الفردوس المحرم ليحيى القيسي في طبعة جديدة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد- عن منصة "ألف كتاب وكتاب" في بريطانيا صدرت الطبعة الثالثة من رواية "الفردوس المحرم" للروائي والباحث الأردني يحيى القيسي.
وهي تشكل - كما يقول صاحبها - مع سابقتها رواية "أبناء السماء" ثنائية سردية تبحث في موضوعاتٍ إشكالية تتعلق بالماورائيات، والتصوف، والظواهر الغريبة، ضمن واقعية سحرية، قد تبدو لبعض القراء قادمة من عالم الخيال، لكنها تأتي من صلب الواقع وأسراره.
ويقول: أحاول من خلال هذه الرواية تقديم رؤيتي الخاصة بالظواهر الخارقة، والروحانيات، وأربط ذلك بالعلم أحيانا، أو بالدين أحيانا أخرى، فهي تأتي كخلاصةٍ لتأملي في هذا الكون وأسئلته الكبرى، وحفري المعرفي العميق الممتزج مع الفيض العرفاني الطويل.
إن هذا المشروع الذي يضم أيضا ثلاث روايات أخرى يحاول الإجابة عن الإسئلة المسكوت عنها، والمحفوفة بالمخاطر حول التضليل الكبير، الذي يواجه البشر من قوى ظلمانية تسعى للسيطرة عليه، وتقديم المعارف المضللة له بديلا عن المعرفة النورانية الحقة، وهو سعي دؤوب مليء بالإشارات والأسرار، وضروري، خصوصا في عالمنا العربي الذي تراجع كثيرا في ميادين العلم والروحانيات معا.
يذكر أن القيسي أصدر من قبل خمس روايات هي: باب الحيرة 2006، أبناء السماء 2010، الفردوس المحرم 2015، بعد الحياة بخطوة 2018، حيوات سحيقة 2020. إضافة إلى ثلاث مجموعات قصصية، وكتاب بحثي لمراجعة تجربة المتصوف الشهير ابن عربي، وقد عمل في الصحافة الثقافية في تونس والأردن والإمارات، فيما يواصل تجربته حاليا في عالم النشر الرقمي عبر منصة "ألف كتاب وكتاب" البريطانية.
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