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الفردوس المحرم ليحيى القيسي في طبعة جديدة

8/25/2024 2:58:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد- عن منصة "ألف كتاب وكتاب" في بريطانيا صدرت الطبعة الثالثة من رواية "الفردوس المحرم" للروائي والباحث الأردني يحيى القيسي.
وهي تشكل - كما يقول صاحبها - مع سابقتها رواية "أبناء السماء" ثنائية سردية تبحث في موضوعاتٍ إشكالية تتعلق بالماورائيات، والتصوف، والظواهر الغريبة، ضمن واقعية سحرية، قد تبدو لبعض القراء قادمة من عالم الخيال، لكنها تأتي من صلب الواقع وأسراره.
ويقول: أحاول من خلال هذه الرواية تقديم رؤيتي الخاصة بالظواهر الخارقة، والروحانيات، وأربط ذلك بالعلم أحيانا، أو بالدين أحيانا أخرى، فهي تأتي كخلاصةٍ لتأملي في هذا الكون وأسئلته الكبرى، وحفري المعرفي العميق الممتزج مع الفيض العرفاني الطويل.
إن هذا المشروع الذي يضم أيضا ثلاث روايات أخرى يحاول الإجابة عن الإسئلة المسكوت عنها، والمحفوفة بالمخاطر حول التضليل الكبير، الذي يواجه البشر من قوى ظلمانية تسعى للسيطرة عليه، وتقديم المعارف المضللة له بديلا عن المعرفة النورانية الحقة، وهو سعي دؤوب مليء بالإشارات والأسرار، وضروري، خصوصا في عالمنا العربي الذي تراجع كثيرا في ميادين العلم والروحانيات معا.
يذكر أن القيسي أصدر من قبل خمس روايات هي: باب الحيرة 2006، أبناء السماء 2010، الفردوس المحرم 2015، بعد الحياة بخطوة 2018، حيوات سحيقة 2020. إضافة إلى ثلاث مجموعات قصصية، وكتاب بحثي لمراجعة تجربة المتصوف الشهير ابن عربي، وقد عمل في الصحافة الثقافية في تونس والأردن والإمارات، فيما يواصل تجربته حاليا في عالم النشر الرقمي عبر منصة "ألف كتاب وكتاب" البريطانية.

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