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الدولمنز معلم أثري يسرد قصصا وحكايا تاريخية

8/25/2024 2:58:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الشوابكة مادبا - تحظى محافظة مادبا بأهمية تاريخية، لوجود العديد من المواقع الأثرية فيها ومنها، موقع المريغات "الدولمنز" في قضاء ماعين، الذي يعتبر أول موقع تقام فيه طقوس دينية احتفالية موسمية مؤرخة لما يحتويه من أقدم هندسة معمارية وجدت في الأردن في العصور (الحجري والنحاسي والبرونزي)، وفق مدير آثار مادبا عبد الله البواريد.
ويقع المريغات الأثري إلى الجنوب من بلدة ماعين، وعلى بعد حوالي 12 كم إلى الجنوب الغربي من مدينة مادبا، وهو عبارة عن أنصاب حجرية تعرف باسم أنصاب "الدولمنز"، كما توجد مجموعة "الحجر المنصوب"، ويعتقد أن الموقع شعائري ديني بدليل وجود ما يشبه المعبد بالقرب من قبور "الدولمنز".
وموقع المريغات ليس الوحيد في محافظة مادبا، إنما يوجد فيها بحسب بيانات دائرة الآثار العامة 277 موقعا أثريا، منها ما هو مؤهل سياحيا، ومنها ما هو قيد التنقيب والتأهيل، وتمثل المريغات حقبا تاريخية من عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر العثماني المتأخر، فيما هناك المئات من المواقع التي ما تزال غير مكتشفة.
ويقول البواريد: "إن موقع المريغات الأثري يتميز بهندسته المعمارية التي تثبت من خلال بناء القرية، وتشمل المعبد والأنصاب الحجرية وقبور "الدولمنز"، التي ما تزال تقف شاهدة على تلك الحقبة التاريخية المهمة والتي تعود إلى العصر الحجري النحاسي في الألف الرابع قبل الميلاد"، مشيراً إلى أن مدافن "الدولمنز" ازداد انتشارها خلال العصور البرونزية في الألفين الثالث والثاني قبل الميلاد.
ويقوم فريق أثري من جامعة كوبنهاغن الدنماركية برئاسة الدكتورة سوزان كيرنر، وبالتعاون مع دائرة الآثار العامة بالتنقيب في هذا الموقع منذ سنوات عدة، حيث أثمر العمل عن اكتشاف عدد من العناصر الأثرية المهمة التي دلت على أهمية هذا الموقع، وفق البواريد، مبيناً أن المواقع الأثرية في محافظة مادبا، تعد من أهم المواقع الأثرية التاريخية التي سجلت سطوراً من التاريخ الأردني، إذ إنه نتيجة لطبيعة المنطقة وتنوع تضاريسها استوطن فيها الإنسان منذ أقدم العصور.
ويشير إلى حرص دائرة الآثار العامة منذ تأسيسها على تنفيذ العديد من المشاريع والتنقيبات الأثرية في منطقة مادبا، وتعمل وفق أولويات ضمن إمكانيتها لصيانة وترميم المواقع الأثرية.
وأضاف، أن الدائرة عملت على توجيه أنظار العديد من الجامعات والبعثات الدولية إلى مادبا، وبالتالي نتج عن ذلك اكتشاف العديد من المواقع الأثرية المهمة والتي تم تأهيلها سياحياً، مما جعل مادبا تنافس في المركز الثاني بعد البترا في أعداد الزوار الأجانب وحصد الألقاب وآخرها فوزها بلقب عاصمة السياحة العربية للعام 2022.
وحول جهود تطوير الموقع، بين أنه بالتعاون مع مجلس محافظة مادبا تم دعم هذا القطاع وضمن موازنة 2019 باستملاك ما يقارب 57 دونما من موقع المريغات الأثري، وتم أيضا تخصيص قرابة 300 دونم في الموقع لصالح دائرة الآثار العامة، آملا باستمرار دعم مجلس محافظة مادبا هذا القطاع لما له من دور في الحفاظ على الإرث الحضاري الأردني.
وثمن رئيس جمعية مادبا للسياحة والحفاظ على التراث سامر الطوال، الجهود كافة في الحفاظ على آثار "الدولمنز"، كونها جزءا أساسيا من التراث الحضاري، وتلقى عناية كبيرة لدى الدول المتواجدة فيها مثل، بريطانيا وكوريا لقدمها والتي تعود لأكثر من 6 آلاف سنة، مشيراً إلى ميزة آثار "الدولمنز" والتي تحمي نفسها بنفسها نظرا لطبيعتها الحجرية، والحفاظ عليها لا يحتاج موازنات كبيرة والمطلوب منع الاعتداء عليها من المحاجر والمقالع والباحثين عن الدفائن.
ويقول الطوال: "إن آثار الدولمنز تشكل قيمة أثرية نادرة في العالم اقتصرت زيارته على المهتمين بدراسة الآثار والعلماء حتى العام 2006، الى أن قام أحد الفنادق في مادبا بالترويج السياحي للموقع الذي يزوره أعداد من السياح".
وأكد الباحث والموثق والرحالة والمصور الفوتوغرافي عبد الرحيم العرجان، أن آثار "الدولمنز"، وردت في العديد من الكتب، وهي عبارة عن طاولات حجرية ضخمة مكونة صخورا صوانية كبيرة، وهي تشكل ما يشبه الغرف الصغيرة، مؤكداً أهمية الدولمنز المنتشرة في العديد من مناطق الأردن التي تتميز في أشكالها، وأطلقت عليها العديد من التسميات المحلية منها القلاع المتراكبة والتصاريف وبيت الغولة والنصب التذكارية، والتي لم تأت من فراغ، فلا بد أنها تحمل قصصا وحكايات لدى السكان المحليين الذين نشأوا على هذه الأرض ووجدوها أمام أعينهم بهذه الوضعية التي لا يعرفون أسرارها والغاية التي بنيت من أجلها.

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