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هل أنت فاقد لحاسة الشم؟ إليك وسيلة جديدة لمعرفة ذلك

8/25/2024 2:58:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تمكن علماء لأول مرة باستخدام تقنية تصوير جديدة من قياس فقدان حاسة الشم، المعروف باسم "أنوسميا"، من دون ألم وبشكل دقيق، ويستهدف هذا المسبار العصب الشمي، مما يوفر إمكانيات لإلغاء الحاجة إلى الخزعات المستخدمة لتشخيص بعض حالات فقدان الشم والمساهمة في تطوير تدخلات علاجية. بحسب ما نشر موقع "الجزيرة نت".
هل فقدان حاسة الشم أمر شائع؟
تشير الأبحاث إلى أن حوالي 13.3 مليون بالغ في الولايات المتحدة يعانون من مجموعة واسعة من اضطرابات الشم، وأن 3.4 مليون شخص يعانون من ضعف شديد في حاسة الشم أو فقدان كامل لهذه الحاسة، وهذه الأرقام تم استخلاصها من دراسات أجريت قبل جائحة "كورونا"، وبالتالي تقلل بشكل كبير عدد الأشخاص الذين يعانون حاليا من اضطرابات الشم.
وقال الدكتور دورين أدلباي، الأستاذ المساعد في قسم أمراض الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والرقبة في جامعة جنوب كارولينا الطبية في تشارلستون، كارولينا الجنوبية: "بالرغم من الأهمية الأساسية لحاسة الشم في جودة الحياة، والانتشار الكبير لفقدان الشم، لا توجد حاليا طرق موضوعية ومستقلة عن المستخدم لتقييم حاسة الشم، سواء سريريا أو في الحيوانات أو البشر في الأبحاث". وأضاف "سعينا إلى استكشاف طريقة جديدة لتشخيص فقدان الشم باستخدام عامل تصوير فلوري خاص، يُسمى Tsp1a-IR800P".
تمتلك بعض المواد الكيميائية القدرة على إصدار ضوء مرئي بعد امتصاص الإشعاع الذي لا يكون مرئيا في العادة، مثل الأشعة فوق البنفسجية، وتعرف هذه العملية بالفلورة.
يمكن أن يؤدي الكشف المبكر عن اضطرابات الشم، إلى تدخلات مبكرة قد تعالج المرض أو تقلل من تقدمه.
الشم وقنوات الصوديوم ذات الجهد الكهربائي
قنوات الصوديوم المعتمدة على الجهد هي نوع من البروتينات الغشائية الدقيقة التي تنتشر على نطاق واسع على أغشية الخلايا القابلة للإثارة مثل الخلايا العصبية، وهي مسؤولة بشكل أساسي عن نقل الصوديوم عبر الغشاء. وقناة الصوديوم المعتمدة على الجهد هي القناة الأيونية الأكثر أهمية للخلايا العصبية لتوليد الإثارة، وتنفيذ الوظائف الفسيولوجية الطبيعية، حتى الآن، وقد تم التعرف بنجاح على 10 أنواع فرعية من قناة الصوديوم المعتمدة على الجهد في الثدييات، واكتشاف 10 قنوات منها حتى الآن، وقد سميت بأرقام متسلسلة من 1.1 وحتى 1.9، إضافة إلى القناة رقم 10.
يستهدف عامل التصوير الفلوري المستخدم في الدراسة قنوات الصوديوم المعتمدة على الجهد الكهربائي 1.7(Nav1.7)، التي تلعب دورا حاسما في عملية الشم من خلال مساعدة نقل الإشارة إلى البصلة الشمية، لتحديد تعبير قناة الصوديوم المعتمدة على الجهد الكهربائي 1.7، قام الباحثون بحقن الفئران بالمادة الفلورية وتصويرها، وأجريت التجربة على فئران ذات حاسة شم طبيعية، وأخرى تم تحفيز فقدان الشم لديها كيميائيا، وتمت أيضا دراسات تصوير إضافية على أنسجة الظهارة الشمية من القرود غير البشرية، وتم تصوير الظهارة الشمية للهامستر المصاب بفيروس "كورونا"، وجثث البشر الذين تم تشخيصهم سابقا بالفيروس وتوفوا بسببه.
إن فقدت الشم فلن تضيء المادة
أظهرت نتائج الدراسة، التي نشرت في مجلة الطب النووي 3 تموز (يوليو) الماضي، أن قناة الصوديوم المعتمدة على الجهد الكهربائي 1.7 يتم التعبير عنها بكثافة في الأشخاص الذين لديهم حاسة شم طبيعية، في حين الأشخاص الذين يعانون من فقدان الشم كان تعبير قناة الصوديوم المعتمدة على الجهد الكهربائي 1.7 منخفضا بشكل كبير، كما ظهر من خلال الإشارة الفلورية، كما لوحظ أن انخفاض شدة الإشارة يتناسب مع درجة التلف، مما يعني أن الإشارات الفلورية المنخفضة قد تشير إلى فقدان الشم، والإشارات العالية قد تشير إلى استجابة للعلاج واستعادة حاسة الشم.
وأشار معدو الدراسة، وفقا لموقع يوريك أليرت، إلى أن هذا العامل الفلوري يمكن استخدامه في عيادة الطبيب باستخدام منظار لتشخيص اضطرابات الشم، ويمكن أيضا تطبيقه فورا في الدراسات ما قبل السريرية على نماذج الحيوانات، (حيث لا توجد أدوات موضوعية وغير جراحية) لتقييم فعالية التدخلات الدوائية التي تعيد حاسة الشم، وبالتالي المساعدة في تطوير علاجات جديدة.

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