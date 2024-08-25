العون المباشر والإغاثة الكويتية تنضمان للعربية لحماية الطبيعة إحياءً لمزارع غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
وقعت العربية لحماية الطبيعة مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع تأهيل القطاع الزراعي في قطاع غزة مع الجمعية الكويتية للإغاثة، وذلك بدعم كريم من جمعية العون المباشر واشراف الجمعية الكويتية للإغاثة.
ويعمل المشروع الذي سيستمر لمدة عام، على توريد البذور الزراعية والعلفية وأشتال الخضار المتنوعة والأسمدة والمبيدات، وتمديد شبكات الري وأغطية البيوت البلاستكية والبرك الزراعية.
ويعتبر هذا المشروع جزءً من مشروع إحياء مزارع
غزة الذي أطلقته العربية لحماية الطبيعة شهر آذار الفائت استجابة لنداءات مزارعي قطاع غزة، ولمقاومة المجاعة التي فرضها الاحتلال منذ 7 أكتوبر على أهالي القطاع من خلال الاستهداف الممنهج للمنشئات الزراعية وتدميرها.
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