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الإسعافات الأولية للمصاب بجلطة دماغية

8/25/2024 2:58:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تعد الجلطة الدماغية (احتشاء الدماغ) أحد الأسباب الرئيسية للإعاقة والوفيات بين الأشخاص البالغين في جميع أنحاء العالم.
ويشير الدكتور بافل خوروشيف اختصاصي طب الأعصاب، إلى أن الشخص غالبا ما لا يكون مستعدا للجلطة الدماغية، لأنها تحدث بصورة فجائية دائما في البيت، في الشارع، في العمل، أو أثناء التدريبات الرياضية. لذلك من المهم جدا التعرف على كيفية تقديم المساعدة الأولية للمصاب، من أجل الحفاظ على حياته، بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم".
ووفقا له، إذا حدث وأن أصيب أحدهم بالجلطة الدماغية في الشارع أو العمل أو في البيت، يجب قبل كل شيء استدعاء سيارة الإسعاف لنقله إلى المستشفى.
وبعد ذلك، يجب وضعه على الأرض لأنه قد يفقد وعيه ويسقط، أو يجب وضعه على مقعد أو على ممر المشاة إذا كان في الشارع. ثم بعد أن يهدأ يجب معرفة ما إذا كان يتناول أدوية لمكافحة عدم انتظام ضربات القلب، وهل يمكنه تناول الدواء لاستعادة إيقاع القلب.
ويجب الاستمرار في التحدث مع المصاب لمعرفة الأعراض التي يشعر بها، التي قد تشير إلى وجود مشكلة في الدماغ، لأننا لا نعلم سبب ضعفه. فقد يكون مصابا بداء السكري ولم يتناول الدواء (الأنسولين) أو على العكس، أخذ جرعة كبيرة ما أدى إلى انخفاض حاد في مستوى الغلوكوز في دمه. ويجب نقل كل هذه المعلومات إلى الأطباء، لكي يبلغوها إلى قسم الطوارئ في المستشفى لاتخاذ الإجراءات اللازمة بصورة صحيحة.
ووفقا له، يمكن للطبيب فقط تشخيص ما إذا كان الشخص قد أصيب بالجلطة الدماغية أم لا، وإذا كان فعلا مصابا، يجب فورا نقله إلى غرفة التصوير بالرنين المغناطيسي.
ويقول: "توجد بعض الإجراءات التي إذا اتخذت خلال 4-6 ساعات من الإصابة يمكن أن تقضي تماما على جميع الأعراض، مشيرا إلى أنه يمكن عكس العديد من العواقب".
ووفقا له، عند الإصابة بالجلطة الدماغية تتشكل لدى الشخص "منطقة معتمة"، قد تؤدي إلى وفاته أو قد تؤدي إلى تعافيه تماما، وهذا يعتمد على الإجراءات المتخذة.

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