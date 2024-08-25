Monday, 26 August 2024 01:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العون المباشر والإغاثة الكويتية تنضمان للعربية لحماية الطبيعة إحياءً لمزارع غزة

8/25/2024 2:58:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وقعت العربية لحماية الطبيعة مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع تأهيل القطاع الزراعي في قطاع غزة مع الجمعية الكويتية للإغاثة، وذلك بدعم كريم من جمعية العون المباشر واشراف الجمعية الكويتية للإغاثة.
ويعمل المشروع الذي سيستمر لمدة عام، على توريد البذور الزراعية والعلفية وأشتال الخضار المتنوعة والأسمدة والمبيدات، وتمديد شبكات الري وأغطية البيوت البلاستكية والبرك الزراعية.

ويعتبر هذا المشروع جزءً من مشروع إحياء مزارع غزة الذي أطلقته العربية لحماية الطبيعة شهر آذار الفائت استجابة لنداءات مزارعي قطاع غزة، ولمقاومة المجاعة التي فرضها الاحتلال منذ 7 أكتوبر على أهالي القطاع من خلال الاستهداف الممنهج للمنشئات الزراعية وتدميرها.

MENAFN25082024000072011014ID1108598631

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث