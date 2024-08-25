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العيسوي يعزي بوفاة بالوزير مامسر

8/25/2024 2:58:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، واجب العزاء بوفاة الوزير والعين الأسبق محمد خير مامسر.
ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويه، وعموم آل مامسر سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.

وشغل المرحوم مامسر منصب وزير التنمية الاجتماعية ووزير الرياضة والشباب وعضو في أعضاء مجلس الأعيان الثالث عشر، كما تولى العديد من المناصب ورئاسة العديد من اللجان، وحاصل على عدد من الأوسمة.

كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.

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