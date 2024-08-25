الجرائم الإلكترونية تُحذّر من سرقة حسابات واتس آب

MENAFN - Alghad Newspaper) **الجرائم الإلكترونية تؤكّد على عدم الاستجابة لرسائل تطلب رمز (كود) تسجيل



حذّرت مديرية الأمن العام من سرقة حساب الواتس آب بهدف الاحتيال المالي والإلكتروني، عن طريق الاستجابة لرسائل تطلب أو تحتوي على معلومات رمز (كود) التحقق أو التسجيل الخاصة بالمستخدم.



وأشار الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إلى ورود عدد من الشكاوي لوحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية من مواطنين تعرّضت حساباتهم على تطبيق الواتس آب للاختراق من جهات مجهولة .



وبيّنت وحدة الجرائم الإلكترونية ضرورة التنبّه والحذر عند التعامل مع هذه الرسائل، والتزام الإرشادات للحيلولة دون الوقوع ضحية لهذا النوع من الاحتيال.



وأضافت، أنه إذا وصل لهاتفك إشعار لطلب رمز تسجيل الواتس آب ( كما هو مبيّن بالصورة التوضيحية) دون أن تطلب أنت ذلك، فهو مؤشّر على محاولة الوصول إلى حسابك، مؤكدة أنه ولضمان حماية أكبر للحساب، اتباع ما يلي:



1. تفعيل خاصية التحقق بخطوتين: اذهب إلى إعدادات الواتس آب، اختر "الحساب"، ثم "التحقق بخطوتين"، وفعّل هذه الميزة التي ستضيف طبقة أمان إضافية تتطلب رمز PIN عند تسجيل رقم هاتفك في الواتس آب وهو ما يمنع دخول المخترقين إلى الحساب إذا حاولوا ذلك.



2. تحديث التطبيق بانتظام: التأكد من تحديث تطبيق الواتس آب باستمرار للحصول على أحدث الميّزات الأمنية والإصلاحات التقنية.



وأكّدت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية حرصها على أمن المواطنين والمقيمين من خلال جهودها المبذولة في سبيل حمايتهم من الضرر المادي والمعنوي الممكن أن ينجم عن وقوعهم ضحية للجرائم الإلكترونية، داعيةً إلى أخذ الحيطة والحذر عند التعامل مع أي رسائل غير معتادة.













