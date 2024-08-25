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حزم الأم وقسوة الأب أيهما يبقى حاضرا في ذاكرة الطفل؟

8/25/2024 2:58:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ديمة محبوبة عمان - يحمل الطفل أحمد قريوتي، البالغ من العمر خمسة عشر عامًا، في داخله تناقضات نفسية تنعكس أحيانًا على سلوكه. فهو يصف والدته بأنها شخصية حازمة وقوية، في حين يصف والده بأنه يحمل نوعًا من الصرامة في قلبه، لكنه قليلا ما يظهرها إلا في لحظات الغضب الشديد.
يقول أحمد إنه يتعرض لحزم والدته بشكل يومي تقريبًا، سواء بسبب تقصيره في أداء واجباته المدرسية أو رفضه لأوامرها. على سبيل المثال، ترفع والدته صوتها في وجهه، وأحيانا تقسو عليه بكلماتها. لكنه، رغم كل ذلك، لم يكن يغضب منها حقا؛ بل كان يعود إليها بعد كل خصام ليحتضنها وكأن شيئًا لم يكن.
ويؤكد السبب وراء ذلك أن والدته دائما تعرف كيف تحتويه بعد القسوة، وكيف ترسم ابتسامة على وجهه بعد أن ترفع عنه الغضب.
من الجانب الآخر، يروي أحمد موقفه من والده الذي يظهر حزمًا مماثلا، لكنه مختلف في تأثيره عليه. فيقول: "حينما يغضب والدي، يتحدث بصوت عال مليء بالحدة، وكلماته تترك آثرا عميقًا في قلبي. تلك اللحظات التي يظهر فيها والدي غضبه تثير في داخلي شعورا بالخوف والترقب، وأتجنب النظر في عينيه بعد أي موقف حازم".
توضح المرشدة النفسية سماح الرمحي أن الفرق في الأثر النفسي بين حزم الأم وقسوة الأب يكمن في الطريقة التي يتعامل بها كل منهما مع الطفل بعد الموقف. فحتى في أشد لحظات قسوتها، تظل الأم هي التي تحتضن، وتواسي، وتغمر طفلها بالحب والعاطفة.
وتضيف أن هذه العاطفة، مهما كانت مختلطة بالحزم، تمنح الطفل شعورا بالأمان، وكأن القسوة مجرد لحظة عابرة وستمر. أما الأب، وفقا للرمحي، فرغم أنه قد يظهر أقل حزما في الظاهر، إلا أن سلطته قد تزرع الخوف، وغالبا ما تحمل صرامته شعورا غير قابل للتراجع.
وتؤكد أن الطفل قد ينسى حزم والدته لأنها سرعان ما تعود لتكون مصدر الأمان والعطف، فتعوض عاطفتها عن قسوتها. بينما يبقى موقف الأب محفورًا في ذاكرة الطفل، لأنه يمثل رمزًا للسلطة والقرار النهائي. ولهذا، يظل الطفل يحمل في قلبه أثر صرامة الأب، حتى وإن لم تكن القسوة متكررة.
الخبير الأسري والتربوي مفيد سرحان يؤكد أن علاقة الأم بأبنائها هي من أقوى وأسمى العلاقات الإنسانية، فهي علاقة فريدة واستثنائية، مبنية على الحب والعطف.
ويشير إلى أن هذه العلاقة تظل قوية ومتميزة لأن الأم هي مصدر الأمان والدعم لأبنائها في جميع المراحل والظروف. والطفل بحاحة إلى الشعور بالأمان وهو ما تمنحه الأم، بنظرتها التي تحمل المحبة والحنان وتشعره بالأمان، وهذه المشاعر تستمر حتى عندما يكبر فيبقى متعلقا بوالدته.
ووفق سرحان، كلما كان الوقت الذي تقضيه الأم مع أطفالها أطول زادت قوة العلاقة والعاطفة، فالأم بطبيعتها تهتم بأدق التفاصيل والملاحظات، وحتى عندما تقسو بعض الشئ على ابنها فإن ذلك نابع من غريزة الحب والحرص وربما الخوف الزائد والمبالغ فيه وفق سرحان.
ويشدد أن الأطفال أذكياء عاطفيا وقادرين على قراءة هذا الشعور في عيون الأم ونظراتها أو ينعكس من خلال لمساتها وعباراتها.
ويشدد على دور الأب دورا في التربية والرعاية، فهي عملية تشاركيه تتكامل فيها أدوارهما كل حسب طبيعته، وعلى الأب أن يعرف ما هي مداخل أبنائه ويتواجد في حياتهم وأن يفكر كثيرا في ردة فعله تجاه ما يغضبه من الأبناء لأن قسوته وحزمه قد لا يتم التعامل معها بالتسامح كما الأمر مع والدتهم.

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