إنشاء بنوك أسئلة لطلبة المدارس لتحسين النظام التعليمي



ووقع المذكرة عن الوزارة التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، وعن المركز الوطني لتطوير المناهج رئيس المجلس الأعلى للمركز الدكتور محي الدين توق، ومدير المركز الوطني بالوكالة الدكتور عمر أبو غليون، ورئيس وحدة القياس والتقويم في المركز الدكتور يوسف السوالمة، ومدير إدارة المناهج والكتب المدرسية الدكتور صالح العمري، ومدير إدارة الامتحانات والاختبارات المدرسية محمد شحادة، ومدير إدارة الشؤون القانونية في الوزارة الدكتور مصطفى الروسان.



وتقوم الوزارة بحسب المذكرة بإدارة منظومة بنك الأسئلة في ثلاثة مكونات وهي : إدارة النظام وإدارة التقييمات وبوابة الطلبة، بالإضافة إلى إشراك ممثلين عن المركز الوطني لتطوير المناهج في مجلس الامتحان العام بإضافة كل من: رئيس المجلس الأعلى للمركز، ومدير المركز.



وبحسب المذكرة؛ يلتزم المركز الوطني لتطوير المناهج بوضع جداول المواصفات للامتحانات المختلفة والقيام بنشرها لاطلاع كل المهتمين عليها، وتجهيز نماذج من الامتحانات المطلوبة مع قواعد التصحيح الخاصة بها، وتحليل نتائج جميع الاختبارات وتزويد الوزارة بالتقارير الإحصائية حولها والاستنتاجات منها وما يترتب عليها من توصيات.



كما تقوم الوزارة بتجريب الأسئلة المُعدة من قبل المركز ميدانيًا، حسب خُطة يضعها المركز بالتوافق والتنسيق المشترك بين الطرفين وحسب الإمكانات المتاحة.



وتزود المركز باستجابات التجريب لتحليلها ومعرفة خصائص الأسئلة لتقييمها وإيداع المناسب منها في البنك، وتطبيق نماذج الاختبارات إلكترونيًا وفق خُطة التقييم المعتمدة، والإشراف على عملية التصحيح للاختبارات المختلفة، وتوفير بيانات باستجابات المفحوصين على نماذج الاختبار للمركز للقيام بالتحليلات الإحصائية اللازمة، وإعلام كل طالب إلكترونيًا بعلاماته في الاختبارات التي تقدم لها.



وتضمنت الأحكام العامة لمذكرة التفاهم؛ التزام الجانبان بالمحافظة على سرية المعلومات والمستندات والبيانات كافة، التي تتعلق بهذهِ المُذكرة، والتي يتم الاطلاع أو الحصول عليها بمناسبة تنفيذ بنودها، ولا يجوز لهما إفشاؤها بأي شكل من الأشكال، ولا يحول إنهاء هذهِ المُذكرة أو عدم تجديدها دون التقيد بذلك تحت طائلة المساءلة القانونية.