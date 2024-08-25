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طقس صيفي عادي اليوم وحار في أغلب المناطق غدا

8/25/2024 2:58:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يكون الطقس اليوم الأحد صيفيًا عاديًا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، ترتفع درجات الحرارة قليلا يوم غدٍ الاثنين، ويكون الطقس حارا نسبيًا في معظم مناطق المملكة، وحارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


ويبقى الطقس الثلاثاء، حارا نسبيًا في معظم مناطق المملكة، وحارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتنخفض درجات الحرارة قليلا الأربعاء، ويكون الطقسً صيفيًا عاديا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 33 - 22 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31 - 20، وفي المرتفعات الشمالية 29 - 18، وفي مرتفعات الشراة 30 - 17، وفي مناطق البادية 38 - 24 وفي مناطق السهول 33 - 23، وفي الأغوار الشمالية 39 - 26، وفي الأغوار الجنوبية 42 - 28، وفي البحر الميت 41 - 27، وفي خليج العقبة 42 - 28 درجة مئوية.-(بترا)

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