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الملك يؤكد أهمية الاستمرار في مشروع التحول الرقمي في المحاكم الشرعية

8/25/2024 2:58:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، أهمية الاستمرار في مشروع التحول الرقمي في المحاكم الشرعية، لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات.


وشدد جلالته، خلال استقباله قاضي القضاة سماحة الدكتور عبدالحافظ الربطة ورئيس المحكمة العليا الشرعية القاضي الدكتور كمال الصمادي، لتسلم التقرير السنوي لأوضاع المحاكم الشرعية وسير الأعمال فيها لسنة 2023، على ضرورة الاستمرار في بناء قدرات القضاة والكوادر المساندة.


من جانبه، تحدث الربطة عن الخطة الاستراتيجية لدائرة قاضي القضاة للأعوام 2023 – 2025، والتي ركزت على حوكمة ورقمنة الأعمال، وتنمية الموارد المؤسسية، وتحسين النتائج المؤسسية، انسجاما مع خطط الحكومة لتحديث القطاع العام.


ووفقا للربطة، فإن مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري نجحت في إعادة أكثر من 9 آلاف أسرة إلى حياتهم الطبيعية، وتحويل مسار أكثر من 40 ألف قضية من الخصومة القضائية إلى الاتفاقيات الرضائية.


وأشار إلى أن العدد الإجمالي لبطاقات الأسرة الإلكترونية المصروفة للمحكوم لهم بلغ 130 ألف بطاقة، إذ تم إصدار أكثر من 28 ألف بطاقة خلال العام الماضي.


وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان.


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