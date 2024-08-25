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الشباب والانتخابات.. هاجس البحث عن شعارات واقعية يصطدم بالوعود الخيالية

8/25/2024 2:58:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) منى أبو حمور عمان- في الوقت الذي يتم فيه الحديث باستمرار عن أهمية دور الشباب في كافة المحافل المحلية والدولية والتأكيد على تفعيل دوره في المجالات السياسية والاقتصادية وتعزيز المشاركة الحزبية والسياسية، يبقى السؤال: هل تلبي البرامج الانتخابية التي يطرحها المترشحون والشعارات الانتخابية طموحات وآمال الشباب؟
يحمل الشباب أحلاما وطموحات يسعون لتحقيقها في المستقبل، قد يبحثون عنها بين شعارات المترشحين والبرامج الانتخابية التي تضج بها مواقع التواصل الاجتماعي ومختلف المنابر باستمرار.
تشهد الانتخابات النيابية الأردنية لعام 2024 نقاشا واسعا حول الشعارات والبرامج الانتخابية المطروحة من قبل الأحزاب والمترشحين، وأبرز الملاحظات تشير إلى أن العديد من الشعارات تبدو عامة أو مكررة من الانتخابات السابقة، وتركز غالبا على القضايا الخدمية بدلا من الإصلاحات الجوهرية، وهذه الشعارات غالبا ما تهدف إلى حماية المترشحين من المساءلة مستقبلا إذا لم يتمكنوا من الوفاء بوعودهم.
فيما كانت عناوين البرامج الانتخابية التي تشهدها حملات الترشح لهذا العام عناوين فضفاضة وشعارات رنانة وكأنها تفتقر لخطط تنفيذية واضحة.
يلفت نظر الثلاثيني خالد تيمور واحدة من الشعارات التي طرحها أحدهم ضمن البرامج الانتخابية، والتي اعتبرها خيالية وتحتاج لخطط عمل طويلة الأمد، وحسب وصفه "تخنتوها".
"العمل على تحديث التشريعات الناظمة للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة والمشجعة على استهلاك الطاقة وشمول جميع أنظمة وأجهزة ومعدات الطاقة المتجددة ومدخلات إنتاجها بإعفاءات الرسوم الجمركية والضرائب"، هو ما تناوله أحد المترشحين/ات في برنامجه، واعتبرها الكثير ممن قرأوها بعيدة نوعا عن الواقع وتحتاج لجهد حقيقي وعمل ممنهج وليس مجرد شعارات معلقة.
غلبت على برامج عدد كبير من المترشحين القضايا الخدماتية المرتبطة بدوائرهم الانتخابية وكانت الأزمة الاقتصادية التي تقلق راحة الأردنيين العنوان الأكبر، حيث ركزت أغلب البرامج الانتخابية على محاربة البطالة وتخفيف مشكلة الفقر، ورفض زيادة الضرائب، والعمل على توفير فرص العمل، لكن دون أن تقدم رؤيتها أو برامجها في مواجهة هذه المشكلات.
وهذا ما أكده الشاب إبراهيم خريس الذي يجد أن أغلب البرامج الانتخابية لم تأخذ بعين الاعتبار متطلبات الشباب واحتياجاتهم حتى أنها لم تناقش مشكلة حقيقية ومفصلية تتعلق في مستقبلهم واقتصرت عن الحديث بشكل عام عن البطالة وتوفير فرص العمل دون طرح أي إسترتيجيات عمل منطقية تقنع الشاباب على الإقبال على الانتخاب.
تناولت كثير من البرامج الانتخابية ضرورة دعم ذوي الدخل المحدود، ودعم شبكة الأمان الاجتماعي، ودعم قطاعات المرأة والشباب وذوي الإعاقة وصلت حد تحديث التشريعات وهو ما طرح تساؤلا لدى شباب وشابات من ذوي الإعاقة الذين علقوا "مستهجنين" على بعض الشعارات التي أكدت على "العمل على تحديث تحسين جودة حياة ذوي الإعاقة وتأهيلهم وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في جميع مجالات الحياة، وبناء وقيادة مشاريعهم الإنتاجية الخاصة".
من جهتها علقت ميساء على برنامج أحد المترشحين الذي وعد بتحقيق العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع والحرص على دعم المناطق الأقل حظا وتوفير فرص عمل جديدة، متساءلة عن هذه الشعارات الفضفاضة، هل ستكون واقعا أم ضربا من الخيال.
قصور البرامج الانتخابية وغلبة الطابع الخدماتي والشعارات الفضفاضة، خيبت آمال الكثيرين من الشباب الذين استبشروا خيرا في هذه الانتخابات فيما جاءت الشعارات الرنانة لتؤكد لهم أن البرامج واحدة والوجوه متعددة.
وهو ما يؤكده التربوي الدكتور عايش النوايسة، حيث يبين أن الشعارات البراقة والبرامج تبدو للوهلة الأولى ملبية لطموحات الشباب وتطلعاتهم، إذا ما تم تنفيذها بشكل صحيح ومدروس فهي تحل المشكلات وتغطي الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية وتحل مشكلة البطالة نظريا.
من جهة أخرى برامج القوائم الوطنية الحزبية والتي طرحت مشاريع متكاملة تتعلق بالشباب ونظريا هي مشاريع متكاملة وإيجابية لكنها في الحقيقة تصطدم في أرض الواقع وفق النوايسة.
ويقول النوايسة، إذا أردنا تقييما عمليا للبرامج والشعارات في التجارب السابقة للمترشحين السابقة ومدى تنفيذها نجد النسبة ضئيلة جدا ولا تكاد تذكر وبقيت حبرا على ورق.
ما حصل في السابق يحصل اليوم، فإذا تم التعاطي مع البرامج الإنتخابية والمشاريع بنفس الطريقة فالنتيجة هي نفسها، وتلك الشعارات البراقة تحتاج على أرض الواقع كلفا مادية كبيرة واقتصادية وزمنا طويلا جدا حتى تنفذ، وبالتالي سواء كانت على مستوى المترشحين في القوائم المحلية أو الحزبية. هي مشاريع نظرية فقط وإسقاطها على أرض الواقع يحتاج إلى تغيير كبير في مجمل البنية التشريعية والجوانب المالية والجهات التي تدير العمل الشبابي.
ويقول النوايسة، "أنا لست متفائلا فقد اعتدنا على طرح الشعارات وهناك فصل تام بين ما يقال في الشعارات وما يحدث على أرض الواقع"، ويستمر الأمر حتى داخل المجلس وفي جلسات الموازنة دون أن يكون هناك خطط تنفيذية على أرض الواقع.
اختصاصية علم الاجتماع الدكتورة فادية الإبراهيمي تبين بدورها أن الشعارات الانتخابية لمترشحي مجلس النواب هي وسيلة الناخبين لمعرفة المترشح، وهي وسيلة المترشح لاستقطاب الناخبين وضمان الحصول على أصواتهم.
وتلفت بدورها إلى ضرورة أن تكون هذه الشعارات قوية ومؤثرة ليضمن المترشح أنه ترك بصمة لدى الرأي العام ليحصل على أكبر قدر الأصوات داخل صناديق الاقتراع، تحديدا بما يتعلق بالشباب، وتحقيق تطلعاتهم نحو مستقبل أفضل تسودة الإصلاحات في مختلف جوانب الحياة، السياسية الاجتماعية الاقتصادية والثقافية الصحية التعليمية والتنموية.
هذه الشعارات بحسب الإبراهيمي تكون في الأغلب مختصرة وتشمل كلمات عاطفية مثل كلمة عدالة، حق، فُرص، بطالة، فقر، لكن على المترشحين مخاطبة عقول الشباب قبل عواطفهم، وعليهم أن يكونوا صادقين واقعين، فهذه الشعارات يجب أن تكون منطقية قابلة للتحقيق ووعود صادقة حتى لا نُعطي الشباب "أملا كاذبا"، ونخيب أمالهم في العملية الانتخابية والعملية السياسية، ولكي لا يفقدون ثقتهم في المجالس النيابية وقدرتها على التغير.
وتؤكد الإبراهيمي على ضرورة أن يركز المترشحين على دراسة سوسيولوجية الجماهير وبالأخص الشباب لأنهم الفئة الأكثر في المجتمع، ولأنهم من سيكملون طريق الحياة السياسية والديمقراطية في البلد.
وتنوه، "يجب أن تُدرس جميع احتياجاتهم بكل دقة، والعمل على تلبيتها في حال وصول المترشح للبرلمان حتى تلبي طموحاتهم وأحلامهم.
وتضيف، ينبغي النظر لمحور الشباب بكل جدّيه من حيث التوعية والتثقيف لزيادة مشاركة الشباب في العملية الانتخابية وتدريب المترشح وإدارة الحملات الانتخابيّة على تحقيق هذا الهدف، فضلا عن الاستفادة من أثر التكنولوجيات الحديثة في تعزيز مشاركة الشباب وتحديدا مواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها بما يخدم الشباب ويجذبهم إلى المشاركة.
الشراكة بين الإدارات الانتخابية ومؤسسات المجتمع المدني بما يخص الشباب أيضا أمر مهم، وينبغي أن يكون المترشح واعيا لذلك، بالإضافة إلى دور مؤسسات ومبادرات في تحفيز الشباب على المشاركة في العملية الانتخابية وفق الإبراهيمي.
كل هذه الأمور وأمور أخرى بحسب الإبراهيمي يجب أن تكون ضمن اهتمام المترشح وتأتي كوسائل لتحقيق الشعارات التي تُطرح بما يخص الشباب فليس المهم الشعارات الأهم هو مضامينها وإمكانية تطبيقها وتحقيقها بما يحسن واقع الشباب واحتياجاته وطموحاته.
وتشير دراسات إلى وجود فجوة بين الشعارات المعلنة وبرامج العمل الواقعية في ظل الدعوات المتكررة إلى ضرورة وجود برامج سياسية واضحة، وصياغة خطط عمل ملموسة تتناول القضايا الأساسية مثل التعليم والصحة والاقتصاد.
وهو ما توضحه الإبراهيمي، حيث تلفت إلى أن مدى واقعية هذه الشعارات يعتمد على مدى توافقها مع الاحتياجات الحقيقية للمجتمع الأردني وقدرتها على التحول إلى خطط عمل ملموسة قابلة للتنفيذ، حيث إنَّ بعض الشعارات قد تكون طموحة وملهمة، لكنها قد تفتقر إلى آليات التنفيذ الواضحة والموارد اللازمة لتحقيقها، بينما هناك شعارات وبرامج أخرى تأتي مدعومة بخطط واضحة وحلول عملية تعكس فهما عميقا للتحديات الحالية.

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