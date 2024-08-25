صدور كتاب الحماية القانونية للصحفيين في القانون الدولي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- صدر حديثا كتاب بعنوان "الحماية القانونية للصحفيين في القانون الدولي" للزميل الدكتور رامي الأمير العمري، عن دار البديل للنشر والتوزيع، وبدعم من وزارة الثقافة.
ويتناول الكتاب الذي جاء في بابين يسبقهما فصل تمهيدي، آليات الحماية القانونية للصحفيين، وبيان ماهية هذه الحماية ومشروعية عملهم، بحسب مؤلفه.
وفي الباب الأول تناول الفصل الأول منه ماهية الصحفيين ونشأة مهنة الصحافة، ومفهوم الصحفي وتميزه عن غيره، فيما عرض المبحث الثاني الأساس القانوني لحماية الصحفيين والحماية المقررة للصحفيين في القانون الدولي، وحرية الرأي والتعبير في المجال الصحفي ودورها في تعزيز حقوق الإنسان، باعتبار الصحافة من أهم مظاهر هذه الحرية، وأسس حرية الرأي والتعبير ودورها في تعزيز حقوق الإنسان وبيان مظاهر هذه الحرية في المجال الصحفي وضوابطها في المواثيق الدولية.
وتطرق الفصل الثاني إلى الحماية القانونية الدولية للصحفيين، وصورها سواء بالنسبة للصحفي أو للمقرات الصحفية وصور الانتهاكات التي حظرتها الاتفاقيات الدولية.
أما الباب الثاني، فقد تناول المسؤولية الدولية لحماية الصحفيين ومقراتهم الصحفية، حيث أشار الكاتب في الفصل الأول إلى مفهوم المسؤولية الدولية عن الأضرار الناتجة عن الاعتداء على الصحفيين ومقراتهم الصحفية وأساس هذه المسؤولية وأنواعها، كما بحث في الأسس التي تقوم عليها هذه المسؤولية.
وعرض الفصل الثاني لموانع ثبوت المسؤولية الدولية وآثارها، وموانع المسؤولية الدولية كحالة الضرورة وحالة الدفاع الشرعي و آثار هذه المسؤولية المترتبة على الأضرار التي تصيب الصحفيين ومقراتهم الصحفية نتيجة انتهاك نصوص الحماية المقررة لهم بموجب المعاهدات والقرارات الدولية، الأمر الذي يتيح للصحفي حق المطالبة بالتعويض المالي أو العيني. (بترا)
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