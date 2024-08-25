العيسوي يعزي بوفاة بالوزير مامسر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، واجب العزاء بوفاة الوزير والعين الأسبق محمد خير مامسر.
ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد
إلى ذويه، وعموم آل مامسر سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.
وشغل المرحوم مامسر منصب وزير
التنمية الاجتماعية ووزير الرياضة والشباب وعضو في أعضاء مجلس الأعيان الثالث عشر، كما تولى العديد من المناصب ورئاسة العديد من اللجان، وحاصل على عدد من الأوسمة.
كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.
MENAFN25082024000072011014ID1108598629
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.