوزن السريع إلى الجفاف، خاصة إذا كان الشخص لا يستهلك كمية كافية من الماء أو يفقد السوائل من خلال التعرق.



- اختلال التوازن الهرموني: يمكن أن تؤدي التغييرات الكبيرة في الوزن إلى تعطيل التوازن الهرموني، مما يؤدي إلى مشاكل، مثل اضطرابات الدورة الشهرية لدى النساء أو انخفاض هرمون التستوستيرون لدى الرجال.



- التأثير على الصحة العقلية: يمكن أن يؤدي الإجهاد والحرمان المرتبطان بفقدان الوزن السريع إلى القلق أو الاكتئاب أو العلاقة غير الصحية مع الطعام.



- اختلال التوازن الغذائي: غالبا ما تهمل الأنظمة الغذائية التي تركز على فقدان الوزن السريع تناول العناصر الغذائية بشكل متوازن، مما يؤدي إلى اختلال التوازن الذي يمكن أن يؤثر على مستويات الطاقة ووظائف المخ والرفاهية العامة.



- استعادة الكيلوغرامات المفقودة: غالبا ما يكون فقدان الوزن السريع غير مستدام، مما يؤدي إلى دورة من فقدان الوزن واستعادته، مما يمكن أن يضر بعملية التمثيل الغذائي ويجعل جهود إنقاص الوزن المستقبلية أكثر صعوبة.